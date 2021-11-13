https://sputnik-abkhazia.ru/20211113/v-rossii-zaregistrirovan-inektsionnyy-preparat-ot-covid-19-areplivir-1036324234.html

В России зарегистрирован первый инъекционный препарат от COVID "Арепливир"

В России зарегистрирован первый инъекционный препарат от COVID "Арепливир"

"Арепливир" входит в методические рекомендации Минздрава России по лечению COVID-19, он включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных... 13.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-13T17:44+0300

2021-11-13T17:44+0300

2021-11-13T17:48+0300

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В России зарегистрирован первый препарат от COVID-19 в форме инъекций "Арепливир", ему разрешен ввод в гражданский оборот на пять лет, сообщило РИА Новости со ссылкой на государственный реестр лекарственных средств.Препарат в форме инъекций был зарегистрирован 12 ноября. Он поступит в продажу в декабре текущего года.Производители отмечают, что инъекционный "Арепливир" создан для госпитализированных пациентов с коронавирусом и в будущем рассматривают перспективу создания его ингаляционной формы.Препарат от коронавирусной инфекции "Арепливир" (международное непатентованное наименование "Фавипиравир") был разработан в форме таблеток в 2020 году, он производится на заводе "Биохимик" в Саранске. "Арепливир" входит в методические рекомендации Минздрава России по лечению COVID-19 и включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Кроме того, разрешено его амбулаторное применение. Рекомендованная цена — 5060 рублей.

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