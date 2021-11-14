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https://sputnik-abkhazia.ru/20211114/nashestvie-skorpionov-v-egipte-bolee-500-chelovek-postradali-ot-ukusov-1036331447.html
Нашествие скорпионов в Египте: более 500 человек пострадали от укусов
Нашествие скорпионов в Египте: более 500 человек пострадали от укусов
Причиной нашествия стала аномальная для этих мест погода - ливень и град. 14.11.2021, Sputnik Абхазия
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в мире
египет
скорпионы
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СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Более 500 человек пострадали в субботу в провинции Асуан на юге Египта из-за укусов скорпионов, сообщил и.о. министра здравоохранения Халед Абд аль-Гаффар.В Минздраве страны объяснили, что причиной нашествия стали ливни, прошедшие в Асуане и разрушившие норы скорпионов, в связи с чем животные покинули их и оказались поблизости от жилых домов."503 гражданина в Асуане получили противоядие от укусов скорпионов... погибших от укусов нет", - сообщается в пресс-релизе ведомства.Министр заверил, что стратегического запаса противоядий от укусов скорпионов и змей достаточно во всех больницах страны.Министерство призвало граждан немедленно обратиться к врачу после укуса скорпиона. Среди симптомов – сильная боль в месте укуса, симптомы, похожие на отравление – повышенная температура тела, рвота, диарея и другие. В Египте водятся толстохвостые скорпионы, которые считаются одними из самых смертоносных в мире.
https://sputnik-abkhazia.ru/20181202/Raschistit-podval-vyzvat-spetsialistov-izbavitsya-skorpion-1025804205.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210825/Profilaktoriy-Topchyan-o-zaschite-ot-ukusov-nasekomykh-1033099497.html
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в мире, египет, скорпионы

Нашествие скорпионов в Египте: более 500 человек пострадали от укусов

15:50 14.11.2021 (обновлено: 16:04 14.11.2021)
CC0 / Pixabay / Скорпион
Скорпион - Sputnik Абхазия, 1920, 14.11.2021
CC0 / Pixabay /
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Причиной нашествия стала аномальная для этих мест погода - ливень и град.
СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Более 500 человек пострадали в субботу в провинции Асуан на юге Египта из-за укусов скорпионов, сообщил и.о. министра здравоохранения Халед Абд аль-Гаффар.
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В Минздраве страны объяснили, что причиной нашествия стали ливни, прошедшие в Асуане и разрушившие норы скорпионов, в связи с чем животные покинули их и оказались поблизости от жилых домов.
"503 гражданина в Асуане получили противоядие от укусов скорпионов... погибших от укусов нет", - сообщается в пресс-релизе ведомства.
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Министр заверил, что стратегического запаса противоядий от укусов скорпионов и змей достаточно во всех больницах страны.

Министерство призвало граждан немедленно обратиться к врачу после укуса скорпиона. Среди симптомов – сильная боль в месте укуса, симптомы, похожие на отравление – повышенная температура тела, рвота, диарея и другие. В Египте водятся толстохвостые скорпионы, которые считаются одними из самых смертоносных в мире.
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