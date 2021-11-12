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Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин умер в возрасте 75 лет
Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин умер в возрасте 75 лет
Виктор Коклюшкин автор более 10 книг, рассказов, повестей, романов. 12.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-12T14:20+0300
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СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. Российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин скончался на 76-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Россия 24".Отмечается, что писателю было 75 лет, он умер от острой сердечной недостаточности."Умер известный писатель-сатирик и драматург Виктор Коклюшкин. Его монологи читали лучшие юмористы страны: Владимир Винокур, Евгений Петросян, Клара Новикова и Ефим Шифрин. Незабываемо они звучали в авторском исполнении. Виктор Михайлович автор более 10 книг, рассказов, повестей, романов", - сказала телеведущая.О дате прощания с юмористом пока не сообщалось.Виктор Коклюшкин родился в Москве в 1945 году. До того как пришел в литературу он долгие годы работал инженером по охране и реставрации памятников истории и культуры. Публиковаться стал в конце 1960-х годов, писал юмористические рассказы в "Клубе 12 стульев", в "Литературной газете" и других изданиях. В 70-х в Москонцерте исполняли рассказы Коклюшкина "Была весна" и "По диким степям", а уже с 1980 года сатирик стал регулярно писать для эстрады.Позже Коклюшкин начал сам исполнять свои монологи и зарисовки со сцены. Он был частым гостем передач "Аншлаг", "Смехопанорама", "Кривое зеркало" и "Смеяться разрешается".
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Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин умер в возрасте 75 лет

14:20 12.11.2021
© Foto / Facebook/Виктор Коклюшкин Виктор Коклюшкин
 Виктор Коклюшкин - Sputnik Абхазия, 1920, 12.11.2021
© Foto / Facebook/Виктор Коклюшкин
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Виктор Коклюшкин автор более 10 книг, рассказов, повестей, романов.
СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. Российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин скончался на 76-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Россия 24".
Отмечается, что писателю было 75 лет, он умер от острой сердечной недостаточности.
"Умер известный писатель-сатирик и драматург Виктор Коклюшкин. Его монологи читали лучшие юмористы страны: Владимир Винокур, Евгений Петросян, Клара Новикова и Ефим Шифрин. Незабываемо они звучали в авторском исполнении. Виктор Михайлович автор более 10 книг, рассказов, повестей, романов", - сказала телеведущая.
О дате прощания с юмористом пока не сообщалось.
Виктор Коклюшкин родился в Москве в 1945 году. До того как пришел в литературу он долгие годы работал инженером по охране и реставрации памятников истории и культуры. Публиковаться стал в конце 1960-х годов, писал юмористические рассказы в "Клубе 12 стульев", в "Литературной газете" и других изданиях. В 70-х в Москонцерте исполняли рассказы Коклюшкина "Была весна" и "По диким степям", а уже с 1980 года сатирик стал регулярно писать для эстрады.
Позже Коклюшкин начал сам исполнять свои монологи и зарисовки со сцены. Он был частым гостем передач "Аншлаг", "Смехопанорама", "Кривое зеркало" и "Смеяться разрешается".
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