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https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/prezident-proinspektiroval-vodozabornoe-sooruzhenie-v-sele-myku-1036305149.html
Президент проинспектировал водозаборное сооружение в селе Мыку
Президент проинспектировал водозаборное сооружение в селе Мыку
В пятницу, 12 ноября, Аслан Бжания отправился с рабочей поездкой в Очамчырский район. 12.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-12T13:30+0300
2021-11-12T14:58+0300
в абхазии
водоснабжение
очамчыра
новости
аслан бжания
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СУХУМ, 12 ноя - Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания осмотрел водозаборное сооружение в селе Мыку Очамчырского района. Здесь находится водохранилище, в котором скапливается вода и самотеком подается в Очамчыру и села Мыку, Араду и часть Меркулы. Рядом с водохранилищем протекает река Дваб, которая во время паводков ежегодно подмывает дамбу, протяженностью около 300 метров. В таких случаях город остается практически без воды.Смета ремонта водохранилища была составлена еще в 2020 году, более миллиона рублей будет выделено только на смену русла реки, не считая постройки дамбы.По словам замначальника УКСа Демира Гамисония, в 2021 году планируется завершить строительство двух резервуаров и водопроводов, связывающих скважины и подключающихся к магистральной сети. Генеральный подрядчик ремонтных работ - Госстандартстрой. Лимит финансирования в 2021 году – 15 миллионов рублей.Гамисония отметил, что разводящая сеть водоснабжения в Очамчыре тоже в плохом состоянии, но до двух резервуаров, которые также находятся в городе, вода будет течь без проблем."Один из этих резервуаров в хорошем состоянии, другой немного протекает. Он рассчитан на 500 кубов, а наполнить можно только около 100", – объяснил он.Ранее Бжания приезжал на объект в мае текущего года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210524/Bolee-milliona-rubley-budet-potracheno-na-remont-vodokhranilischa-v-sele-Myku-1032484092.html
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водоснабжение, очамчыра, новости, аслан бжания

Президент проинспектировал водозаборное сооружение в селе Мыку

13:30 12.11.2021 (обновлено: 14:58 12.11.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Бжания посетил село Мыку, где ремонтируется участок дороги и строится водозаборное сооружение
Бжания посетил село Мыку, где ремонтируется участок дороги и строится водозаборное сооружение - Sputnik Абхазия, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В пятницу, 12 ноября, Аслан Бжания отправился с рабочей поездкой в Очамчырский район.
СУХУМ, 12 ноя - Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания осмотрел водозаборное сооружение в селе Мыку Очамчырского района.
© Sputnik / Томас Тхайцук Бжания посетил село Мыку, где ремонтируется участок дороги и строится водозаборное сооружение
Бжания посетил село Мыку, где ремонтируется участок дороги и строится водозаборное сооружение - Sputnik Абхазия, 1920, 12.11.2021
Бжания посетил село Мыку, где ремонтируется участок дороги и строится водозаборное сооружение
© Sputnik / Томас Тхайцук
Здесь находится водохранилище, в котором скапливается вода и самотеком подается в Очамчыру и села Мыку, Араду и часть Меркулы. Рядом с водохранилищем протекает река Дваб, которая во время паводков ежегодно подмывает дамбу, протяженностью около 300 метров. В таких случаях город остается практически без воды.
Смета ремонта водохранилища была составлена еще в 2020 году, более миллиона рублей будет выделено только на смену русла реки, не считая постройки дамбы.
По словам замначальника УКСа Демира Гамисония, в 2021 году планируется завершить строительство двух резервуаров и водопроводов, связывающих скважины и подключающихся к магистральной сети. Генеральный подрядчик ремонтных работ - Госстандартстрой. Лимит финансирования в 2021 году – 15 миллионов рублей.
© Sputnik / Томас Тхайцук Бжания посетил село Мыку, где ремонтируется участок дороги и строится водозаборное сооружение
Бжания посетил село Мыку, где ремонтируется участок дороги и строится водозаборное сооружение - Sputnik Абхазия, 1920, 12.11.2021
Бжания посетил село Мыку, где ремонтируется участок дороги и строится водозаборное сооружение
© Sputnik / Томас Тхайцук
Гамисония отметил, что разводящая сеть водоснабжения в Очамчыре тоже в плохом состоянии, но до двух резервуаров, которые также находятся в городе, вода будет течь без проблем.
"Один из этих резервуаров в хорошем состоянии, другой немного протекает. Он рассчитан на 500 кубов, а наполнить можно только около 100", – объяснил он.
Ранее Бжания приезжал на объект в мае текущего года.
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Более миллиона рублей будет потрачено на ремонт водохранилища в селе Мыку
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