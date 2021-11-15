https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/abkhazskiy-konevladelets-stal-chetvertym-v-rossiyskom-reytinge--1036335588.html

Абхазский коневладелец стал четвертым в российском рейтинге

Абхазский коневладелец стал четвертым в российском рейтинге

В 2021 году лошади Ахры Ашуба приняли участие в 22 стартах, из них пять побед и 14 призовых мест. 15.11.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Абхазский коневладелец Ахра Ашуба стал четвертым в рейтинге коневладельцев чистокровных скаковых лошадей арабской породы в России по результатам 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета по делам молодежи и спорту.Ашуба также занимает первое место по рейтингу Павловского ипподрома и второе в рейтинге Краснодарского.17 июля скакун по кличке Вронский стал победителем главной скачки сезона – Большого Краснодарского приза (Дерби). В этом забеге третье место заняла еще одна лошадь Ахры Ашуба по кличке Сириус.Скакун Вронский 15 августа в Москве стал вторым на дистанции 1800 метров для лошадей трех лет чистокровной арабской породы - Приз Арабское дерби России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20180423/kamliya-abxaziya-namerena-uchastvovat-vo-vsex-glavnyx-skachkax-rossii-1023742391.html

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спорт, россия, лошади, абхазия