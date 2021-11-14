https://sputnik-abkhazia.ru/20211114/blagotvoritelnaya-aktsiya-sakhar-v-norme-proydet-v-abkhazii-1036329387.html
Благотворительная акция "Сахар в норме" пройдет в Абхазии
Благотворительная акция "Сахар в норме" пройдет в Абхазии
Для профилактики сахарного диабета необходимо проходить проверку хотя бы раз в год. 14.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-14T14:00+0300
2021-11-14T14:00+0300
2021-11-14T14:00+0300
в абхазии
диабет
медицина
болезнь
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Благотворительная акция "Сахар в норме" направлена на повышение осведомленности общества о жизни людей с сахарным диабетом, снижения уровня стигмы, а также выявления нарушения углеводного обмена у жителей Абхазии.СУХУМ, 14 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Благотворительная акция "Сахар в норме", приуроченная ко Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом, пройдет в Абхазии, сказала координатор проекта "Диабет не приговор" общественной организации "Диабетическое общество Абхазии" Асида Адлейба.В каждом городе сформирована группа волонтеров, которые будут бесплатно измерять уровень глюкозы в крови всем желающим. Акция будет проходит с 10:00 до 14:00."Акция проводится с 2018 года, только в прошлом году не смогли ее провести из-за ограничительных мер. Ранее акция проходила в Сухуме и в Гагре, в этом году мы постарались охватить все города, в каждом городе будет выставлена одна точка забора анализа. Волонтеры будут измерять уровень сахара в крови всем желающим абсолютно бесплатно", - отметила Асида Адлейба.Благотворительная акция "Сахар в норме" направлена на повышение осведомленности общества о жизни людей с сахарным диабетом, снижения уровня стигмы, а также выявления нарушения углеводного обмена у жителей Абхазии.Проект реализуется в рамках Программы поддержки гражданского общества, являющейся совместной инициативой ЕС и ПРООН.Сахарный диабет наравне с онкологическими заболеваниями входит в четверку смертельных болезней. Передаваться диабет может наследственно, либо приобретаться в результате нездорового образа жизни. Эндокринологи отметили, что для профилактики заболевания необходимо проходить проверку хотя бы раз в год.Всемирный день борьбы с диабетом отмечается ежегодно 14 ноября, он был введен в 1991 году Международной диабетической федерацией и Всемирной организацией здравоохранения в ответ на угрозу возрастания заболевания диабетом во всем мире.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210611/Adleyba-o-detskom-diabete-chem-ranshe-obnaruzhit-tem-prosche-s-nim-zhit-1032605284.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210724/Pravda-tela-diabet-II-tipa-1032896376.html
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диабет, медицина, болезнь
Благотворительная акция "Сахар в норме" пройдет в Абхазии
Для профилактики сахарного диабета необходимо проходить проверку хотя бы раз в год.
Благотворительная акция "Сахар в норме" направлена на повышение осведомленности общества о жизни людей с сахарным диабетом, снижения уровня стигмы, а также выявления нарушения углеводного обмена у жителей Абхазии.
СУХУМ, 14 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Благотворительная акция "Сахар в норме", приуроченная ко Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом, пройдет в Абхазии, сказала координатор проекта "Диабет не приговор" общественной организации "Диабетическое общество Абхазии" Асида Адлейба.
15 ноября акция будет проведена в Сухуме, Гудауте, Гагре и Пицунде, 16-го в Новом Афоне, Очамчыре, Ткуарчале и Гале.
В каждом городе сформирована группа волонтеров, которые будут бесплатно измерять уровень глюкозы в крови всем желающим. Акция будет проходит с 10:00 до 14:00.
"Акция проводится с 2018 года, только в прошлом году не смогли ее провести из-за ограничительных мер. Ранее акция проходила в Сухуме и в Гагре, в этом году мы постарались охватить все города, в каждом городе будет выставлена одна точка забора анализа. Волонтеры будут измерять уровень сахара в крови всем желающим абсолютно бесплатно", - отметила Асида Адлейба.
Благотворительная акция "Сахар в норме" направлена на повышение осведомленности общества о жизни людей с сахарным диабетом, снижения уровня стигмы, а также выявления нарушения углеводного обмена у жителей Абхазии.
"Очень часто, когда мы проводим эти акции, у людей, которые даже не подозревают, что у них есть какие-то нарушения выявляется сахарный диабет. Если есть отклонение от нормы, мы рекомендуем им обратиться к врачу-эндокринологу для дообследования. Акцию мы проводим с помощью обычных глюкометров, этот анализ не является поводом для постановления диагноза, его должен ставить врач-эндокринолог", - говорит Адлейба.
Проект реализуется в рамках Программы поддержки гражданского общества, являющейся совместной инициативой ЕС и ПРООН.
Сахарный диабет наравне с онкологическими заболеваниями входит в четверку смертельных болезней. Передаваться диабет может наследственно, либо приобретаться в результате нездорового образа жизни. Эндокринологи отметили, что для профилактики заболевания необходимо проходить проверку хотя бы раз в год.
Всемирный день борьбы с диабетом отмечается ежегодно 14 ноября, он был введен в 1991 году Международной диабетической федерацией и Всемирной организацией здравоохранения в ответ на угрозу возрастания заболевания диабетом во всем мире.