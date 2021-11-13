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Такие обстоятельства: Капба о жизненных трудностях инвалидов по зрению в Абхазии
Такие обстоятельства: Капба о жизненных трудностях инвалидов по зрению в Абхазии
Какие проблемы испытывает Общество слепых Абхазии, и какие возможности оно имеет для оказания помощи незрячим людям в эфире радио Sputnik рассказал... 13.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-13T17:59+0300
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Такие обстоятельства: Капба о жизненных трудностях инвалидов по зрению в Абхазии
Такие обстоятельства: Капба о жизненных трудностях инвалидов по зрению в Абхазии
13 ноября во всем мире отмечают Международный день слепых. Дата призвана обратить внимание на проблемы людей с полной или частичной потерей зрения, которым тяжело адаптироваться и найти себя в современном мире.На учете Общества слепых Абхазии на сегодняшний день 46 человек. За счет столярного цеха и тех, кто арендует помещения у организации, по словам председателя Общества Заабея Капба, в этом году удалось оказать материальную помощь в размере 300 тысяч рублей незрячим людям.Государство материально не помогает, отметил он. Проблемы слепых во многом могли быть решены, по мнению Капба, если у Общества слепых будет собственное здание и появятся инвесторы, таким образом, у инвалидов по зрению будет возможность для заработка."…То, что они (слепые- примеч.) не упали духом, это факт. Все борются с жизненными трудностями, как могут. А так, конечно, хочется им больше помочь, но приходится, исходя из возможностей. Мой оклад, как председателя, 3 тысячи рублей. Я не приходил туда с целью что-то заработать, насколько возможно, хочу помочь тем, у кого социальное положение хуже. Я получаю российскую пенсию в размере 13 тысяч рублей, а абхазская у меня - 400 рублей, так как получил травму уже после военных действий. 22 человека вообще не получают российскую пенсию, только абхазскую. Этим людям очень тяжело, конечно", - сказал Капба.Полная версия беседы в аудиофайле.
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Такие обстоятельства: Капба о жизненных трудностях инвалидов по зрению в Абхазии

17:59 13.11.2021
Радио
Такие обстоятельства: Капба о жизненных трудностях инвалидов по зрению в Абхазии
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Какие проблемы испытывает Общество слепых Абхазии, и какие возможности оно имеет для оказания помощи незрячим людям в эфире радио Sputnik рассказал председатель организации Заабей Капба.
13 ноября во всем мире отмечают Международный день слепых. Дата призвана обратить внимание на проблемы людей с полной или частичной потерей зрения, которым тяжело адаптироваться и найти себя в современном мире.
На учете Общества слепых Абхазии на сегодняшний день 46 человек. За счет столярного цеха и тех, кто арендует помещения у организации, по словам председателя Общества Заабея Капба, в этом году удалось оказать материальную помощь в размере 300 тысяч рублей незрячим людям.
Государство материально не помогает, отметил он. Проблемы слепых во многом могли быть решены, по мнению Капба, если у Общества слепых будет собственное здание и появятся инвесторы, таким образом, у инвалидов по зрению будет возможность для заработка.
"…То, что они (слепые- примеч.) не упали духом, это факт. Все борются с жизненными трудностями, как могут. А так, конечно, хочется им больше помочь, но приходится, исходя из возможностей. Мой оклад, как председателя, 3 тысячи рублей. Я не приходил туда с целью что-то заработать, насколько возможно, хочу помочь тем, у кого социальное положение хуже. Я получаю российскую пенсию в размере 13 тысяч рублей, а абхазская у меня - 400 рублей, так как получил травму уже после военных действий. 22 человека вообще не получают российскую пенсию, только абхазскую. Этим людям очень тяжело, конечно", - сказал Капба.
Полная версия беседы в аудиофайле.
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