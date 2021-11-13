https://sputnik-abkhazia.ru/20211113/pilotnuyu-seriyu-nezavisimogo-pokazali-na-ploschadke-guma-v-sukhume-1036317745.html

Пилотную серию "Независимого" показали на площадке "Гума" в Сухуме

Пилотную серию "Независимого" показали на площадке "Гума" в Сухуме

Сериал "Независимый" начали снимать весной этого года, проект одобрен и финансируется российской видеоплатформой "Start". 13.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-13T11:55+0300

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СУХУМ, 13 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Пилотную серию абхазского сериала "Независимый" показали на культурной площадке "Гума" вечером пятницы 12 ноября.Несмотря на холодную погоду, посмотреть картину пришло немало людей. К месту дебютного показа вела красная ковровая дорожка, все выглядело торжественно и со вкусом. Посетители также могли поднять бокал шампанского, отведать угощения или выпить чашечку кофе.Продюсер и исполнитель главной роли сериала Тимур Тания рассказал, что к этому дню он шел три года. "Сегодня мы презентуем пилотную серию абхазского сериала "Независимый", который будет состоять из восьми серий. Мы не знаем будет у нас дальнейшая работа или нет, в плане второго, третьего сезона, но то что будет один сезон, в котором восемь серий, это уже точно. Сам продукт выйдет уже следующей осенью, мы ставим себе такие временные рамки и сроки", - заметил он.От показа первой серии сериала Тимур Тания ожидал того, что люди, пришедшие на просмотр, уйдут в приподнятом настроении."Эта история могла произойти в любой стране мира, но мы с моим соавтором Русланом Шакая перенесли ее в Абхазию, и она получила абхазскую форму. Оценивать, хорошее кино получилось или плохое, это уже дело зрителей", - подчеркнул он.Соавтор сценария сериала "Независимый" Руслан Шакая поблагодарил всех, кто участвовал в съемках. Съемочным процессом руководит режиссер Тимур Квеквескири, он поздравил Тимура Тания, которому пришла идея снять сериал."Дальше они с Русланом Шакая создали единый сюжет, хорошую, красивую, замечательную историю, с чем я вас поздравляю, это первый подобный проект на территории Абхазии. Хочу обратиться к вам, кто впервые увидит кино, чтобы вы не искали кого-то кого вы знаете в жизни, это не про кого-то отдельно взятого, это про всех нас вместе", - заметил режиссер.Сериал "Независимый" – это не чистая комедия, а драма с элементами комедии, пояснил Квеквескири. "Если увидите шутку, то конечно же смейтесь, не обязательно плакать в течение всего фильма", - обратился он к зрителям.В сериале "Независимый" снялись шеф-редактор информационного агентства Sputnik Абхазия Дмитрий Нездоровин и радиоведущий Алхас Манагрия."Так же, как и все зрители смотрел первый раз. Очень волновался. Не за себя, а за авторов фильма. Публике понравилось. Посмеялись и погрустили. Непривычно было видеть себя на экране среди людей, для которых кино и актерство абсолютно естественное существование. Очень благодарен Руслану Шакая за его поддержку на репетициях, Тимуру Тания за тонкую, но энергичную настройку моего персонажа, Тимуру Квеквескири за терпение. Думаю, что зритель за пределами Абхазии воспримет многое в картине как гротеск или нечто выдуманное. А вот для меня это почти документальное кино. Типажи, характеры и ситуации просто дословно списаны с натуры и процитированы в ленте", - поделился впечатлениями Дмитрий Нездоровин.Алхас Манаргия в свою очередь высказал пожелание, чтобы фильм имел продолжение, так как первая серия удалась. "Думаю, что нашему зрителю сериал понравится, несмотря на обилие нецензурной лексики. Фильм в первую очередь ориентирован не на абхазского зрителя, поэтому будем надеяться, что он понравится ответственным людям, которые будут принимать решение, дать ему дорогу или же нет. Будем надеяться, что им понравится, мне фильм нравится", - подчеркнул он.Тимур Тания, Тимур Квеквескири и Руслан Шакая известны по выступлениям за знаменитую команду КВН "Нарты из Абхазии", юмористических проектов "Алаф клаб", "Баша-маша", по фильму "Спасибо деду за Победу" и многим другим проектам.Тимур Квеквескири - режиссер кинокартины "Отец", снятой по мотивам одноименной новеллы Михи Лакрба. Картина получала признание на международных фестивалях за пределами страны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210429/Kamera-motor-semki-seriala-Nezavisimyy---1032318724.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210428/Nezavisimyy-semki-pervogo-komediynogo-seriala-nachalis-v-Abkhazii--1032316723.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210511/Zamerzshiy-no-schastlivyy-radioveduschiy-Sputnik-Abkhaziya-snyalsya-v-seriale-Nezavisimyy--1032388296.html

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