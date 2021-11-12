https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/partiya-iz-shesti-tysyach-doz-vaktsiny-sputnik-v-pribudet-v-abkhaziyu-15-noyabrya-1036315857.html

Партия из шести тысяч доз вакцины "Спутник V" прибудет в Абхазию 15 ноября

Партия из шести тысяч доз вакцины "Спутник V" прибудет в Абхазию 15 ноября

Абхазия согласовала поставку 30 тысяч доз российской вакцины "Спутник V" этой осенью. 12.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-12T22:34+0300

2021-11-12T22:34+0300

2021-11-12T23:38+0300

в абхазии

вакцинация от covid-19 в абхазии

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СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. Ориентировочная дата прибытия партии из шести тысяч доз вакцины "Спутник V" в Абхазию - 15 ноября, сообщил министр здравоохранения Эдуард Бутба на еженедельной пресс-конференции.Президент Абхазии Аслан Бжания согласовал поставку российской вакцины в количестве 30 тысяч доз на переговорах в Москве, добавил Бутба.Первая часть этой партии уже в пути, ее прибытие ожидается в ближайший понедельник, 15 ноября.Бутба призвал население республики вакцинироваться, так как прививка - это единственный эффективный способ защиты от тяжелой формы COVID-19.

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вакцинация от covid-19 в абхазии