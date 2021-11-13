https://sputnik-abkhazia.ru/20211113/elektrosnabzhenie-v-gudautskom-rayone-vosstanovleno-1036317069.html

Энергоснабжение в Гудаутском районе восстановлено

Энергоснабжение в Гудаутском районе восстановлено

СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Энергоснабжение подстанций, оставшихся без напряжения в результате поломки на ПС "Новый Афон", восстановлено, сообщает... 13.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-13T01:07+0300

2021-11-13T01:07+0300

2021-11-13T01:20+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Энергоснабжение подстанций, оставшихся без напряжения в результате поломки на ПС "Новый Афон", восстановлено, сообщает "Черноморэнерго".Часть Гудаутского района, включая Новый Афон, оставалась без света около трех часов из-за выхода из строя масляного выключателя на подстанции "Новый Афон". Ремонтные работы были начаты незамедлительно, несмотря на темное время суток.

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

проблемы энергетической отрасли в абхазии