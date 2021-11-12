https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/shanava-o-dobrovolcheskom-forume-sochi-sukhum-ploschadka-dlya-rebyat-s-opytom---1036286727.html

Шанава о добровольческом форуме "Сочи-Сухум": площадка для ребят с опытом

Шанава о добровольческом форуме "Сочи-Сухум": площадка для ребят с опытом

О целях российско-абхазского добровольческого форума "Сочи-Сухум" и волонтерском движении в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказал главный специалист... 12.11.2021, Sputnik Абхазия

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Шанава о добровольческом форуме "Сочи-Сухум": площадка для ребят с опытом Шанава о добровольческом форуме "Сочи-Сухум": площадка для ребят с опытом

В течение месяца управление по делам молодежи и спорта Сухума проводило отбор активной молодежи, студентов Абхазского государственного университета и уже на базе Сочинского государственного университета прошел первый этап российско-абхазского добровольческого форума "Сочи-Сухум".В форуме принимают участие по 25 молодых волонтеров из числа студентов Сочинского государственного университета и Абхазского государственного университета.Цель форума – развитие межнациональных отношений, стимулирование занятий волонтерской деятельностью у молодежи, обмен опытом и соответственно решение социальных проблем, которые имеются в Сухуме и в Сочи, сказал Шанава в беседе на радио.Главный специалист управления по делам молодежи и спорту столицы рассказал, что отклик от потенциальных участников в форуме был большим и превышал квоту, которая был выделена на поездку. Поехали ребята, которые имел опыт волонтерской деятельности, отметил он.Какие знания получили ребята, участвовавшие в первом этапе форума, и что предстоит им еще узнать, а также о волонтерском движении в Абхазии можно услышать в аудиофайле.

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