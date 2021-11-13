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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211113/v-abkhazii-zafiksirovano-80-sluchaev-covid-19-za-sutki-1036326423.html
В Абхазии зафиксировано 80 случаев COVID-19 за сутки
В Абхазии зафиксировано 80 случаев COVID-19 за сутки
На протяжении последних нескольких недель суточный прирост случаев COVID-19 не опускался ниже 100 в Абхазии. 13.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-13T23:50+0300
2021-11-14T00:45+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили еще 237 человек за прошедшие сутки в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 80 из них, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. В медучреждениях Абхазии на сегодняшний день госпитализировано с коронавирусом 257 человек.В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении 68 пациентов, в тяжелом состоянии 20 человек, состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 12 из них в тяжелом состоянии, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 22, пять человек в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской ЦРБ – восемь пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 98 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья. За все время пандемии в Абхазии зафиксировано 33196 случаев коронавируса. Выздоровели 27756 человек, скончались 483.
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В Абхазии зафиксировано 80 случаев COVID-19 за сутки

23:50 13.11.2021 (обновлено: 00:45 14.11.2021)
© Sputnik / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЛечение больных с Covid-19 в больнице скорой помощи в Волгограде
Лечение больных с Covid-19 в больнице скорой помощи в Волгограде - Sputnik Абхазия, 1920, 13.11.2021
© Sputnik / Кирилл Брага
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На протяжении последних нескольких недель суточный прирост случаев COVID-19 не опускался ниже 100 в Абхазии.
СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили еще 237 человек за прошедшие сутки в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 80 из них, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.
В медучреждениях Абхазии на сегодняшний день госпитализировано с коронавирусом 257 человек.
© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии
COVID - 19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 14.11.2021
COVID - 19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении 68 пациентов, в тяжелом состоянии 20 человек, состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 12 из них в тяжелом состоянии, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 22, пять человек в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской ЦРБ – восемь пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 98 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.
За все время пандемии в Абхазии зафиксировано 33196 случаев коронавируса. Выздоровели 27756 человек, скончались 483.
В Абхазии
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