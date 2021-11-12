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Три человека пострадали в автомобильной аварии у села Тамыш
Три человека пострадали в автомобильной аварии у села Тамыш
Дорожно-транспортное происшествие случилось на участке республиканской трассы близ села Тамыш. 12.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-12T20:38+0300
2021-11-12T20:38+0300
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СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Три человека пострадали в результате ДТП в Очамчырском районе, сообщает МЧС Абхазии. На автотрассе Псоу-Ингур в районе села Тамыш столкнулись три автомобиля, отмечается в сообщении. Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 18:09. На место ДТП экстренно прибыли спасатели и машина скорой медицинской помощи из Очамчыры. Пострадавшие были доставлены в Очамчырскую районную больницу.
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новости, дтп
Три человека пострадали в автомобильной аварии у села Тамыш
20:38 12.11.2021 (обновлено: 20:45 12.11.2021)
Дорожно-транспортное происшествие случилось на участке республиканской трассы близ села Тамыш.
СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Три человека пострадали в результате ДТП в Очамчырском районе, сообщает МЧС Абхазии.
На автотрассе Псоу-Ингур в районе села Тамыш столкнулись три автомобиля, отмечается в сообщении.
Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 18:09. На место ДТП экстренно прибыли спасатели и машина скорой медицинской помощи из Очамчыры.
Пострадавшие были доставлены в Очамчырскую районную больницу.