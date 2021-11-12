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https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/partiya-iz-shesti-tysyach-doz-vaktsiny-sputnik-v-pribudet-v-abkhaziyu-15-noyabrya-1036315857.html
Партия из шести тысяч доз вакцины "Спутник V" прибудет в Абхазию 15 ноября
Партия из шести тысяч доз вакцины "Спутник V" прибудет в Абхазию 15 ноября
Абхазия согласовала поставку 30 тысяч доз российской вакцины "Спутник V" этой осенью. 12.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-12T22:34+0300
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в абхазии
вакцинация от covid-19 в абхазии
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СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. Ориентировочная дата прибытия партии из шести тысяч доз вакцины "Спутник V" в Абхазию - 15 ноября, сообщил министр здравоохранения Эдуард Бутба на еженедельной пресс-конференции.Президент Абхазии Аслан Бжания согласовал поставку российской вакцины в количестве 30 тысяч доз на переговорах в Москве, добавил Бутба.Первая часть этой партии уже в пути, ее прибытие ожидается в ближайший понедельник, 15 ноября.Бутба призвал население республики вакцинироваться, так как прививка - это единственный эффективный способ защиты от тяжелой формы COVID-19.
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вакцинация от covid-19 в абхазии

Партия из шести тысяч доз вакцины "Спутник V" прибудет в Абхазию 15 ноября

22:34 12.11.2021 (обновлено: 23:38 12.11.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкВакцинация препаратом Sputnik V в Абхазии
Вакцинация препаратом Sputnik V в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Абхазия согласовала поставку 30 тысяч доз российской вакцины "Спутник V" этой осенью.
СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. Ориентировочная дата прибытия партии из шести тысяч доз вакцины "Спутник V" в Абхазию - 15 ноября, сообщил министр здравоохранения Эдуард Бутба на еженедельной пресс-конференции.
Президент Абхазии Аслан Бжания согласовал поставку российской вакцины в количестве 30 тысяч доз на переговорах в Москве, добавил Бутба.
Первая часть этой партии уже в пути, ее прибытие ожидается в ближайший понедельник, 15 ноября.
Бутба призвал население республики вакцинироваться, так как прививка - это единственный эффективный способ защиты от тяжелой формы COVID-19.
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