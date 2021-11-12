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"Черноморэнерго" ввело новый график веерных отключений в Абхазии
"Черноморэнерго" ввело новый график веерных отключений в Абхазии
"Черноморэнерго" скорректировало график веерных отключений электричества в Абхазии. 12.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-12T14:52+0300
2021-11-12T14:52+0300
2021-11-12T15:37+0300
в абхазии
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СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. В Абхазии с 12 ноября действует новый график веерных отключений электричества.Ограничения вводятся ввиду повышения нагрузок на энергосети страны, во избежание аварийных ситуаций, сообщает "Черноморэнерго".Ночные отключения света будут отменены.Накануне "Черноморэнерго" предупредило, что будут вводиться вынужденные ограничения на ВЛ-220 "Ачгуара" в случае повышения нагрузок до пиковых величин.Ранее, с 28 октября в восточной части Абхазии и части Сухума действовал график веерных отключений в связи с недопустимыми нагрузками на ВЛ-110 "Шешелети-1".
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии
"Черноморэнерго" ввело новый график веерных отключений в Абхазии
14:52 12.11.2021 (обновлено: 15:37 12.11.2021)
"Черноморэнерго" скорректировало график веерных отключений электричества в Абхазии.
СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. В Абхазии с 12 ноября действует новый график веерных отключений электричества.
Ограничения вводятся ввиду повышения нагрузок на энергосети страны, во избежание аварийных ситуаций, сообщает
"Черноморэнерго".
Ночные отключения света будут отменены.
Накануне "Черноморэнерго" предупредило, что будут вводиться вынужденные ограничения на ВЛ-220 "Ачгуара" в случае повышения нагрузок до пиковых величин.
Ранее, с 28 октября в восточной части Абхазии и части Сухума действовал график веерных отключений в связи с недопустимыми нагрузками на ВЛ-110 "Шешелети-1".