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Достоевский. Патологоанатом живой человеческой души

Достоевский. Патологоанатом живой человеческой души

Сын врача, он закончил учебу в инженерном училище. В 22 года написал свой первый роман "Бедные люди". 14.11.2021, Sputnik Абхазия

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Достоевский. Патологоанатом живой человеческой души Достоевский. Патологоанатом живой человеческой души

От него пришли в восторг Некрасов и Белинский. Эпилептик, несчастный любовник, проповедник добра и сладострастник, он наконец находит семейное счастье с молодой стенографисткой. Умирает признанным всеми великим писателем.Служить не стал — полностью отдался литературе, и не зря. За чтение в кружке Петрашевского письма Белинского к Гоголю приговорен в 1849 году к публичному расстрелу, замененному четырехгодичной каторгой. Вернувшись с каторги, пишет "Записки из мертвого дома". Далее следуют великие романы.В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости.

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