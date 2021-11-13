https://sputnik-abkhazia.ru/20211113/gastroenterolog---gepatolog-rasskazala-kakim-dolzhno-byt-pitanie-shkolnika-1036321409.html

Гастроэнтеролог - гепатолог рассказала, каким должно быть питание школьника

Гастроэнтеролог - гепатолог рассказала, каким должно быть питание школьника

Какой перекус лучше давать детям с собой в школу и каким должно быть их питание в эфире радио Sputnik рассказала гастроэнтеролог-гепатолог Аэлита Шакая. 13.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-13T15:52+0300

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Гастроэнтеролог- гепатолог рассказала, каким должно быть питание школьника Гастроэнтеролог- гепатолог рассказала, каким должно быть питание школьника

В том, что школьные столовые закрыты из-за пандемии коронавируса, нет особой проблемы, так как питание в них "оставляло желать лучшего", считает гастроэнтеролог-гепатолог Аэлита Шакая."Питание школьников должно быть сбалансированным, они должны получать с едой макро и микроэлементы, которые нужны для активной работы, чтобы выдерживать учебную нагрузку. Что касается того, что школьные столовые закрыты, если говорить откровенно, то, и когда они были открыты, питание в них оставляло желать лучшего. Поэтому я не вижу особой проблемы в том, что они закрыты. Считаю, что каждый родитель ответственен за питание ребенка, и он должен его сам организовывать", - сказала Шакая.Гастроэнтеролог-гепатолог рассказала о нормах питания школьников, что должно входить в рацион ребенка и как неправильное питание впоследствии может сказаться на здоровье.Подробности в аудиофайле.

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