https://sputnik-abkhazia.ru/20211114/chernomorenergo-vvelo-novye-ogranicheniya-na-podachu-elektroenergii-na-vl-shesheleti-1-1036328120.html

"Черноморэнерго" введет новые ограничения на подачу электроэнергии на ВЛ "Шешелети-1"

"Черноморэнерго" введет новые ограничения на подачу электроэнергии на ВЛ "Шешелети-1"

Ранее главный инженер "Черноморэнерго" Тимур Кация рассказал в интервью Абхазскому телевидению, что сети не выдерживают нагрузок, так как потребление растет с... 14.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-14T10:30+0300

2021-11-14T10:30+0300

2021-11-14T11:27+0300

в абхазии

черноморэнерго

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Временные ограничения на подачу электроэнергии по ВЛ "Шешелети-1" вводятся в связи с перегрузкой на этой линии, сообщает "Черноморэнерго". Ограничения вводятся: 12 ноября "Черноморэнерго" объявило, что в Абхазии будет действовать новый график веерных отключений электричества.Ограничения вводятся ввиду повышения нагрузок на энергосети страны, во избежание аварийных ситуаций.Ранее "Черноморэнерго" также предупредило, что будут вводиться вынужденные ограничения на ВЛ-220 "Ачгуара" в случае повышения нагрузок до пиковых величин.Ранее, с 28 октября в восточной части Абхазии и части Сухума действовал график веерных отключений в связи с недопустимыми нагрузками на ВЛ-110 "Шешелети-1".

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черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии