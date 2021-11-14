https://sputnik-abkhazia.ru/20211114/dopolnitelnoe-vremya-tskua-o-veteranskom-sporte-v-abkhazii--1036282701.html

Дополнительное время: Цкуа о ветеранском спорте в Абхазии

Дополнительное время: Цкуа о ветеранском спорте в Абхазии

Ветеран футбола, сотрудник Федерации футбола Абхазии, директор суперлиги республики, Роман Цкуа в эфире радио Sputnik рассказал о ветеранском спорте в Абхазии... 14.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-14T19:40+0300

2021-11-14T19:40+0300

2021-11-14T19:40+0300

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Дополнительное время: Цкуа о ветеранском спорте в Абхазии Дополнительное время: Цкуа о ветеранском спорте в Абхазии

Роман Цкуа завершил карьеру футболиста в 2012 году, но играет в Любительской футбольной лиге, выступает за команду Федерации футбола."Будучи ветераном, человек не бросает спорт, если здоровье позволяет, он будет продолжать оставаться в спорте", – отметил Цкуа в беседе на радио.Ветеран спорта рассказал, какие есть возможности в Абхазии для участия в турнирах бывших спортсменов и каково это быть на поле с молодыми игроками."Если говорить о ЛФЛ, то, кончено, уже тяжело играть с молодыми, полными сил ребятами, ты соображаешь, понимаешь, как и что делать, куда двигаться, но не получается. Они превосходят нас в скорости, однако, за счет своего опыта мы на пятом месте в турнирной таблице, и это неплохой показатель", – отметил Цкуа.Собеседник Sputnik рассказал и о турнире для ветеранов, который проходит ежегодно в Гагрском районе, в нем принимают участие и команды из России.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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