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https://sputnik-abkhazia.ru/20211113/khranenie-narkotikov-i-krazha-mvd-abkhazii-opublikovalo-operativnuyu-svodku-1036317988.html
Хранение наркотиков и кражи: МВД Абхазии опубликовало оперативную сводку
Хранение наркотиков и кражи: МВД Абхазии опубликовало оперативную сводку
Милиция опубликовала видео с информацией о задержанных правонарушителях. 13.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-13T09:10+0300
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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Министерство внутренних дел Абхазии опубликовало оперативную сводку, согласно которой в Абхазии были задержаны граждане за незаконно хранение и сбыт наркотиков, а также совершившие кражу. Сухумские оперативники задержали и водворили в изолятор жителя села Дзыгута Гоча Абзианидзе, в его доме было обнаружено незаконно приобретенное и хранимое с целью сбыта наркотическое вещество марихуана. Милиция изъяла 27,660 грамм этого наркотика, что является крупным размером. Против Абзианидзе возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.Сотрудники уголовного розыска по Гулрыпшскому району задержали жителя села Лабра Данила Чепнян, при котором было обнаружено около 44 грамм марихуаны. Отмечается, что на момент задержания он был под воздействием этого наркотика, за что получил 15 суток ареста. Также в Дранде Гулрыпшскими оперативниками был задержан житель села Пшап Валерий Асланян, в дорожной сумке которого хранилось около 11 грамм марихуаны. Асланян отбывает 15 суток административного ареста, по истечении которых ему будет избрана мера пресечения. По факту незаконного приобретения и хранения наркотиков в отношении него возбуждено уголовное дело. Милиция Сухумского района задержала Ахру Акусба, который обвиняется в присвоении чужого имущества. Преступление было совершено 26 октября, когда Акусба в сговоре с лицом, имя которого не разглашается следствием, проник в магазин "Родник" на улице Чанба в Сухуме и похитили восемь тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, Акусба заключен под стражу. В отношении ранее задержанного Рената Шанава возбуждено уголовное дело, его заключили под домашний арест. Шанава обвиняется в причинении крупного ущерба на сумму более 63 тысяч рублей госкомпании Абхазсвязь, а именно краже кабеля.
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мвд абхазии, новости

Хранение наркотиков и кражи: МВД Абхазии опубликовало оперативную сводку

09:10 13.11.2021 (обновлено: 09:18 13.11.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Машины милиции Абхазии
Машины милиции Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 13.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Милиция опубликовала видео с информацией о задержанных правонарушителях.
СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Министерство внутренних дел Абхазии опубликовало оперативную сводку, согласно которой в Абхазии были задержаны граждане за незаконно хранение и сбыт наркотиков, а также совершившие кражу.
Сухумские оперативники задержали и водворили в изолятор жителя села Дзыгута Гоча Абзианидзе, в его доме было обнаружено незаконно приобретенное и хранимое с целью сбыта наркотическое вещество марихуана. Милиция изъяла 27,660 грамм этого наркотика, что является крупным размером. Против Абзианидзе возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Сотрудники уголовного розыска по Гулрыпшскому району задержали жителя села Лабра Данила Чепнян, при котором было обнаружено около 44 грамм марихуаны. Отмечается, что на момент задержания он был под воздействием этого наркотика, за что получил 15 суток ареста.
Также в Дранде Гулрыпшскими оперативниками был задержан житель села Пшап Валерий Асланян, в дорожной сумке которого хранилось около 11 грамм марихуаны. Асланян отбывает 15 суток административного ареста, по истечении которых ему будет избрана мера пресечения. По факту незаконного приобретения и хранения наркотиков в отношении него возбуждено уголовное дело.
Милиция Сухумского района задержала Ахру Акусба, который обвиняется в присвоении чужого имущества. Преступление было совершено 26 октября, когда Акусба в сговоре с лицом, имя которого не разглашается следствием, проник в магазин "Родник" на улице Чанба в Сухуме и похитили восемь тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, Акусба заключен под стражу.
В отношении ранее задержанного Рената Шанава возбуждено уголовное дело, его заключили под домашний арест. Шанава обвиняется в причинении крупного ущерба на сумму более 63 тысяч рублей госкомпании Абхазсвязь, а именно краже кабеля.
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