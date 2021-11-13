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Прокуратура Сухума занялась проверкой инцидента со стрельбой у Парламента
Прокуратура Сухума занялась проверкой инцидента со стрельбой у Парламента
Депутат Парламента Абхазии Валерий Агрба подозревается правоохранительными органами в совершении стрельбы в воздух в центре Сухума. 13.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-13T00:47+0300
2021-11-13T00:47+0300
2021-11-13T00:59+0300
в абхазии
парламент абхазии
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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Сухумская городская прокуратура занялась расследованием сообщения о преступлении, поступившем из управления внутренних дел по городу Сухум, передает Абхазское телевидение. Согласно данным милиции, 11 ноября в 17:50 в период рабочего дня, находясь на служебной стоянке, примыкающей к административному корпусу Парламента Абхазии, депутат Народного Собрания Валерий Агрба, в компании с депутатами Гарри Кокая, Алмасханом Ардзынба и Гиви Кварчия, произвел три пистолетных выстрела в воздух.Ранее Генпрокуратура сделала представления на депутатов Кокая и Ардзинба, стрелявших в ночь с 30 сентября на 1 октября в Сухуме. Верховный суд усмотрел в действиях обоих признаки преступлений. Парламентарии подали кассационные жалобы на заключения Верховного суда.
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Прокуратура Сухума занялась проверкой инцидента со стрельбой у Парламента
00:47 13.11.2021 (обновлено: 00:59 13.11.2021)
Депутат Парламента Абхазии Валерий Агрба подозревается правоохранительными органами в совершении стрельбы в воздух в центре Сухума.
СУХУМ, 13 ноя - Sputnik.
Сухумская городская прокуратура занялась расследованием сообщения о преступлении, поступившем из управления внутренних дел по городу Сухум, передает
Абхазское телевидение.
Согласно данным милиции, 11 ноября в 17:50 в период рабочего дня, находясь на служебной стоянке, примыкающей к административному корпусу Парламента Абхазии, депутат Народного Собрания Валерий Агрба, в компании с депутатами Гарри Кокая, Алмасханом Ардзынба и Гиви Кварчия, произвел три пистолетных выстрела в воздух.
На данном этапе произведены неотложные следственные действия, продолжается сбор доказательств по установлению обстоятельств произошедшего, сказал прокурор Сухума Алхас Агумава.
Ранее Генпрокуратура сделала представления на депутатов Кокая и Ардзинба, стрелявших в ночь с 30 сентября на 1 октября в Сухуме. Верховный суд усмотрел в действиях обоих признаки преступлений. Парламентарии подали кассационные жалобы на заключения Верховного суда.