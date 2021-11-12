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"Черноморэнерго" ввело новый график веерных отключений в Абхазии
"Черноморэнерго" ввело новый график веерных отключений в Абхазии
"Черноморэнерго" скорректировало график веерных отключений электричества в Абхазии. 12.11.2021, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. В Абхазии с 12 ноября действует новый график веерных отключений электричества.Ограничения вводятся ввиду повышения нагрузок на энергосети страны, во избежание аварийных ситуаций, сообщает "Черноморэнерго".Ночные отключения света будут отменены.Накануне "Черноморэнерго" предупредило, что будут вводиться вынужденные ограничения на ВЛ-220 "Ачгуара" в случае повышения нагрузок до пиковых величин.Ранее, с 28 октября в восточной части Абхазии и части Сухума действовал график веерных отключений в связи с недопустимыми нагрузками на ВЛ-110 "Шешелети-1".
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новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии

"Черноморэнерго" ввело новый график веерных отключений в Абхазии

14:52 12.11.2021 (обновлено: 15:37 12.11.2021)
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Лампочки - Sputnik Абхазия, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Леон Адлейба
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"Черноморэнерго" скорректировало график веерных отключений электричества в Абхазии.
СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. В Абхазии с 12 ноября действует новый график веерных отключений электричества.
Ограничения вводятся ввиду повышения нагрузок на энергосети страны, во избежание аварийных ситуаций, сообщает "Черноморэнерго".
© Sputnik / Леон Гуния График отключений света в Абхазии
График отключений света в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 12.11.2021
График отключений света в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
Ночные отключения света будут отменены.
Накануне "Черноморэнерго" предупредило, что будут вводиться вынужденные ограничения на ВЛ-220 "Ачгуара" в случае повышения нагрузок до пиковых величин.
Ранее, с 28 октября в восточной части Абхазии и части Сухума действовал график веерных отключений в связи с недопустимыми нагрузками на ВЛ-110 "Шешелети-1".
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