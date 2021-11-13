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МИД России раскритиковал отношение Запада к кризису с мигрантами
МИД России раскритиковал отношение Запада к кризису с мигрантами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала страны к коллективной помощи мигрантам на границе Белоруссии и Польши. 13.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-13T21:22+0300
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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Запад не хочет помогать мигрантам на польско-белорусской границе, хотя до этого "заманивал" их к себе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире белорусского Youtube-канала "Главный. Тур". Об этом сообщает РИА Новости. "Мы видим, что делается со стороны Белоруссии. Где то самое (западное) сообщество, которое заманивало их в свои кущи и гущи, а теперь от них отворачивается?" - задалась она вопросом.По мнению Захаровой, единственное решение в этой ситуации - коллективно помочь мигрантам, а не вести "политиканские разговоры"."Тогда зачем из десятилетия в десятилетие принимаются все эти заявления, конвенции, соглашения и так далее? Грош цена тогда всем этим документам и заявлениям о правах человека", - возмутилась дипломат.Летом на границах Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток беженцев из Ближнего Востока и Африки, пытающихся прорваться в Западную Европу. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки белорусско-польской границы собрались около двух тысяч человек. Нелегалы разбили стихийный лагерь, многие из них с детьми.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/tsel--zapadnaya-evropa-migranty-postavili-es-pered-slozhnym-vyborom-1036300498.html
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в мире, мид рф
МИД России раскритиковал отношение Запада к кризису с мигрантами
21:22 13.11.2021 (обновлено: 21:29 13.11.2021)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала страны к коллективной помощи мигрантам на границе Белоруссии и Польши.
СУХУМ, 13 ноя - Sputnik.
Запад не хочет помогать мигрантам на польско-белорусской границе, хотя до этого "заманивал" их к себе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире белорусского Youtube-канала "Главный. Тур". Об этом сообщает РИА Новости
.
"Мы видим, что делается со стороны Белоруссии. Где то самое (западное) сообщество, которое заманивало их в свои кущи и гущи, а теперь от них отворачивается?" - задалась она вопросом.
По мнению Захаровой, единственное решение в этой ситуации - коллективно помочь мигрантам, а не вести "политиканские разговоры".
"Тогда зачем из десятилетия в десятилетие принимаются все эти заявления, конвенции, соглашения и так далее? Грош цена тогда всем этим документам и заявлениям о правах человека", - возмутилась дипломат.
Летом на границах Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток беженцев из Ближнего Востока и Африки, пытающихся прорваться в Западную Европу. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки белорусско-польской границы собрались около двух тысяч человек. Нелегалы разбили стихийный лагерь, многие из них с детьми.