https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/tri-cheloveka-postradali-v-avarii-na-trasse-bliz-sela-tamysh-1036314798.html

Три человека пострадали в автомобильной аварии у села Тамыш

Три человека пострадали в автомобильной аварии у села Тамыш

Дорожно-транспортное происшествие случилось на участке республиканской трассы близ села Тамыш. 12.11.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Три человека пострадали в результате ДТП в Очамчырском районе, сообщает МЧС Абхазии. На автотрассе Псоу-Ингур в районе села Тамыш столкнулись три автомобиля, отмечается в сообщении. Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 18:09. На место ДТП экстренно прибыли спасатели и машина скорой медицинской помощи из Очамчыры. Пострадавшие были доставлены в Очамчырскую районную больницу.

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