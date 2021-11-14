https://sputnik-abkhazia.ru/20211114/khazin-zapad-zhdet-rezkoe-padenie-urovnya-zhizni-i-eto-budet-katastrofa-1036304859.html

Хазин: Запад ждет резкое падение уровня жизни, и это будет катастрофа

Хазин: Запад ждет резкое падение уровня жизни, и это будет катастрофа

Западным странам в ближайшей перспективе предстоит пережить резкий упадок, сравнимый с "лихими 90-ми" на постсоветском пространстве – о причинах и последствиях... 14.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-14T10:49+0300

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Хазин: Запад ждет резкое падение уровня жизни и это будет катастрофа Хазин: Запад ждет резкое падение уровня жизни и это будет катастрофа

У Запада нет тех навыков и того исторического опыта выживания, который характерен для стран постсоветского пространства, к тому же к грядущему экономическому падению Запад привели совершенно иные причины, чем те, из-за которых нашим странам пришлось пережить период "лихих 90-х"."Мы упали в 90-е годы, и мы эти годы пережили, да, были дикие проблемы, но тем не менее, мы выжили. А вот у них то, что у нас было в 90-е, то есть падение со сверхпотребления, оно начинается у нас на глазах, и я не уверен, что они эти 90-е переживут также легко, как и мы, хотя это сейчас нам легко говорить, а мы-то помним, как тогда было", – сказал Хазин в интервью Sputnik Беларусь.По словам экономиста, социалистическая инфраструктура в бывшем СССР была устроена следующем образом – государство недодавало людям в их понимании, при этом бедным оно давало чуть больше, а вот людям со средним и высоким уровнем оно недодавало, почему они и разрушали СССР с такой радостью: "Теперь-то мы будем жить как на Западе". В результате советская интеллигенция, которая больше всего и разрушала СССР, была сама разрушена полностью. Что касается Запада, то он просто паразитировал на инфраструктуре финансовой, и у них все сложилось иначе, рассуждает Хазин."Так вот, Запад ждет резкое падение уровня жизни, и это будет катастрофа, потому что внутренних инструментов социальной стабильности, которые всегда носят консервативный характер, у них нет, они их все сами порушили. Сами понимаете, если есть консервативное село, то жить там, может быть, и безопасно, но нужно пахать землю, жить сельской жизнью, что современные люди в общем-то не очень умеют, а сохранить городскую инфраструктуру привычную при общем падении уровня жизни как минимум в два раза невозможно. Это падение будет длиться какое-то время, сколько – это вопрос сложный", – говорит Хазин.При этом у Германии в сравнении с США ресурсы на то, чтобы пережить экономический спад, есть – есть и промышленность, и экспорт, "но они весь это ресурс сейчас вбухают в абсолютно провальную идею зеленых реформ, в результате они обрушат свою энергетику, промышленность, сожгут все резервы, и дальше я уже не знаю, что там будет", прогнозирует эксперт."Мы на пороге очень больших изменений, основная беда Запада в том, что у них нет ни теории этих изменений, у нас эта теория есть, ни кадров – не только управляющих государством, но и управляющих бизнесом, а у нас есть и то, и другое, да, очень мало и очень хило, но все-таки есть", – отмечает экономист.

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