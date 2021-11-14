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Чача, ножи и алабаща: как физик-математик из села Хуап коротает время на пенсии
Чача, ножи и алабаща: как физик-математик из села Хуап коротает время на пенсии
Пенсионер из села Хуап Роланд Зантария находит время не только на дела по хозяйству, но также мастерит абхазские трости и ножи. 14.11.2021, Sputnik Абхазия
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Роланд Зантария родился и вырос в селе Хуап Гудаутского района. По образованию он физик-математик, но с детства мечтал стать футболистом или волейболистом. За свои 72 года успел поработать не только преподавателем, но и соцработником, страховщиком и председателем колхоза.На пенсии Зантария увлекся изготовлением абхазских алабащ (трость-прим.) и ножей. Сегодня в его коллекции около десятка посохов разного предназначения и стиля. Есть пастушьи алабащи, дворянские, охотничьи и зимняя. Последнее по форме напоминает весло в миниатюре, так как ее плоской нижней частью можно расчищать дорогу от снега.Ножи Зантария начал делать после того, как несколько лет назад у него без разрешения забрали подаренное холодное оружие. Он был сильно этим огорчен и решил изготовить абхазский нож для себя своими руками. С годами их количество только увеличивалось.Зантария, несмотря на свой возраст, активно занимается сельским хозяйством. В его саду произрастают десятки видов фруктовых деревьев, ягоды и овощные культуры. Каждую осень физик-математик становится "химиком" и варит чачу по рецепту предков. Впервые он прогнал этот абхазский напиток, когда учился в 8 классе.В сезон Роланд заливает около 200 литров чачи. Примерно 30 литров оставляет у себя для праздничных застолий и приема гостей. Все остальное продает.
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Чача, ножи и алабаща: как физик-математик из села Хуап коротает время на пенсии
Чача, ножи и алабаща: как физик-математик из села Хуап коротает время на пенсии
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Чача, ножи и алабаща: как физик-математик из села Хуап коротает время на пенсии

13:10 14.11.2021
© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
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Пенсионер из села Хуап Роланд Зантария находит время не только на дела по хозяйству, но также мастерит абхазские трости и ножи.
Роланд Зантария родился и вырос в селе Хуап Гудаутского района. По образованию он физик-математик, но с детства мечтал стать футболистом или волейболистом. За свои 72 года успел поработать не только преподавателем, но и соцработником, страховщиком и председателем колхоза.
На пенсии Зантария увлекся изготовлением абхазских алабащ (трость-прим.) и ножей. Сегодня в его коллекции около десятка посохов разного предназначения и стиля. Есть пастушьи алабащи, дворянские, охотничьи и зимняя. Последнее по форме напоминает весло в миниатюре, так как ее плоской нижней частью можно расчищать дорогу от снега.
Ножи Зантария начал делать после того, как несколько лет назад у него без разрешения забрали подаренное холодное оружие. Он был сильно этим огорчен и решил изготовить абхазский нож для себя своими руками. С годами их количество только увеличивалось.
Зантария, несмотря на свой возраст, активно занимается сельским хозяйством. В его саду произрастают десятки видов фруктовых деревьев, ягоды и овощные культуры. Каждую осень физик-математик становится "химиком" и варит чачу по рецепту предков. Впервые он прогнал этот абхазский напиток, когда учился в 8 классе.
В сезон Роланд заливает около 200 литров чачи. Примерно 30 литров оставляет у себя для праздничных застолий и приема гостей. Все остальное продает.
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