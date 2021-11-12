https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/v-abkhazii-vvoditsya-novyy-grafik-veernykh-otklyucheniy-sveta-1036307444.html

"Черноморэнерго" ввело новый график веерных отключений в Абхазии

"Черноморэнерго" ввело новый график веерных отключений в Абхазии

"Черноморэнерго" скорректировало график веерных отключений электричества в Абхазии. 12.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-12T14:52+0300

2021-11-12T14:52+0300

2021-11-12T15:37+0300

в абхазии

новости

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. В Абхазии с 12 ноября действует новый график веерных отключений электричества.Ограничения вводятся ввиду повышения нагрузок на энергосети страны, во избежание аварийных ситуаций, сообщает "Черноморэнерго".Ночные отключения света будут отменены.Накануне "Черноморэнерго" предупредило, что будут вводиться вынужденные ограничения на ВЛ-220 "Ачгуара" в случае повышения нагрузок до пиковых величин.Ранее, с 28 октября в восточной части Абхазии и части Сухума действовал график веерных отключений в связи с недопустимыми нагрузками на ВЛ-110 "Шешелети-1".

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии