https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/v-abkhazii-vyyavleno-103-novykh-sluchaya-covid-19-odin-patsient-skonchalsya-1036316498.html

В Абхазии выявлено 103 новых случая COVID-19, один пациент скончался

В Абхазии выявлено 103 новых случая COVID-19, один пациент скончался

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 33116, выздоровели 27699 человек. 12.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-12T23:45+0300

2021-11-12T23:45+0300

2021-11-12T23:49+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

новости

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СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили еще 459 человек в Абхазии, положительный тест получили 103 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от COVID-19. В Сухмуской инфекционной больнице умер мужчина 69 лет. Общая летальность в стационарах республики достигла 483 случаев.В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении сйчас 71 пациент, в тяжелом состоянии 30 человек, состояние здоровья 41 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 21, пять из них в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской ЦРБ – восемь пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 101 пациент, 12 человек в тяжелом состоянии. За все время пандемии в Абхазии зафиксировано 33116 человек, заболевших коронавирусом. Выздоровели 27699 человек.

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2021

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новости