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https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/skonchalsya-akademik-ran-kardiolog-evgeniy-chazov-1036310955.html
Скончался академик РАН, кардиолог Евгений Чазов
Скончался академик РАН, кардиолог Евгений Чазов
Евгению Чазову было 92 года. 12.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Скончался академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгений Чазов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения России.В Минздраве назвали Чазова выдающимся кардиологом и ученым, отметив, что он спас миллионы жизней.Евгений Чазов был лечащим врачом нескольких советских руководителей, возглавлял Минздрав с 1987 по 1990-й годы.Также он выступил одним из инициаторов создания и сопредседателем международного движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", которому в 1985 году была присуждена Нобелевская премия мира.
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Скончался академик РАН, кардиолог Евгений Чазов

16:30 12.11.2021 (обновлено: 16:42 12.11.2021)
© Sputnik / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПресс-конференция Евгения Чазова
Пресс-конференция Евгения Чазова - Sputnik Абхазия, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Владимир Федоренко
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Евгению Чазову было 92 года.
СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Скончался академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгений Чазов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения России.
В Минздраве назвали Чазова выдающимся кардиологом и ученым, отметив, что он спас миллионы жизней.

"Его смелые научные разработки по лечению пациентов при инфарктах, новые подходы к терапии тромбозов широко применялись в нашей стране, в Европе и США. Эксперимент по применению фибролизина – препарата для растворения тромбов при лечении инфаркта миокарда – Евгений Иванович провел на себе", – отметили в Минздраве.

Евгений Чазов был лечащим врачом нескольких советских руководителей, возглавлял Минздрав с 1987 по 1990-й годы.
Также он выступил одним из инициаторов создания и сопредседателем международного движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", которому в 1985 году была присуждена Нобелевская премия мира.
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