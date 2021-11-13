Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20211113/mid-rossii-raskritikoval-otnoshenie-zapada-k-krizisu-s-migrantami-1036326225.html
МИД России раскритиковал отношение Запада к кризису с мигрантами
МИД России раскритиковал отношение Запада к кризису с мигрантами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала страны к коллективной помощи мигрантам на границе Белоруссии и Польши. 13.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-13T21:22+0300
2021-11-13T21:29+0300
в мире
мид рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0d/1036325989_0:230:2825:1819_1920x0_80_0_0_e8051bac978b830acdb25d00ab52ffe2.jpg
СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Запад не хочет помогать мигрантам на польско-белорусской границе, хотя до этого "заманивал" их к себе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире белорусского Youtube-канала "Главный. Тур". Об этом сообщает РИА Новости. "Мы видим, что делается со стороны Белоруссии. Где то самое (западное) сообщество, которое заманивало их в свои кущи и гущи, а теперь от них отворачивается?" - задалась она вопросом.По мнению Захаровой, единственное решение в этой ситуации - коллективно помочь мигрантам, а не вести "политиканские разговоры"."Тогда зачем из десятилетия в десятилетие принимаются все эти заявления, конвенции, соглашения и так далее? Грош цена тогда всем этим документам и заявлениям о правах человека", - возмутилась дипломат.Летом на границах Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток беженцев из Ближнего Востока и Африки, пытающихся прорваться в Западную Европу. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки белорусско-польской границы собрались около двух тысяч человек. Нелегалы разбили стихийный лагерь, многие из них с детьми.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/tsel--zapadnaya-evropa-migranty-postavili-es-pered-slozhnym-vyborom-1036300498.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0d/1036325989_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_d799ba3d64130b3a966bc29ba38e1b07.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, мид рф

МИД России раскритиковал отношение Запада к кризису с мигрантами

21:22 13.11.2021 (обновлено: 21:29 13.11.2021)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСитуация на белорусско-польской границе
Ситуация на белорусско-польской границе - Sputnik Абхазия, 1920, 13.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала страны к коллективной помощи мигрантам на границе Белоруссии и Польши.
СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Запад не хочет помогать мигрантам на польско-белорусской границе, хотя до этого "заманивал" их к себе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире белорусского Youtube-канала "Главный. Тур". Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы видим, что делается со стороны Белоруссии. Где то самое (западное) сообщество, которое заманивало их в свои кущи и гущи, а теперь от них отворачивается?" - задалась она вопросом.
По мнению Захаровой, единственное решение в этой ситуации - коллективно помочь мигрантам, а не вести "политиканские разговоры".
"Тогда зачем из десятилетия в десятилетие принимаются все эти заявления, конвенции, соглашения и так далее? Грош цена тогда всем этим документам и заявлениям о правах человека", - возмутилась дипломат.
Ситуация на белорусско-польской границе - Sputnik Абхазия, 1920, 12.11.2021
"Цель — Западная Европа": мигранты поставили ЕС перед сложным выбором
Вчера, 11:26
Летом на границах Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток беженцев из Ближнего Востока и Африки, пытающихся прорваться в Западную Европу. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки белорусско-польской границы собрались около двух тысяч человек. Нелегалы разбили стихийный лагерь, многие из них с детьми.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:22МИД России раскритиковал отношение Запада к кризису с мигрантами
19:40Бутба обсудит в Минздраве России вопросы лекарственного обеспечения Абхазии
18:10Главы сел Маркула и Мгудзырхуа назвали причины низкой собираемости за свет
17:44В России зарегистрирован первый инъекционный препарат от COVID "Арепливир"
16:18ВКС России сопроводили самолеты-разведчики НАТО над Черным морем
14:54Депутат Валерий Агрба опроверг свою причастность к выстрелам у Парламента
14:18Традиционная "химия" и ремесло: хобби и быт пенсионера из села Хуап
13:12"Лаборатория" на холме: физик-математик из села Хуап варит чачу, делает алабаща и ножи
12:35Путин прокомментировал учения НАТО в Черном море
11:55Пилотную серию "Независимого" показали на площадке "Гума" в Сухуме
11:45Часть Гудаутского района осталась без света в связи с ремонтными работами
11:30Как поменять правила школы? Родительское и ученическое самоуправление
10:35Президент Абхазии Аслан Бжания провел утреннюю гимнастику с министрами
09:38Гинцбург рассказал о формах лекарства от COVID для тяжелых и средних больных
09:10Хранение наркотиков и кражи: МВД Абхазии опубликовало оперативную сводку
02:44Минздрав Абхазии заявил о росте обращений в детскую больницу
02:34Бутба назвал сложной ситуацию с коронавирусом в Абхазии
01:07Энергоснабжение в Гудаутском районе восстановлено
00:47Прокуратура Сухума занялась проверкой инцидента со стрельбой у Парламента
ВчераВ Абхазии выявлено 103 новых случая COVID-19, один пациент скончался