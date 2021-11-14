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Врач рассказала, нужно ли делать тест на антитела к COVID-19 перед вакцинацией

Врач рассказала, нужно ли делать тест на антитела к COVID-19 перед вакцинацией

Нужно ли проводить тест на антитела перед ревакцинацией от коронавируса, рассказала замдиректора Центральной городской клинической больницы Алматы Эльвира... 14.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-14T12:21+0300

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Врач рассказала, нужно ли делать тест на антитела к COVID-19 перед вакцинацией Врач рассказала, нужно ли делать тест на антитела к COVID-19 перед вакцинацией

По ее словам, перед проведением ревакцинации бустерной дозой медики не делают тесты на антитела."По желанию вы можете сделать это обследование, но результат не будет показанием к медотводу, либо к непроведению вакцинации. Поэтому уровень антител здесь не имеет значения", - сказала Ибрагимова. Она также сообщила, можно ли получить повторно вакцину, если у человека высокий титр антител для защиты от коронавируса."Если человек сам сделал тест на антитела, то должен получить лабораторные данные. В лаборатории у всех разные тесты на антитела, разный уровень, поэтому здесь надо детально изучить титр антител", - заключила Эльвира Ибрагимова.По ее словам, если уровень антител достаточно высокий, то возможно ревакцинацию получить чуть позже, когда этот уровень снизится.Подробный комментарий слушайте в подкасте Sputnik Казахстан.

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