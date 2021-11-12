https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/takie-obstoyatelstva-burtsev-o-koronavirusnoy-pnevmonii--1036306735.html

Такие обстоятельства: Бурцев о пневмонии при коронавирусе

Такие обстоятельства: Бурцев о пневмонии при коронавирусе

Во Всемирный день борьбы с пневмонией о коварстве коронавирусной разновидности болезни, в эфире радио Sputnik рассказал терапевт мобильного госпиталя... 12.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-12T16:41+0300

2021-11-12T16:41+0300

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Такие обстоятельства: Бурцев о коронавирусной пневмонии Такие обстоятельства: Бурцев о коронавирусной пневмонии

12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией. Это одно из самых тяжелых заболеваний дыхательных путей. Его лечение становится с каждым годом все сложнее, поскольку у большинства микробов уже выработался устойчивый иммунитет к современным антибиотикам. Сейчас к ранее известным формам пневмонии добавилась и коронавирусная. О том, какая между ними разница, в чем коварство коронавирусной пневмонии, почему так сложно бывает справиться медикам, в эфире радио Sputnik рассказал терапевт мобильного госпиталя Минобороны России в Сухуме Алексей Бурцев. Подробности слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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