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Абхазский коневладелец стал четвертым в российском рейтинге
Абхазский коневладелец стал четвертым в российском рейтинге
В 2021 году лошади Ахры Ашуба приняли участие в 22 стартах, из них пять побед и 14 призовых мест. 15.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Абхазский коневладелец Ахра Ашуба стал четвертым в рейтинге коневладельцев чистокровных скаковых лошадей арабской породы в России по результатам 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета по делам молодежи и спорту.Ашуба также занимает первое место по рейтингу Павловского ипподрома и второе в рейтинге Краснодарского.17 июля скакун по кличке Вронский стал победителем главной скачки сезона – Большого Краснодарского приза (Дерби). В этом забеге третье место заняла еще одна лошадь Ахры Ашуба по кличке Сириус.Скакун Вронский 15 августа в Москве стал вторым на дистанции 1800 метров для лошадей трех лет чистокровной арабской породы - Приз Арабское дерби России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20180423/kamliya-abxaziya-namerena-uchastvovat-vo-vsex-glavnyx-skachkax-rossii-1023742391.html
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спорт, россия, лошади, абхазия
Абхазский коневладелец стал четвертым в российском рейтинге
09:15 15.11.2021 (обновлено: 09:58 15.11.2021)
В 2021 году лошади Ахры Ашуба приняли участие в 22 стартах, из них пять побед и 14 призовых мест.
СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Абхазский коневладелец Ахра Ашуба стал четвертым в рейтинге коневладельцев чистокровных скаковых лошадей арабской породы в России по результатам 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета по делам молодежи и спорту.
Ашуба также занимает первое место по рейтингу Павловского ипподрома и второе в рейтинге Краснодарского.
Лошади Ахры Ашуба Вронский и Старк заняли второе и третье места на скачках Закрытия скакового сезона, которые состоялись в Краснодаре 17 октября.
17 июля скакун по кличке Вронский стал победителем главной скачки сезона – Большого Краснодарского приза (Дерби). В этом забеге третье место заняла еще одна лошадь Ахры Ашуба по кличке Сириус.
Скакун Вронский 15 августа в Москве стал вторым на дистанции 1800 метров для лошадей трех лет чистокровной арабской породы - Приз Арабское дерби России.