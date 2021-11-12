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Президент проинспектировал водозаборное сооружение в селе Мыку
13:30 12.11.2021 (обновлено: 14:58 12.11.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Бжания посетил село Мыку, где ремонтируется участок дороги и строится водозаборное сооружение
© Sputnik / Томас Тхайцук
В пятницу, 12 ноября, Аслан Бжания отправился с рабочей поездкой в Очамчырский район.
СУХУМ, 12 ноя - Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания осмотрел водозаборное сооружение в селе Мыку Очамчырского района.
© Sputnik / Томас Тхайцук Бжания посетил село Мыку, где ремонтируется участок дороги и строится водозаборное сооружение
Бжания посетил село Мыку, где ремонтируется участок дороги и строится водозаборное сооружение
© Sputnik / Томас Тхайцук
Здесь находится водохранилище, в котором скапливается вода и самотеком подается в Очамчыру и села Мыку, Араду и часть Меркулы. Рядом с водохранилищем протекает река Дваб, которая во время паводков ежегодно подмывает дамбу, протяженностью около 300 метров. В таких случаях город остается практически без воды.
Смета ремонта водохранилища была составлена еще в 2020 году, более миллиона рублей будет выделено только на смену русла реки, не считая постройки дамбы.
По словам замначальника УКСа Демира Гамисония, в 2021 году планируется завершить строительство двух резервуаров и водопроводов, связывающих скважины и подключающихся к магистральной сети. Генеральный подрядчик ремонтных работ - Госстандартстрой. Лимит финансирования в 2021 году – 15 миллионов рублей.
© Sputnik / Томас Тхайцук Бжания посетил село Мыку, где ремонтируется участок дороги и строится водозаборное сооружение
Бжания посетил село Мыку, где ремонтируется участок дороги и строится водозаборное сооружение
© Sputnik / Томас Тхайцук
Гамисония отметил, что разводящая сеть водоснабжения в Очамчыре тоже в плохом состоянии, но до двух резервуаров, которые также находятся в городе, вода будет течь без проблем.
"Один из этих резервуаров в хорошем состоянии, другой немного протекает. Он рассчитан на 500 кубов, а наполнить можно только около 100", – объяснил он.
Ранее Бжания приезжал на объект в мае текущего года.