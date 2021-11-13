https://sputnik-abkhazia.ru/20211113/chast-gudautskogo-rayona-ostalas-bez-sveta-iz-za-remonta-na-podstantsii-1036320394.html

Часть Гудаутского района осталась без света в связи с ремонтными работами

Часть Гудаутского района осталась без света в связи с ремонтными работами

СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Часть Гудаутского района осталась без света из-за ремонта на новоафонской подстанции, сообщает "Черноморэнерго". 13.11.2021, Sputnik Абхазия

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2021-11-13T11:45+0300

2021-11-13T12:07+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Часть Гудаутского района осталась без света из-за ремонта на новоафонской подстанции, сообщает "Черноморэнерго". Накануне вечером вышел из строя масляный выключатель на подстанции "Новый Афон" из-за чего часть Гудаутского района была обесточена. Ремонтная бригада восстановила подачу электричества в течение трех часов.Сегодня восстановительные работы на подстанции продолжатся до 14:00. Отключены подстанции "Новый Афон", "Дурипш", "Гудаута-тяга", "Гудаута-110" и "Мцара".

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

проблемы энергетической отрасли в абхазии