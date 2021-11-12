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В России создан БАД, снижающий концентрацию COVID в организме в 16 раз
В России создан БАД, снижающий концентрацию COVID в организме в 16 раз
Российские военные ученые изобрели биологически активную добавку к пище для пациентов с коронавирусом, способную снижать концентрацию вируса в организме. 12.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Ученые 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России создали уникальную биологически активную добавку "КовБАД", способную снизить концентрацию COVID-19 у больного в 16 раз. Об этом заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал­-лейтенант Игорь Кириллов, передает РИА Новости."После проведенной оценки их эффективности в отношении COVID-19 в начале ноября на один из БАДов получено свидетельство о государственной регистрации. Проведенные нами эксперименты показали, что уже на второй день использования биологически активной добавки к пище, получившей название "КовБАД", количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой - его концентрация сокращается в 16 раз. Как следствие, снижается и воздействие на человеческий организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями", – сказал он.По словам Кириллова, основные ингредиенты разрабатываемых в 27-м ЦНИИ БАДов имеют природное происхождение, это экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и другие вещества, повышающие противовирусную защиту организма.
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россия, коронавирус - 2021

В России создан БАД, снижающий концентрацию COVID в организме в 16 раз

09:15 12.11.2021 (обновлено: 10:13 12.11.2021)
© Sputnik / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГоспиталь COVID-19 в больнице № 122 им. Л. Г. Соколова
Госпиталь COVID-19 в больнице № 122 им. Л. Г. Соколова - Sputnik Абхазия, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Александр Гальперин
/
Перейти в фотобанк
Российские военные ученые изобрели биологически активную добавку к пище для пациентов с коронавирусом, способную снижать концентрацию вируса в организме.
СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Ученые 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России создали уникальную биологически активную добавку "КовБАД", способную снизить концентрацию COVID-19 у больного в 16 раз. Об этом заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал­-лейтенант Игорь Кириллов, передает РИА Новости.
"После проведенной оценки их эффективности в отношении COVID-19 в начале ноября на один из БАДов получено свидетельство о государственной регистрации. Проведенные нами эксперименты показали, что уже на второй день использования биологически активной добавки к пище, получившей название "КовБАД", количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой - его концентрация сокращается в 16 раз. Как следствие, снижается и воздействие на человеческий организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями", – сказал он.
По словам Кириллова, основные ингредиенты разрабатываемых в 27-м ЦНИИ БАДов имеют природное происхождение, это экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и другие вещества, повышающие противовирусную защиту организма.
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