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Силаев об учениях США в Черном море: ситуация опасная, чреватая инцидентами и эскалацией
Силаев об учениях США в Черном море: ситуация опасная, чреватая инцидентами и эскалацией
К чему могут привести военные учения США и НАТО в Черном море, оценил политолог Николай Силаев. 12.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-12T14:37+0300
2021-11-12T14:37+0300
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Силаев об учения США в Черном море: ситуация опасная, чреватая инцидентами и эскалацией
Силаев об учения США в Черном море: ситуация опасная, чреватая инцидентами и эскалацией
Пока Шестой флот вместе с союзниками по НАТО готовится отражать "российскую агрессию", в Вашингтоне призывают пересмотреть конвенцию Монтре, чтобы резко нарастить военную мощь в регионе.Президент России Владимир Путин встревожен присутствием США в Черном море и следит за ситуацией, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.Минобороны России также заявило о повышении военной активности США и их союзников по НАТО в Черном море.Отмечается, что прежде всего возросла интенсивность действий военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации.Ранее в Черное море прибыли флагман Шестого флота США Mount Whitney и эсминец Porter для военных учений. В российском Минобороны, комментируя присутствие в акватории американских судов, сообщили, что контролируют их действия. В ведомстве считают, что США пытаются создать военную группировку у границ России, одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. Штаты изучают обстановку на случай решения конфликта в Донбассе силой, полагают в министерстве.
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Силаев об учениях США в Черном море: ситуация опасная, чреватая инцидентами и эскалацией
14:37 12.11.2021 (обновлено: 14:44 12.11.2021)
К чему могут привести военные учения США и НАТО в Черном море, оценил политолог Николай Силаев.
Пока Шестой флот вместе с союзниками по НАТО готовится отражать "российскую агрессию", в Вашингтоне призывают пересмотреть конвенцию Монтре, чтобы резко нарастить военную мощь в регионе.
Это, конечно, чревато инцидентами, чревато эскалацией, потому что НАТО наращивает военное давление в Черном море. А в американских планах Черное море – это одна из тех акваторий, где Штаты намерены сдерживать Россию, опираясь на своих союзников. Кроме того, это все происходит на фоне непростой внутриполитической ситуации на Украине, которая может толкнуть украинские власти к тому, чтобы попытаться решить силой проблему Донбасса.
Президент России Владимир Путин встревожен присутствием США в Черном море и следит за ситуацией, пишет РИА Новости
со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Минобороны России также заявило о повышении военной активности США и их союзников по НАТО в Черном море.
Отмечается, что прежде всего возросла интенсивность действий военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации.
Ранее в Черное море прибыли флагман Шестого флота США Mount Whitney и эсминец Porter для военных учений. В российском Минобороны, комментируя присутствие в акватории американских судов, сообщили, что контролируют их действия. В ведомстве считают, что США пытаются создать военную группировку у границ России, одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. Штаты изучают обстановку на случай решения конфликта в Донбассе силой, полагают в министерстве.