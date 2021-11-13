https://sputnik-abkhazia.ru/20211113/kak-pomenyat-pravila-shkoly-roditelskoe-i-uchenicheskoe-samoupravlenie--1036301713.html

Как поменять правила школы? Родительское и ученическое самоуправление

Как поменять правила школы? Родительское и ученическое самоуправление

Каких действий придерживаться, чтобы изменить жизнь в обычной школе? 13.11.2021, Sputnik Абхазия

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Как поменять правила школы? Родительское и ученическое самоуправление (копия) По закону в каждой школе можно организовать ученическое и родительское самоуправление. Эти органы могут корректировать учебный план, менять преподавателя, вводить новые правила. Как это делать, чтобы не навлечь на ребенка проблемы с учителями? Каких действий придерживаться, чтобы изменить жизнь в обычной российской школе?

Об ученическом и родительском управлении школой рассказывают кризисный и клинический психолог, медиатор, лектор, тренер, эксперт благотворительной организации "Журавлик" и программы "Травли NET" Мария Зеленова и методист московской школы №1186 Борис Литинский.01:30 Януш Корчак и его "Республика детства"04:50 Что действительно могут поменять дети в школе?06:25 Учебный процесс без родителей07:15 О гуманистической педагогике10:50 Устав школы - пункт о самоуправлении12:40 Родительский комитет и управляющий совет16:15 Если не нравится учитель, могут ли дети его поменять?19:30 Как изменять школьные правила?Партнер подкаста — образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".Слушайте подкасты РИА Новости.

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