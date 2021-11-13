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Энергоснабжение в Гудаутском районе восстановлено
Энергоснабжение в Гудаутском районе восстановлено
СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Энергоснабжение подстанций, оставшихся без напряжения в результате поломки на ПС "Новый Афон", восстановлено, сообщает... 13.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-13T01:07+0300
2021-11-13T01:07+0300
2021-11-13T01:20+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Энергоснабжение подстанций, оставшихся без напряжения в результате поломки на ПС "Новый Афон", восстановлено, сообщает "Черноморэнерго".Часть Гудаутского района, включая Новый Афон, оставалась без света около трех часов из-за выхода из строя масляного выключателя на подстанции "Новый Афон". Ремонтные работы были начаты незамедлительно, несмотря на темное время суток.
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MIA „Rosiya Segodnya“
проблемы энергетической отрасли в абхазии
Энергоснабжение в Гудаутском районе восстановлено
01:07 13.11.2021 (обновлено: 01:20 13.11.2021) СУХУМ, 13 ноя - Sputnik.
Энергоснабжение подстанций, оставшихся без напряжения в результате поломки на ПС "Новый Афон", восстановлено, сообщает
"Черноморэнерго".
Часть Гудаутского района, включая Новый Афон, оставалась без света около трех часов из-за выхода из строя масляного выключателя на подстанции "Новый Афон".
Ремонтные работы были начаты незамедлительно, несмотря на темное время суток.