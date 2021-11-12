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Силаев об учениях США в Черном море: ситуация опасная, чреватая инцидентами и эскалацией

Силаев об учениях США в Черном море: ситуация опасная, чреватая инцидентами и эскалацией

К чему могут привести военные учения США и НАТО в Черном море, оценил политолог Николай Силаев. 12.11.2021, Sputnik Абхазия

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Силаев об учения США в Черном море: ситуация опасная, чреватая инцидентами и эскалацией Силаев об учения США в Черном море: ситуация опасная, чреватая инцидентами и эскалацией

Пока Шестой флот вместе с союзниками по НАТО готовится отражать "российскую агрессию", в Вашингтоне призывают пересмотреть конвенцию Монтре, чтобы резко нарастить военную мощь в регионе.Президент России Владимир Путин встревожен присутствием США в Черном море и следит за ситуацией, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.Минобороны России также заявило о повышении военной активности США и их союзников по НАТО в Черном море.Отмечается, что прежде всего возросла интенсивность действий военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации.Ранее в Черное море прибыли флагман Шестого флота США Mount Whitney и эсминец Porter для военных учений. В российском Минобороны, комментируя присутствие в акватории американских судов, сообщили, что контролируют их действия. В ведомстве считают, что США пытаются создать военную группировку у границ России, одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. Штаты изучают обстановку на случай решения конфликта в Донбассе силой, полагают в министерстве.

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