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Минздрав Абхазии заявил о росте обращений в детскую больницу
Минздрав Абхазии заявил о росте обращений в детскую больницу
СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба заявил о том, что выросла обращаемость в Республиканскую детскую больницу. 13.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба заявил о том, что выросла обращаемость в Республиканскую детскую больницу.По его словам, темпы заражения коронавирусом немного снизились среди детского населения, но обращаемость по другим заболеваниям увеличилась."Много детей поступает в Республиканскую больницу с диагнозами "энтеровирус", "сезонный грипп", никто ведь другие заболевания не отменял. Действительно большая нагрузка ложится на данное лечебное учреждение: от 80 до 95 человек в сутки порой приходит на амбулаторное лечение. Ситуация, когда некоторым детишкам требуется хирургическое вмешательство, тоже возросла, к сожалению", - сказал министр.Он подчеркнул, что педиатры тщательно занимаются этим направлением.
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Минздрав Абхазии заявил о росте обращений в детскую больницу

02:44 13.11.2021 (обновлено: 02:53 13.11.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукРеспубликанская детская больница.
Республиканская детская больница. - Sputnik Абхазия, 1920, 13.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба заявил о том, что выросла обращаемость в Республиканскую детскую больницу.
По его словам, темпы заражения коронавирусом немного снизились среди детского населения, но обращаемость по другим заболеваниям увеличилась.
"Много детей поступает в Республиканскую больницу с диагнозами "энтеровирус", "сезонный грипп", никто ведь другие заболевания не отменял. Действительно большая нагрузка ложится на данное лечебное учреждение: от 80 до 95 человек в сутки порой приходит на амбулаторное лечение. Ситуация, когда некоторым детишкам требуется хирургическое вмешательство, тоже возросла, к сожалению", - сказал министр.
Он подчеркнул, что педиатры тщательно занимаются этим направлением.
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