https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/takie-obstoyatelstva-burtsev-o-koronavirusnoy-pnevmonii--1036306735.html
Такие обстоятельства: Бурцев о пневмонии при коронавирусе
Такие обстоятельства: Бурцев о пневмонии при коронавирусе
Во Всемирный день борьбы с пневмонией о коварстве коронавирусной разновидности болезни, в эфире радио Sputnik рассказал терапевт мобильного госпиталя... 12.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-12T16:41+0300
2021-11-12T16:41+0300
2021-11-12T16:50+0300
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Такие обстоятельства: Бурцев о коронавирусной пневмонии
Такие обстоятельства: Бурцев о коронавирусной пневмонии
12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией. Это одно из самых тяжелых заболеваний дыхательных путей. Его лечение становится с каждым годом все сложнее, поскольку у большинства микробов уже выработался устойчивый иммунитет к современным антибиотикам. Сейчас к ранее известным формам пневмонии добавилась и коронавирусная. О том, какая между ними разница, в чем коварство коронавирусной пневмонии, почему так сложно бывает справиться медикам, в эфире радио Sputnik рассказал терапевт мобильного госпиталя Минобороны России в Сухуме Алексей Бурцев. Подробности слушайте в аудиофайле.
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аудио, подкасты коронавирус
Такие обстоятельства: Бурцев о пневмонии при коронавирусе
16:41 12.11.2021 (обновлено: 16:50 12.11.2021)
Во Всемирный день борьбы с пневмонией о коварстве коронавирусной разновидности болезни, в эфире радио Sputnik рассказал терапевт мобильного госпиталя Минобороны России в Сухуме Алексей Бурцев.
12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией. Это одно из самых тяжелых заболеваний дыхательных путей. Его лечение становится с каждым годом все сложнее, поскольку у большинства микробов уже выработался устойчивый иммунитет к современным антибиотикам. Сейчас к ранее известным формам пневмонии добавилась и коронавирусная. О том, какая между ними разница, в чем коварство коронавирусной пневмонии, почему так сложно бывает справиться медикам, в эфире радио Sputnik рассказал терапевт мобильного госпиталя Минобороны России в Сухуме Алексей Бурцев.
Подробности слушайте в аудиофайле.