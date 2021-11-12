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https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/vlasti-sirii-podschitali-uscherb-ot-voyny-1036301874.html
Власти Сирии подсчитали ущерб от войны
Власти Сирии подсчитали ущерб от войны
Более 10 лет продолжается вооруженный конфликт в Сирии и борьба правительственных сил с международными террористами. 12.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Ущерб от войны отраслевому хозяйству Сирии в частном и государственном секторах оценивается в 23,5 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра промышленности арабской республики Зияда Саббага.По данным чиновника, террористы целенаправленно уничтожали предприятия питания и медикаментов, другую критически важную инфраструктуру. Однако, как отметил Саббаг, наибольший урон боевики нанесли нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей отраслям, а также текстильной промышленности.Вооруженный конфликт в Сирии и борьба правительственных сил с международными террористами продолжаются с 2011 года.Сирия признала независимость Абхазии 29 мая 2018 года.
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в мире, сирия

Власти Сирии подсчитали ущерб от войны

11:52 12.11.2021 (обновлено: 12:33 12.11.2021)
© Sputnik / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСтраны мира. Сирия
Страны мира. Сирия - Sputnik Абхазия, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Михаил Алаеддин
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Более 10 лет продолжается вооруженный конфликт в Сирии и борьба правительственных сил с международными террористами.
СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Ущерб от войны отраслевому хозяйству Сирии в частном и государственном секторах оценивается в 23,5 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра промышленности арабской республики Зияда Саббага.
По данным чиновника, террористы целенаправленно уничтожали предприятия питания и медикаментов, другую критически важную инфраструктуру. Однако, как отметил Саббаг, наибольший урон боевики нанесли нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей отраслям, а также текстильной промышленности.
Вооруженный конфликт в Сирии и борьба правительственных сил с международными террористами продолжаются с 2011 года.
Сирия признала независимость Абхазии 29 мая 2018 года.
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