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Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20211113/elektrosnabzhenie-v-gudautskom-rayone-vosstanovleno-1036317069.html
Энергоснабжение в Гудаутском районе восстановлено
Энергоснабжение в Гудаутском районе восстановлено
СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Энергоснабжение подстанций, оставшихся без напряжения в результате поломки на ПС "Новый Афон", восстановлено, сообщает... 13.11.2021, Sputnik Абхазия
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в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Энергоснабжение подстанций, оставшихся без напряжения в результате поломки на ПС "Новый Афон", восстановлено, сообщает "Черноморэнерго".Часть Гудаутского района, включая Новый Афон, оставалась без света около трех часов из-за выхода из строя масляного выключателя на подстанции "Новый Афон". Ремонтные работы были начаты незамедлительно, несмотря на темное время суток.
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проблемы энергетической отрасли в абхазии

Энергоснабжение в Гудаутском районе восстановлено

01:07 13.11.2021 (обновлено: 01:20 13.11.2021)
© Foto / Facebook/РУП "Черноморэнерго"Ремонт на подстанции "Новый Афон"
Ремонт на подстанции Новый Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 13.11.2021
© Foto / Facebook/РУП "Черноморэнерго"
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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Энергоснабжение подстанций, оставшихся без напряжения в результате поломки на ПС "Новый Афон", восстановлено, сообщает "Черноморэнерго".
Часть Гудаутского района, включая Новый Афон, оставалась без света около трех часов из-за выхода из строя масляного выключателя на подстанции "Новый Афон".
Ремонтные работы были начаты незамедлительно, несмотря на темное время суток.
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