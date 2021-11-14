https://sputnik-abkhazia.ru/20211114/chernomorenergo-vvelo-novye-ogranicheniya-na-podachu-elektroenergii-na-vl-shesheleti-1-1036328120.html
"Черноморэнерго" введет новые ограничения на подачу электроэнергии на ВЛ "Шешелети-1"
"Черноморэнерго" введет новые ограничения на подачу электроэнергии на ВЛ "Шешелети-1"
Ранее главный инженер "Черноморэнерго" Тимур Кация рассказал в интервью Абхазскому телевидению, что сети не выдерживают нагрузок, так как потребление растет с... 14.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-14T10:30+0300
2021-11-14T10:30+0300
2021-11-14T11:27+0300
в абхазии
черноморэнерго
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Временные ограничения на подачу электроэнергии по ВЛ "Шешелети-1" вводятся в связи с перегрузкой на этой линии, сообщает "Черноморэнерго". Ограничения вводятся: 12 ноября "Черноморэнерго" объявило, что в Абхазии будет действовать новый график веерных отключений электричества.Ограничения вводятся ввиду повышения нагрузок на энергосети страны, во избежание аварийных ситуаций.Ранее "Черноморэнерго" также предупредило, что будут вводиться вынужденные ограничения на ВЛ-220 "Ачгуара" в случае повышения нагрузок до пиковых величин.Ранее, с 28 октября в восточной части Абхазии и части Сухума действовал график веерных отключений в связи с недопустимыми нагрузками на ВЛ-110 "Шешелети-1".
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черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии
"Черноморэнерго" введет новые ограничения на подачу электроэнергии на ВЛ "Шешелети-1"
10:30 14.11.2021 (обновлено: 11:27 14.11.2021)
Ранее главный инженер "Черноморэнерго" Тимур Кация рассказал в интервью Абхазскому телевидению, что сети не выдерживают нагрузок, так как потребление растет с наступлением холодов.
СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Временные ограничения на подачу электроэнергии по ВЛ "Шешелети-1" вводятся в связи с перегрузкой на этой линии, сообщает "Черноморэнерго".
Как уточнили в пресс-службе, график будет действовать по необходимости в случае, если нагрузки не будут снижены.
с 09:00 до 10:00 на подстанции "Очамчыра-тяга",
с 10:00 до 11:00 на подстанциях " Очамчыра-2" (1 секция), "Мыку", "Куачара",
с 11:00 до 12:00 на подстанциях "Очамчыра-2" (2 секция), "Баслат",
с 12:00 до 13:00 на подстанциях "Дранда", "Уарча",
с 13:00 до 14:00 на подстанции "Агудзера",
с 14:00 до 15:00 на подстанции "Адзюбжа.
12 ноября "Черноморэнерго" объявило, что в Абхазии будет действовать новый график веерных отключений электричества.
Ограничения вводятся ввиду повышения нагрузок на энергосети страны, во избежание аварийных ситуаций.
Ранее "Черноморэнерго" также предупредило, что будут вводиться вынужденные ограничения на ВЛ-220 "Ачгуара" в случае повышения нагрузок до пиковых величин.
Ранее, с 28 октября в восточной части Абхазии и части Сухума действовал график веерных отключений в связи с недопустимыми нагрузками на ВЛ-110 "Шешелети-1".