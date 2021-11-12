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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/v-abkhazii-vyyavleno-103-novykh-sluchaya-covid-19-odin-patsient-skonchalsya-1036316498.html
В Абхазии выявлено 103 новых случая COVID-19, один пациент скончался
В Абхазии выявлено 103 новых случая COVID-19, один пациент скончался
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 33116, выздоровели 27699 человек. 12.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-12T23:45+0300
2021-11-12T23:49+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили еще 459 человек в Абхазии, положительный тест получили 103 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от COVID-19. В Сухмуской инфекционной больнице умер мужчина 69 лет. Общая летальность в стационарах республики достигла 483 случаев.В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении сйчас 71 пациент, в тяжелом состоянии 30 человек, состояние здоровья 41 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 21, пять из них в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской ЦРБ – восемь пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 101 пациент, 12 человек в тяжелом состоянии. За все время пандемии в Абхазии зафиксировано 33116 человек, заболевших коронавирусом. Выздоровели 27699 человек.
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В Абхазии выявлено 103 новых случая COVID-19, один пациент скончался

23:45 12.11.2021 (обновлено: 23:49 12.11.2021)
© AFP 2021 / NATALIA KOLESNIKOVAМедицинский специалист проводит бесплатный экспресс-тест на антиген на коронавирусную болезнь (Covid-19)
Медицинский специалист проводит бесплатный экспресс-тест на антиген на коронавирусную болезнь (Covid-19) - Sputnik Абхазия, 1920, 12.11.2021
© AFP 2021 / NATALIA KOLESNIKOVA
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 33116, выздоровели 27699 человек.
СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили еще 459 человек в Абхазии, положительный тест получили 103 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Сухмуской инфекционной больнице умер мужчина 69 лет. Общая летальность в стационарах республики достигла 483 случаев.
© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии
COVID - 19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 12.11.2021
COVID - 19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении сйчас 71 пациент, в тяжелом состоянии 30 человек, состояние здоровья 41 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 21, пять из них в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской ЦРБ – восемь пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 101 пациент, 12 человек в тяжелом состоянии.
За все время пандемии в Абхазии зафиксировано 33116 человек, заболевших коронавирусом. Выздоровели 27699 человек.
В Абхазии
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