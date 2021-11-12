https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/v-sukhume-obsudili-puti-sokhraneniya-nematerialnoy-kultury-abkhazov-1036312503.html

В Сухуме обсудили пути сохранения нематериальной культуры абхазов

В Сухуме обсудили пути сохранения нематериальной культуры абхазов

Фонд развития социокультурных инициатив провел круглый стол "Актуализация значимости нематериальной культуры и угрозы ее исчезновения" в рамках проекта... 12.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-12T19:13+0300

2021-11-12T19:13+0300

2021-11-12T19:13+0300

в абхазии

культура

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Главная цель круглого стола – обсуждение с учеными и экспертами перспективы верификации объектов культурного наследия, возможность создания единой информационной базы, внесение изменений в действующий закон о историко-культурном наследии и практике его применения в отношении объектов нематериальной культуры.Бадрак Авидзба, SputnikОписать и сохранитьОткрывая круглый стол, куратор проекта, директор Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии Эльвира Арсалия рассказала, что в 2003 году была принята конвенция ЮНЕСКО, которой через два года исполнится 20 лет, и добавила, что многие страны ратифицировали этот документ.По словам Арсалия, главные принципы по сохранению нематериальной культуры – это исследование, сохранение, описание, создание реестра, принятия правовых актов, изменение в законодательстве."Формы уникальной нематериальной абхазской культуры стали объектом интереса таких авторитетных международных организации как ЮНЕСКО. Речь о том, что эта конвенция предполагает, чтобы мы на своем уровне приняли необходимые законы, внесли поправки в действующий законы, создали реестр и ряд актов которые могут способствовать сохранению таких идентичных форм нашей культуры", - проинформировала она.Эльвира Арсалия отметила, что закон о нематериальной культуре уже приняли такие страны как Китай, Кыргызстан, Туркменистан, Молдова, Латвия, республики Тыва и Алтай.Куратор проекта "Культурный перекресток" Батал Кобахия отметил, что круглый стол был собран для того, чтобы определить предварительный список тем, из которых будут выбираться наиболее значимые."Также необходимо определить нужно ли нам вносить изменения в закон, для того чтобы мы сумели сохранить то, что изучили", - подчеркнул он. Затем собравшиеся ученые зачитали доклады, которые касались фольклора, языка, театрального искусства, сохранения традиций, музыкального наследия и так далее."Шалва Инал-ипа утверждал, что абхазская версия Нартского эпоса сохраняет самые архаические черты эпоса. Это было сказано не просто так, последующие исследования материалов подтверждают эту мысль, Нартский эпос изучают не только на Кавказе, но и в Европе, Америке", - сказал президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа.Эльвира Арсалия отметила, что если другие народы будут рассматривать возможность сохранения такого памятника нематериальной культуры на международном уровне, в рамках ЮНЕСКО, то абхазский версия Нартского эпоса должна быть также представлена.На круглом столе особое внимание было уделено изучению абхазского языка и его применению. Доктор филологических наук Вячеслав Чирикба сказал, что существует угроза исчезновения абхазского языка.Ученый обратил внимание на такую проблему как невозможность приобрести адаптированные абхазские сказки на абхазском языке для детей."Там будет миллион стихов, но прозаических текстов практически нет, адаптированных, с ударениями и абхазских сказок. Почему-то наши коллеги, друзья включили в абхазские учебники неадаптированные ритуальные тексты, Нартские сказания для третьего, четвертого класса, ну смешно просто. Учителя жалуются, они не понимают эти тексты", - отметил он.Внести изменения в законРуководитель департамента историко-культурного наследия министерства культуры Шандор Кайтан заметил, что в существующем законе об историко-культурном наследии в статье 3 говорится об объектах культурного наследия, однако нет упоминания о нематериальном культурном наследии."Это скорее всего зависит от того, что сам закон был разработан на основе советского законодательства. В Российской Федерации тоже пока нет закона по нематериальным объектам культурного наследия, однако при министерстве культуры создан комитет охраны нематериального культурного наследия. К сожалению, у нас в департаменте пока нет разработок по учету и сохранению объектов нематериального культурного наследия. Но такой инструмент как геоинформационная система может быть полезной в плане учета объектов нематериального культурного наследия. Это интерактивная система, которая позволяет вносить эти объекты", - подчеркнул специалист.Он считает, что принимать новый закон нет необходимости, нужно дополнить старый документ понятием нематериального культурного наследия."Это широкий спектр, это песни, мифология, язык, сказания и тому подобное. Конечно же закон можно дополнить нематериальным культурным наследием", - сказал он.Во встрече приняли участие директор АбИГИ Арда Ашуба, руководитель сухумского Центра гуманитарных программ Арда Инал-ипа, президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа, куратор проекта, директор ЦВЗ Эльвира Арсалия, искусствовед, директор Государственного музея Дмитрия Гулиа Светлана Корсая, руководитель государственного оркестра народных инструментов "Апхьарца" Денис Арухаа, фольклорист, кандидат филологических наук Цира Габния, куратор проекта Батал Кобахия, доктор филологических наук Джын Чурей, председатель Союза журналистов Руслана Хашиг, директор Музея Банка Абхазии Астамур Тания, руководитель департамента историко-культурного наследия Минкультуры Шандор Кайтан, лингвист, доктор филологических наук Вячеслав Чирикба.Проект реализуется в рамках Программы поддержки Гражданского общества, являющейся совместной инициативой ЕС и ПРООН.

https://sputnik-abkhazia.ru/20170303/zakon-o-nevidimom-v-abxazii-budut-oxranyat-nematerialnuyu-kulturu-1020533472.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20161113/test-kak-xorosho-ty-znaesh-nartskij-epos-1019851910.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20200831/Tyanut-za-yazyk-kak-podnyat-prestizh-abkhazskogo-1030843666.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20190417/Reestr-istoriko-kulturnogo-naslediya-Abkhazii-popolnitsya-na-400-obektov-1027116813.html

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