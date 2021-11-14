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Врач рассказала, нужно ли делать тест на антитела к COVID-19 перед вакцинацией
Врач рассказала, нужно ли делать тест на антитела к COVID-19 перед вакцинацией
Нужно ли проводить тест на антитела перед ревакцинацией от коронавируса, рассказала замдиректора Центральной городской клинической больницы Алматы Эльвира... 14.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-14T12:21+0300
2021-11-14T12:21+0300
2021-11-14T12:21+0300
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Врач рассказала, нужно ли делать тест на антитела к COVID-19 перед вакцинацией
Врач рассказала, нужно ли делать тест на антитела к COVID-19 перед вакцинацией
По ее словам, перед проведением ревакцинации бустерной дозой медики не делают тесты на антитела."По желанию вы можете сделать это обследование, но результат не будет показанием к медотводу, либо к непроведению вакцинации. Поэтому уровень антител здесь не имеет значения", - сказала Ибрагимова. Она также сообщила, можно ли получить повторно вакцину, если у человека высокий титр антител для защиты от коронавируса."Если человек сам сделал тест на антитела, то должен получить лабораторные данные. В лаборатории у всех разные тесты на антитела, разный уровень, поэтому здесь надо детально изучить титр антител", - заключила Эльвира Ибрагимова.По ее словам, если уровень антител достаточно высокий, то возможно ревакцинацию получить чуть позже, когда этот уровень снизится.Подробный комментарий слушайте в подкасте Sputnik Казахстан.
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Врач рассказала, нужно ли делать тест на антитела к COVID-19 перед вакцинацией
Нужно ли проводить тест на антитела перед ревакцинацией от коронавируса, рассказала замдиректора Центральной городской клинической больницы Алматы Эльвира Ибрагимова.
По ее словам, перед проведением ревакцинации бустерной дозой медики не делают тесты на антитела.
"По желанию вы можете сделать это обследование, но результат не будет показанием к медотводу, либо к непроведению вакцинации. Поэтому уровень антител здесь не имеет значения", - сказала Ибрагимова.
Она также сообщила, можно ли получить повторно вакцину, если у человека высокий титр антител для защиты от коронавируса.
"Если человек сам сделал тест на антитела, то должен получить лабораторные данные. В лаборатории у всех разные тесты на антитела, разный уровень, поэтому здесь надо детально изучить титр антител", - заключила Эльвира Ибрагимова.
По ее словам, если уровень антител достаточно высокий, то возможно ревакцинацию получить чуть позже, когда этот уровень снизится.
Подробный комментарий слушайте в подкасте Sputnik Казахстан.