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Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20211113/chast-gudautskogo-rayona-ostalas-bez-sveta-iz-za-remonta-na-podstantsii-1036320394.html
Часть Гудаутского района осталась без света в связи с ремонтными работами
Часть Гудаутского района осталась без света в связи с ремонтными работами
СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Часть Гудаутского района осталась без света из-за ремонта на новоафонской подстанции, сообщает "Черноморэнерго". 13.11.2021, Sputnik Абхазия
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в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Часть Гудаутского района осталась без света из-за ремонта на новоафонской подстанции, сообщает "Черноморэнерго". Накануне вечером вышел из строя масляный выключатель на подстанции "Новый Афон" из-за чего часть Гудаутского района была обесточена. Ремонтная бригада восстановила подачу электричества в течение трех часов.Сегодня восстановительные работы на подстанции продолжатся до 14:00. Отключены подстанции "Новый Афон", "Дурипш", "Гудаута-тяга", "Гудаута-110" и "Мцара".
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проблемы энергетической отрасли в абхазии

Часть Гудаутского района осталась без света в связи с ремонтными работами

11:45 13.11.2021 (обновлено: 12:07 13.11.2021)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗамена счетчиков электроэнергии
Замена счетчиков электроэнергии - Sputnik Абхазия, 1920, 13.11.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Часть Гудаутского района осталась без света из-за ремонта на новоафонской подстанции, сообщает "Черноморэнерго".
Накануне вечером вышел из строя масляный выключатель на подстанции "Новый Афон" из-за чего часть Гудаутского района была обесточена. Ремонтная бригада восстановила подачу электричества в течение трех часов.
Сегодня восстановительные работы на подстанции продолжатся до 14:00. Отключены подстанции "Новый Афон", "Дурипш", "Гудаута-тяга", "Гудаута-110" и "Мцара".
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