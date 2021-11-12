https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/skonchalsya-akademik-ran-kardiolog-evgeniy-chazov-1036310955.html

Скончался академик РАН, кардиолог Евгений Чазов

Скончался академик РАН, кардиолог Евгений Чазов

Евгению Чазову было 92 года. 12.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-12T16:30+0300

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новости

россия

евгений чазов

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СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Скончался академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгений Чазов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения России.В Минздраве назвали Чазова выдающимся кардиологом и ученым, отметив, что он спас миллионы жизней.Евгений Чазов был лечащим врачом нескольких советских руководителей, возглавлял Минздрав с 1987 по 1990-й годы.Также он выступил одним из инициаторов создания и сопредседателем международного движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", которому в 1985 году была присуждена Нобелевская премия мира.

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новости, россия, евгений чазов