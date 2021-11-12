https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/prezident-proinspektiroval-vodozabornoe-sooruzhenie-v-sele-myku-1036305149.html

Президент проинспектировал водозаборное сооружение в селе Мыку

Президент проинспектировал водозаборное сооружение в селе Мыку

В пятницу, 12 ноября, Аслан Бжания отправился с рабочей поездкой в Очамчырский район. 12.11.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

водоснабжение

очамчыра

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аслан бжания

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СУХУМ, 12 ноя - Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания осмотрел водозаборное сооружение в селе Мыку Очамчырского района. Здесь находится водохранилище, в котором скапливается вода и самотеком подается в Очамчыру и села Мыку, Араду и часть Меркулы. Рядом с водохранилищем протекает река Дваб, которая во время паводков ежегодно подмывает дамбу, протяженностью около 300 метров. В таких случаях город остается практически без воды.Смета ремонта водохранилища была составлена еще в 2020 году, более миллиона рублей будет выделено только на смену русла реки, не считая постройки дамбы.По словам замначальника УКСа Демира Гамисония, в 2021 году планируется завершить строительство двух резервуаров и водопроводов, связывающих скважины и подключающихся к магистральной сети. Генеральный подрядчик ремонтных работ - Госстандартстрой. Лимит финансирования в 2021 году – 15 миллионов рублей.Гамисония отметил, что разводящая сеть водоснабжения в Очамчыре тоже в плохом состоянии, но до двух резервуаров, которые также находятся в городе, вода будет течь без проблем."Один из этих резервуаров в хорошем состоянии, другой немного протекает. Он рассчитан на 500 кубов, а наполнить можно только около 100", – объяснил он.Ранее Бжания приезжал на объект в мае текущего года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210524/Bolee-milliona-rubley-budet-potracheno-na-remont-vodokhranilischa-v-sele-Myku-1032484092.html

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водоснабжение, очамчыра, новости, аслан бжания