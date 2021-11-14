https://sputnik-abkhazia.ru/20211114/analitik-nazval-valyuty-autsaydery-1036332175.html

Аналитик назвал валюты-аутсайдеры

Аналитик назвал валюты-аутсайдеры

Валюты развивающихся стран наиболее остро реагируют на на ухудшение ситуации в мировой экономике и на рынке капитала. 14.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-14T17:31+0300

2021-11-14T17:31+0300

2021-11-14T17:31+0300

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СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Первое место среди валют-аутсайдеров занимает турецкая лира, которая за десять с небольшим месяцев потеряла почти 26% к доллару, рассказал "Российской газете" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.С сентября курс лиры ускорял снижение и обновлял исторические минимумы. Дополнительное давление на турецкую валюту оказал геополитический фактор, отмечает Бабин.После турецкой валюты идут национальные валюты Аргентины и Колумбии - песо. С начала года иена потеряла к доллару более 9% из-за значительных денежных вливаний Банка Японии в финансовый рынок страны.По словам эксперта, рубль к главным неудачникам точно не относится.Российский рубль является одной из самых успешных валют 2021 года. Он занимает второе место в рейтинге по динамики валют к доллару, уступая лишь юаню и украинской гривне.Этому способствовала рекордная стоимость сырьевых товаров , в первую очередь нефти и газа. Поддержкой для рубля выступило и ужесточение монетарной политики Банка России, считает Бабин. По мере снижения геополитической напряженности и замедления инфляции рубль может возобновить рост и проверить уровень в 68 за доллар при оптимистичном сценарии и 71-74 рублей при более вероятном прогнозе, резюмировал аналитик.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210925/Chto-budet-s-rublem-do-kontsa-goda-1033280709.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210627/Dorogo-i-bystro-pochemu-ekonomika-vosstanavlivaetsya-a-tseny-rastut-1032710778.html

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экономика, в мире, валюта, рубль, доллары, финансы