Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/tri-cheloveka-postradali-v-avarii-na-trasse-bliz-sela-tamysh-1036314798.html
Три человека пострадали в автомобильной аварии у села Тамыш
Три человека пострадали в автомобильной аварии у села Тамыш
Дорожно-транспортное происшествие случилось на участке республиканской трассы близ села Тамыш. 12.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-12T20:38+0300
2021-11-12T20:45+0300
в абхазии
новости
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0c/1036314770_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_529806d9635b1715571ac4a84dfcfaec.jpg
СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Три человека пострадали в результате ДТП в Очамчырском районе, сообщает МЧС Абхазии. На автотрассе Псоу-Ингур в районе села Тамыш столкнулись три автомобиля, отмечается в сообщении. Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 18:09. На место ДТП экстренно прибыли спасатели и машина скорой медицинской помощи из Очамчыры. Пострадавшие были доставлены в Очамчырскую районную больницу.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0c/1036314770_166:0:886:540_1920x0_80_0_0_0e86b5860c2128bed752be62e76cf96c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, дтп

Три человека пострадали в автомобильной аварии у села Тамыш

20:38 12.11.2021 (обновлено: 20:45 12.11.2021)
© Foto / МЧС АбхазииДТП у села Тамыш
ДТП у села Тамыш - Sputnik Абхазия, 1920, 12.11.2021
© Foto / МЧС Абхазии
Подписаться на
Дорожно-транспортное происшествие случилось на участке республиканской трассы близ села Тамыш.
СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Три человека пострадали в результате ДТП в Очамчырском районе, сообщает МЧС Абхазии.
На автотрассе Псоу-Ингур в районе села Тамыш столкнулись три автомобиля, отмечается в сообщении.
Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 18:09. На место ДТП экстренно прибыли спасатели и машина скорой медицинской помощи из Очамчыры.
Пострадавшие были доставлены в Очамчырскую районную больницу.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
23:45В Абхазии выявлено 103 новых случая COVID-19, один пациент скончался
22:34Партия из шести тысяч доз вакцины "Спутник V" прибудет в Абхазию 15 ноября
21:30Часть Гудаутского района осталась без света из-за поломки на подстанции
21:14Директор Рицинского парка отчитался о финансовых итогах работы за 2021 год
20:38Три человека пострадали в автомобильной аварии у села Тамыш
20:25Неизвестные повредили автомобиль врио главврача психиатрической больницы
19:13В Сухуме обсудили пути сохранения нематериальной культуры абхазов
18:20В Очамчырском районе сообщили о сокращении урожая в 2021 году
17:28Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 13 и 14 ноября
17:00Шойгу заявил о наращивании военного присутствия НАТО у границ России
16:41Такие обстоятельства: Бурцев о пневмонии при коронавирусе
16:30Скончался академик РАН, кардиолог Евгений Чазов
16:10Бжания подвел итоги совещания в администрации Очамчырского района
15:38Начальник милиции Очамчырского района рассказал о ситуации с правопорядком
15:17Глава Очамчырского района Беслан Бигвава отчитался о проделанной работе
14:52"Черноморэнерго" ввело новый график веерных отключений в Абхазии
14:40Бжания оценил состояние пустующего детского сада "Адзыхь" в Очамчыре
14:37Силаев об учениях США в Черном море: ситуация опасная, чреватая инцидентами и эскалацией
14:20Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин умер в возрасте 75 лет
13:30Президент проинспектировал водозаборное сооружение в селе Мыку