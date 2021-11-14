https://sputnik-abkhazia.ru/20211114/tri-cheloveka-postradali-v-avarii-v-nizhney-eshere-1036332400.html

Три человека пострадали в аварии в Нижней Эшере

Три человека пострадали в аварии в Нижней Эшере

Сигнал о происшествии поступил в МЧС в 01:53 14 ноября. 14.11.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

происшествия

авария

мчс абхазии

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СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Три человека пострадали в аварии в селе Нижняя Эшера Сухумского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.На место происшествия были направлены спасательное и пожарное отделения пожарно-спасательной части Сухума. Трое пострадавших отправлены в Республиканскую больницу.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, авария, мчс абхазии