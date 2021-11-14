Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20211114/analitik-nazval-valyuty-autsaydery-1036332175.html
Аналитик назвал валюты-аутсайдеры
Аналитик назвал валюты-аутсайдеры
Валюты развивающихся стран наиболее остро реагируют на на ухудшение ситуации в мировой экономике и на рынке капитала. 14.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-14T17:31+0300
2021-11-14T17:31+0300
экономика
в мире
валюта
рубль
доллары
финансы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101486/08/1014860814_0:210:3001:1898_1920x0_80_0_0_2895b78107d4487bc61dee255fd485fc.jpg
СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Первое место среди валют-аутсайдеров занимает турецкая лира, которая за десять с небольшим месяцев потеряла почти 26% к доллару, рассказал "Российской газете" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.С сентября курс лиры ускорял снижение и обновлял исторические минимумы. Дополнительное давление на турецкую валюту оказал геополитический фактор, отмечает Бабин.После турецкой валюты идут национальные валюты Аргентины и Колумбии - песо. С начала года иена потеряла к доллару более 9% из-за значительных денежных вливаний Банка Японии в финансовый рынок страны.По словам эксперта, рубль к главным неудачникам точно не относится.Российский рубль является одной из самых успешных валют 2021 года. Он занимает второе место в рейтинге по динамики валют к доллару, уступая лишь юаню и украинской гривне.Этому способствовала рекордная стоимость сырьевых товаров , в первую очередь нефти и газа. Поддержкой для рубля выступило и ужесточение монетарной политики Банка России, считает Бабин. По мере снижения геополитической напряженности и замедления инфляции рубль может возобновить рост и проверить уровень в 68 за доллар при оптимистичном сценарии и 71-74 рублей при более вероятном прогнозе, резюмировал аналитик.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210925/Chto-budet-s-rublem-do-kontsa-goda-1033280709.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210627/Dorogo-i-bystro-pochemu-ekonomika-vosstanavlivaetsya-a-tseny-rastut-1032710778.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101486/08/1014860814_94:0:2905:2108_1920x0_80_0_0_ab7bd58e7b81c342a7f9863550b389b7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, в мире, валюта, рубль, доллары, финансы

Аналитик назвал валюты-аутсайдеры

17:31 14.11.2021
© AFP 2021 / MUSTAFA OZERТурецкая лира. Архивное фото.
Турецкая лира. Архивное фото. - Sputnik Абхазия, 1920, 14.11.2021
© AFP 2021 / MUSTAFA OZER
Подписаться на
Валюты развивающихся стран наиболее остро реагируют на на ухудшение ситуации в мировой экономике и на рынке капитала.
СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Первое место среди валют-аутсайдеров занимает турецкая лира, которая за десять с небольшим месяцев потеряла почти 26% к доллару, рассказал "Российской газете" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
Денежные купюры и монеты. - Sputnik Абхазия, 1920, 25.09.2021
Что будет с рублем до конца года
25 сентября, 19:10
С сентября курс лиры ускорял снижение и обновлял исторические минимумы. Дополнительное давление на турецкую валюту оказал геополитический фактор, отмечает Бабин.
После турецкой валюты идут национальные валюты Аргентины и Колумбии - песо.
В антирейтинге оказалась и валюта развитой страны из "Большой семерки" (G7) — японская иена, она заняла 33 место в списке из 36 мировых валют.
С начала года иена потеряла к доллару более 9% из-за значительных денежных вливаний Банка Японии в финансовый рынок страны.
По словам эксперта, рубль к главным неудачникам точно не относится.
Денежные купюры. - Sputnik Абхазия, 1920, 27.06.2021
Дорого и быстро: почему экономика восстанавливается, а цены растут
27 июня, 09:35
Российский рубль является одной из самых успешных валют 2021 года. Он занимает второе место в рейтинге по динамики валют к доллару, уступая лишь юаню и украинской гривне.Этому способствовала рекордная стоимость сырьевых товаров , в первую очередь нефти и газа.
Поддержкой для рубля выступило и ужесточение монетарной политики Банка России, считает Бабин.
По мере снижения геополитической напряженности и замедления инфляции рубль может возобновить рост и проверить уровень в 68 за доллар при оптимистичном сценарии и 71-74 рублей при более вероятном прогнозе, резюмировал аналитик.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:40Дополнительное время: Цкуа о ветеранском спорте в Абхазии
18:50Настоящая причина "атаки мигрантов"
18:00Три человека пострадали в аварии в Нижней Эшере
17:31Аналитик назвал валюты-аутсайдеры
16:40Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 15 ноября
15:50Нашествие скорпионов в Египте: более 500 человек пострадали от укусов
15:19Путин призвал ЕС не перекладывать ответственность за миграционный кризис
14:35Достоевский. Патологоанатом живой человеческой души
14:00Благотворительная акция "Сахар в норме" пройдет в Абхазии
13:10Чача, ножи и алабаща: как физик-математик из села Хуап коротает время на пенсии
12:21Врач рассказала, нужно ли делать тест на антитела к COVID-19 перед вакцинацией
11:40Военный трибунал вместо вакцины: антипрививочникам грозят жесткие меры
10:30"Черноморэнерго" введет новые ограничения на подачу электроэнергии на ВЛ "Шешелети-1"
09:35Названа причина поражения вермахта под Москвой
08:45Гинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"
ВчераВ Абхазии зафиксировано 80 случаев COVID-19 за сутки
ВчераМИД России раскритиковал отношение Запада к кризису с мигрантами
ВчераБутба обсудит в Минздраве России вопросы лекарственного обеспечения Абхазии
ВчераГлавы сел Маркула и Мгудзырхуа назвали причины низкой собираемости за свет
ВчераВ России зарегистрирован первый инъекционный препарат от COVID "Арепливир"