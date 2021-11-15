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Абхазский коневладелец стал четвертым в российском рейтинге
Абхазский коневладелец стал четвертым в российском рейтинге
В 2021 году лошади Ахры Ашуба приняли участие в 22 стартах, из них пять побед и 14 призовых мест. 15.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Абхазский коневладелец Ахра Ашуба стал четвертым в рейтинге коневладельцев чистокровных скаковых лошадей арабской породы в России по результатам 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета по делам молодежи и спорту.Ашуба также занимает первое место по рейтингу Павловского ипподрома и второе в рейтинге Краснодарского.17 июля скакун по кличке Вронский стал победителем главной скачки сезона – Большого Краснодарского приза (Дерби). В этом забеге третье место заняла еще одна лошадь Ахры Ашуба по кличке Сириус.Скакун Вронский 15 августа в Москве стал вторым на дистанции 1800 метров для лошадей трех лет чистокровной арабской породы - Приз Арабское дерби России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20180423/kamliya-abxaziya-namerena-uchastvovat-vo-vsex-glavnyx-skachkax-rossii-1023742391.html
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спорт, россия, лошади, абхазия

Абхазский коневладелец стал четвертым в российском рейтинге

09:15 15.11.2021 (обновлено: 09:58 15.11.2021)
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОткрытие сезона на Московском ипподроме
Открытие сезона на Московском ипподроме - Sputnik Абхазия, 1920, 15.11.2021
© Sputnik / Максим Блинов
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В 2021 году лошади Ахры Ашуба приняли участие в 22 стартах, из них пять побед и 14 призовых мест.
СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Абхазский коневладелец Ахра Ашуба стал четвертым в рейтинге коневладельцев чистокровных скаковых лошадей арабской породы в России по результатам 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета по делам молодежи и спорту.
Пресс-конференция об участии лошадей из Абхазии в скачках в Краснодаре - Sputnik Абхазия, 1920, 23.04.2018
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23 апреля 2018, 12:39
Ашуба также занимает первое место по рейтингу Павловского ипподрома и второе в рейтинге Краснодарского.

Лошади Ахры Ашуба Вронский и Старк заняли второе и третье места на скачках Закрытия скакового сезона, которые состоялись в Краснодаре 17 октября.

17 июля скакун по кличке Вронский стал победителем главной скачки сезона – Большого Краснодарского приза (Дерби). В этом забеге третье место заняла еще одна лошадь Ахры Ашуба по кличке Сириус.
Скакун Вронский 15 августа в Москве стал вторым на дистанции 1800 метров для лошадей трех лет чистокровной арабской породы - Приз Арабское дерби России.
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