Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20211114/dostoevskiy-patologoanatom-zhivoy-chelovecheskoy-dushi-1036306413.html
Достоевский. Патологоанатом живой человеческой души
Достоевский. Патологоанатом живой человеческой души
Сын врача, он закончил учебу в инженерном училище. В 22 года написал свой первый роман "Бедные люди". 14.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-14T14:35+0300
2021-11-14T14:41+0300
радио
подкасты риа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0c/1036306365_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_1655f0a1133f0bcffcbdfdca2d7c1d1a.jpg
Достоевский. Патологоанатом живой человеческой души
Достоевский. Патологоанатом живой человеческой души
От него пришли в восторг Некрасов и Белинский. Эпилептик, несчастный любовник, проповедник добра и сладострастник, он наконец находит семейное счастье с молодой стенографисткой. Умирает признанным всеми великим писателем.Служить не стал — полностью отдался литературе, и не зря. За чтение в кружке Петрашевского письма Белинского к Гоголю приговорен в 1849 году к публичному расстрелу, замененному четырехгодичной каторгой. Вернувшись с каторги, пишет "Записки из мертвого дома". Далее следуют великие романы.В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0c/1036306365_324:0:2000:1257_1920x0_80_0_0_5ef7cf6a690173b14d26b2eec8e9dcc8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты риа, аудио

Достоевский. Патологоанатом живой человеческой души

14:35 14.11.2021 (обновлено: 14:41 14.11.2021)
Радио
Достоевский. Патологоанатом живой человеческой души
Подписаться на
Сын врача, он закончил учебу в инженерном училище. В 22 года написал свой первый роман "Бедные люди".
От него пришли в восторг Некрасов и Белинский. Эпилептик, несчастный любовник, проповедник добра и сладострастник, он наконец находит семейное счастье с молодой стенографисткой. Умирает признанным всеми великим писателем.
Служить не стал — полностью отдался литературе, и не зря. За чтение в кружке Петрашевского письма Белинского к Гоголю приговорен в 1849 году к публичному расстрелу, замененному четырехгодичной каторгой. Вернувшись с каторги, пишет "Записки из мертвого дома". Далее следуют великие романы.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
Слушайте подкасты РИА Новости.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:40Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 15 ноября
15:50Нашествие скорпионов в Египте: более 500 человек пострадали от укусов
15:19Путин призвал ЕС не перекладывать ответственность за миграционный кризис
14:35Достоевский. Патологоанатом живой человеческой души
14:00Благотворительная акция "Сахар в норме" пройдет в Абхазии
13:10Чача, ножи и алабаща: как физик-математик из села Хуап коротает время на пенсии
12:21Врач рассказала, нужно ли делать тест на антитела к COVID-19 перед вакцинацией
11:40Военный трибунал вместо вакцины: антипрививочникам грозят жесткие меры
10:30"Черноморэнерго" введет новые ограничения на подачу электроэнергии на ВЛ "Шешелети-1"
09:35Названа причина поражения вермахта под Москвой
08:45Гинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"
ВчераВ Абхазии зафиксировано 80 случаев COVID-19 за сутки
ВчераМИД России раскритиковал отношение Запада к кризису с мигрантами
ВчераБутба обсудит в Минздраве России вопросы лекарственного обеспечения Абхазии
ВчераГлавы сел Маркула и Мгудзырхуа назвали причины низкой собираемости за свет
ВчераВ России зарегистрирован первый инъекционный препарат от COVID "Арепливир"
ВчераВКС России сопроводили самолеты-разведчики НАТО над Черным морем
ВчераДепутат Валерий Агрба опроверг свою причастность к выстрелам у Парламента
ВчераТрадиционная "химия" и ремесло: хобби и быт пенсионера из села Хуап
Вчера"Лаборатория" на холме: физик-математик из села Хуап варит чачу, делает алабаща и ножи