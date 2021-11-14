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"Черноморэнерго" введет новые ограничения на подачу электроэнергии на ВЛ "Шешелети-1"
"Черноморэнерго" введет новые ограничения на подачу электроэнергии на ВЛ "Шешелети-1"
Ранее главный инженер "Черноморэнерго" Тимур Кация рассказал в интервью Абхазскому телевидению, что сети не выдерживают нагрузок, так как потребление растет с... 14.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-14T10:30+0300
2021-11-14T11:27+0300
в абхазии
черноморэнерго
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Временные ограничения на подачу электроэнергии по ВЛ "Шешелети-1" вводятся в связи с перегрузкой на этой линии, сообщает "Черноморэнерго". Ограничения вводятся: 12 ноября "Черноморэнерго" объявило, что в Абхазии будет действовать новый график веерных отключений электричества.Ограничения вводятся ввиду повышения нагрузок на энергосети страны, во избежание аварийных ситуаций.Ранее "Черноморэнерго" также предупредило, что будут вводиться вынужденные ограничения на ВЛ-220 "Ачгуара" в случае повышения нагрузок до пиковых величин.Ранее, с 28 октября в восточной части Абхазии и части Сухума действовал график веерных отключений в связи с недопустимыми нагрузками на ВЛ-110 "Шешелети-1".
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черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии

"Черноморэнерго" введет новые ограничения на подачу электроэнергии на ВЛ "Шешелети-1"

10:30 14.11.2021 (обновлено: 11:27 14.11.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукЛЭП Очамчыра
ЛЭП Очамчыра - Sputnik Абхазия, 1920, 14.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Ранее главный инженер "Черноморэнерго" Тимур Кация рассказал в интервью Абхазскому телевидению, что сети не выдерживают нагрузок, так как потребление растет с наступлением холодов.
СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Временные ограничения на подачу электроэнергии по ВЛ "Шешелети-1" вводятся в связи с перегрузкой на этой линии, сообщает "Черноморэнерго".
Как уточнили в пресс-службе, график будет действовать по необходимости в случае, если нагрузки не будут снижены.
Ограничения вводятся:
с 09:00 до 10:00 на подстанции "Очамчыра-тяга",
с 10:00 до 11:00 на подстанциях " Очамчыра-2" (1 секция), "Мыку", "Куачара",
с 11:00 до 12:00 на подстанциях "Очамчыра-2" (2 секция), "Баслат",
с 12:00 до 13:00 на подстанциях "Дранда", "Уарча",
с 13:00 до 14:00 на подстанции "Агудзера",
с 14:00 до 15:00 на подстанции "Адзюбжа.
12 ноября "Черноморэнерго" объявило, что в Абхазии будет действовать новый график веерных отключений электричества.
© Sputnik / Леон Гуния График отключений света в Абхазии
График отключений света в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 14.11.2021
График отключений света в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
Ограничения вводятся ввиду повышения нагрузок на энергосети страны, во избежание аварийных ситуаций.
Ранее "Черноморэнерго" также предупредило, что будут вводиться вынужденные ограничения на ВЛ-220 "Ачгуара" в случае повышения нагрузок до пиковых величин.
Ранее, с 28 октября в восточной части Абхазии и части Сухума действовал график веерных отключений в связи с недопустимыми нагрузками на ВЛ-110 "Шешелети-1".
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