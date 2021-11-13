https://sputnik-abkhazia.ru/20211113/chast-gudautskogo-rayona-ostalas-bez-sveta-iz-za-remonta-na-podstantsii-1036320394.html
Часть Гудаутского района осталась без света в связи с ремонтными работами
Часть Гудаутского района осталась без света в связи с ремонтными работами
СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Часть Гудаутского района осталась без света из-за ремонта на новоафонской подстанции, сообщает "Черноморэнерго". 13.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-13T11:45+0300
2021-11-13T11:45+0300
2021-11-13T12:07+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Часть Гудаутского района осталась без света из-за ремонта на новоафонской подстанции, сообщает "Черноморэнерго". Накануне вечером вышел из строя масляный выключатель на подстанции "Новый Афон" из-за чего часть Гудаутского района была обесточена. Ремонтная бригада восстановила подачу электричества в течение трех часов.Сегодня восстановительные работы на подстанции продолжатся до 14:00. Отключены подстанции "Новый Афон", "Дурипш", "Гудаута-тяга", "Гудаута-110" и "Мцара".
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MIA „Rosiya Segodnya“
проблемы энергетической отрасли в абхазии
Часть Гудаутского района осталась без света в связи с ремонтными работами
11:45 13.11.2021 (обновлено: 12:07 13.11.2021) СУХУМ, 13 ноя - Sputnik.
Часть Гудаутского района осталась без света из-за ремонта на новоафонской подстанции, сообщает
"Черноморэнерго".
Накануне вечером вышел из строя масляный выключатель на подстанции "Новый Афон" из-за чего часть Гудаутского района была обесточена. Ремонтная бригада восстановила подачу электричества в течение трех часов.
Сегодня восстановительные работы на подстанции продолжатся до 14:00. Отключены подстанции "Новый Афон", "Дурипш", "Гудаута-тяга", "Гудаута-110" и "Мцара".