https://sputnik-abkhazia.ru/20211113/prokuratura-sukhuma-zanyalas-proverkoy-intsidenta-so-strelboy-u-parlamenta-1036316921.html

Прокуратура Сухума занялась проверкой инцидента со стрельбой у Парламента

Прокуратура Сухума занялась проверкой инцидента со стрельбой у Парламента

Депутат Парламента Абхазии Валерий Агрба подозревается правоохранительными органами в совершении стрельбы в воздух в центре Сухума. 13.11.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Сухумская городская прокуратура занялась расследованием сообщения о преступлении, поступившем из управления внутренних дел по городу Сухум, передает Абхазское телевидение. Согласно данным милиции, 11 ноября в 17:50 в период рабочего дня, находясь на служебной стоянке, примыкающей к административному корпусу Парламента Абхазии, депутат Народного Собрания Валерий Агрба, в компании с депутатами Гарри Кокая, Алмасханом Ардзынба и Гиви Кварчия, произвел три пистолетных выстрела в воздух.Ранее Генпрокуратура сделала представления на депутатов Кокая и Ардзинба, стрелявших в ночь с 30 сентября на 1 октября в Сухуме. Верховный суд усмотрел в действиях обоих признаки преступлений. Парламентарии подали кассационные жалобы на заключения Верховного суда.

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