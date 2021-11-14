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Три человека пострадали в аварии в Нижней Эшере
Три человека пострадали в аварии в Нижней Эшере
Сигнал о происшествии поступил в МЧС в 01:53 14 ноября. 14.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Три человека пострадали в аварии в селе Нижняя Эшера Сухумского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.На место происшествия были направлены спасательное и пожарное отделения пожарно-спасательной части Сухума. Трое пострадавших отправлены в Республиканскую больницу.
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происшествия, авария, мчс абхазии

Три человека пострадали в аварии в Нижней Эшере

18:00 14.11.2021 (обновлено: 18:44 14.11.2021)
© Foto / Пресс-служба МЧС АбхазииАвария в селе Нижняя Эшера
Авария в селе Нижняя Эшера - Sputnik Абхазия, 1920, 14.11.2021
© Foto / Пресс-служба МЧС Абхазии
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Сигнал о происшествии поступил в МЧС в 01:53 14 ноября.
СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Три человека пострадали в аварии в селе Нижняя Эшера Сухумского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Автомобиль Toyota врезался в придорожный столб линии электропередач в ночь с 13 на 14 ноября.
На место происшествия были направлены спасательное и пожарное отделения пожарно-спасательной части Сухума.
Трое пострадавших отправлены в Республиканскую больницу.
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