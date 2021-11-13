https://sputnik-abkhazia.ru/20211113/laboratoriya-na-kholme-fizik-matematik-iz-sela-khuap-varit-chachu-delaet-alabascha-i-nozhi-1036303059.html

"Лаборатория" на холме: физик-математик из села Хуап варит чачу, делает алабаща и ножи

"Лаборатория" на холме: физик-математик из села Хуап варит чачу, делает алабаща и ножи

Физик-математик на пенсии из села Хуап Роланд Зантария не только "химичит" в своей апацхе с чачей, но также изготавливает традиционные посохи алабаща и... 13.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-13T13:12+0300

2021-11-13T13:12+0300

2021-11-13T13:12+0300

в абхазии

гудаута

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О том, как 72-летний пенсионер из села Хуап делает чачу по рецепту предков, что при этом необходимо соблюсти и учесть, из чего он изготавливает абхазские посохи и какое у них предназначение, кто его обидел на свадьбе и почему он стал делать абхазские ножи, читайте в материале корреспондента Sputnik.Абхазская "химия"Роланд Зантария живет в селе Хуап с рождения. Его дом расположен на возвышенности, откуда с одной стороны просматривается морская гладь, а с другой нависают величественные горные массивы. Всего в нескольких метрах от его ворот находится школа, в которой он когда-то учился и преподавал математику, неподалеку расположен и мемориал павшим защитникам отечества.Как признался сам Зантария, он чувствует себя гораздо моложе своего возраста, и по тому, насколько тщательно Роланд справляется с делами в быту, сомневаться в его душевном и физическом состоянии не приходится. Трава во дворе аккуратно пострижена, стога сена в саду уже вытянулись во весь "рост", дрова на зиму уже заготовлены, сезонные фрукты и ягоды собраны, кроме хурмы, на которую пока не нашлось покупателей."В этом году предлагают 20 рублей за килограмм, и то покупатели больше не объявлялись", – поделился своими переживания Зантария по пути к своей плетеной "лаборатории".Роланд уже многие десятилетия варит чачу по методике предков в построенной им и его отцом апацхе (абхазская национальная кухня - прим.). К нашему приезду трехлитровая стеклянная банка успела наполовину наполниться. Над костром стоял 100-литровый котел с алюминиевой крышкой, обмазанной вокруг смесью из кукурузной и пшеничной муки для герметичности. Для большей надежности крышку к котлу своим весом придавливал бетонный блок.Зантария варил чачу из винограда, которого в этом году уродилось немного. Да и качество ягоды в нынешнем сезоне оставляло желать лучшего. Причина тому, считает он, дождливая погода, из-за которой урожай оказался мало пригоден для вина, но вполне подходит для чачи. Обычно Роланд заливает от 100 до 200 литров чачи за сезон, в этом году вышло около 80 литров.Виноград варится в собственном соку при температуре свыше 100°С. Пар, который при этом вырабатывается, поднимается вверх и по трубке крышки котла попадает в другую трубку, проходящую через резервуар с прохладной водой. Емкость эту Роланд сделал из топливного бака трактора. В нем происходит конденсат, и пары превращаются в чачу, которая тонкой струей выливается уже с другой стороны емкости в банку через лейку. Некоторые для очистки напитка кладут в лейку кусок ваты, но Зантария для этой цели использует угли из костра.Пламя при этом должно быть слабым. Сильно разгоревшийся костер может все испортить. По опыту Зантария, лучше всего использовать поленья из ольхи, граба, алычи и инжира.Впервые Роланд самостоятельно приготовил чачу, когда ему было примерно 13-14 лет. Учил его абхазской "химии" отец, но первый опыт оказался не очень удачным."Папе тогда не очень понравилась моя чача, но не стал меня расстраивать. Сказал, что еще научусь. Моя ошибка была в том, что чача выходила горячей, а должна быть прохладной. Переборщил с пламенем", – поделился он.Помимо винограда, он также варит чачу из разных сортов яблок. В среднем ежегодно Зантария получает около 200 литров традиционного абхазского алкогольного напитка крепостью 65 градусов. Большую часть напитка продает. Около 30 литров оставляет для праздничных столов и приема гостей. Этого вполне хватает, так как сам он чачу не пьет. Предпочитает красное вино, но не больше пяти стаканов в день.Увлечения и слабостиС Роландом Зантария мы встретились не впервые. Он старается не пропускать культурные события в Гудаутском районе и завсегдатай различных выставок традиционного абхазского ремесла, культурных фестивалей. Посещает Роланд их исключительно в национальной одежде и не скрывает, что испытывает слабость к абхазскому костюму.На крыльце его дома были развешены несколько таких костюмов с кинжалами и саблями. Заказывает он их в местных ателье и у мастеров с Северного Кавказа. Зантария не жалеет потратить свою небольшую пенсию на это."Я действительно "болен" этим. Очень люблю и ценю нашу культуру. Мою бурку съела моль, и я уже приметил другую, но надо накопить денег. Дешевле 25 тысяч рублей сейчас бурку не купишь", – поделился он. Зантария признался, что его огорчает, когда люди преклонного возраста посещают разные культурные события, встречи и иные мероприятия в обычной одежде. Абхазские традиционные костюмы, уверен он, делали бы их гораздо торжественнее и красивее. При этом он подчеркнул, что не каждый может себе это позволить, так как такую одежду должны носить люди, соблюдающую абхазские традиции, уважаемые в обществе и умеющие вести себя в любых жизненных ситуациях.Роланд также не скрывает своего особенного отношения к абхазской алабаще (посох - прим.). Восхищение этим атрибутом старцев заставило его самого два года назад взяться за инструменты и начать изготавливать их самостоятельно. Сегодня у Зантария в коллекции около десяти готовых посохов и у каждого из них свое предназначение.Например, алабща пастуха незатейлива в исполнении, но интересна по форме. Нижняя ее часть сделана в виде крючка. Как объяснил Зантария, этим крючком пастух ловил скот за ногу и вытаскивал его из стада.У охотников также была своя трость. Она отличается от других своей толщиной и прочностью материала. Помимо этого, к изголовью посоха приделываются "рожки", куда охотник может поставить дуло своего ружья и произвести точный выстрел.Другая интересная отличительная черта некоторых посохов в том, что у них не у всех есть стальные пики. Как уточнил Роланд, к примеру, приходить на похороны с алабаща со стальным наконечником, по абхазским канонам не принято.Дворянское происхождение человека также можно было определить по трости, которой он пользовался. Они отличались сложностью в изготовлении и определенными формами основания.Оказывается, существуют сезонные алабащи. Пару лет назад Роланд сделал зимнюю трость. Главное ее отличие в том, что нижняя ее часть плоская, немного напоминает весло. Она нужна для того чтобы пробивать себе дорогу в снегопад.Абхазская алабаща может быть также инструментом для невербального общения. По словам мастера, если пришел гость и зубец его посоха направлен внутрь жилища, это намек на то, что он планирует остаться там ночевать. Если зубец повернут в сторону выхода, то гость пришел ненадолго.Женская трость тоньше, чем те, что держат мужчины и выглядит скромнее. Похожа на обычную палку, смеясь сказал Роланд.В коллекции Зантария есть посох с историей. Эту темного цвета алабаща он сделал специально в память о первом президенте Абхазии Владиславе Ардзинба, но автору не понравилось, как она получилось."Посох получился слишком большим, но я сделал еще одну и передал Гудаутскому музею. Использовал в работе дерево пекана, которому было 40 лет. Также считается престижным и надежным использовать кизил, бук и акацию", – рассказал он.Зантария рассказал байку о том, как появилось название абхазской трости. Вкратце говоря, издревле абхазы называли их просто алаба (палка - прим.), но после одного инцидента у этого слова появилось окончание "ща, (ашьа – кровь в переводе с абхазского языка).По версии Роланда, это случилось, когда группа молодых людей решила подшутить над неким стариком, который шел с тростью в руке по своим делам. Они отняли у него палку и не возвращали ее. Разгневанному мужчине все же удалось вернуть свое "орудие" и нанести обидчикам крепкие удары по голове. Поговаривают, что он даже кого-то убил. Окровавленная абхазская трость с тех пор стала называться алабаща. Насколько эта притча достоверна, сказать сложно.Специальной мастерской для изготовления алабащи и ножей у Роланда нет. Мастерит он на досуге в сарае, где рубит и складирует дрова на зиму. Первый свой нож он сделал несколько лет назад из чувства обиды."Дело в том, что тогда мне один человек подарил нож, я взял его с собой на свадьбу. За столом сидел мой родственник, который завернул мой нож в салфетку и ушел с ним. Не мог же я его побить за это. Мне стало обидно, и я сказал, что сам сделаю себе нож и никому его больше не дам в руки. Вернулся домой и начал мастерить", – поделился Роланд.Лезвия Зантария делает из циркулярного диска, а рукояти из ореха, рогов буйвола или же пластика. Сегодня у Роланда больше десяти ножей собственного производства, и их могло быть еще больше, если он все же научился бы отказывать людям в приятных подарках.Молодость, армия и карьераСтановиться физиком-математиком Роланд Зантария не планировал. Он с детства мечтал заниматься спортом и увлекался футболом, волейболом. После окончания восьмого класса в Хуапской школе он переехал к родственникам в Тамыш, где можно было получить еще два класса образования. Директором той сельской школы был отец действующего президента Абхазии Аслана Бжания Георгий Бжания.Последний учебный год он закончил уже в школе села Дурипш, куда в один из дней в поисках абитуриентов пришли педагоги из Сухумского государственного педагогического института имени Максима Горького – нынешний Абхазский государственный университет."Меня и еще двоих моих друзей отобрали на физико-математический факультет, но я хотел на физкультурный. Товарищи попросили не бросать их и вместе туда поступить. Я согласился. Мы все хорошо отучились, и я стал преподавать математику в хуапской школе. Потом меня забрали в армию", – вспомнил Зантария.Военную службу Роланд провел в Казахстане. В составе строительного батальона возводил завод по производству реакторов на быстрых нейтронах и по обработке урановой руды. Рядовым тружеником Зантария был недолго. После того как директор объекта узнал, что Роланд из Абхазии, он назначил его бригадиром, так как тот любил эту страну, и у него было много друзей там.По истечении двух лет Зантария подписал документ о неразглашении гостайны и вернулся в Абхазию. Он проработал 16 лет в хуапской школе, но решил переехать в город, где устроился инспектором соцобеспечения и государственного страхования. Еще через 12 лет его назначили председателем колхоза села Хуап, но должность эта далась ему тяжело."Это было не мое, и спустя два года отец мне сказал, что лучше найти себя в чем-то другом. Он был прав. Я снова перебрался в город, где пробыл до начала войны. Уже после войны снова вернулся домой в деревню, о чем не жалею. Зачем мне в 72 года нужна эта городская суета? Здесь мне спокойно и хорошо", - признался он.Несмотря на то, что Зантария не удалось реализовать мечту о спортивной карьере, он не жалеет, что отучился на физика-математика. Полученные знания, подчеркнул Роланд, пригодились и в повседневной жизни. Он привел пример, когда делает покупки в магазинах и считает сумму оплаты быстрее продавцов, пользующихся калькулятором.Помимо этого, добавил пенсионер, математические привычки тренируют мозг и продлевают его функциональность.

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