https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/akhsalba-o-pogode-do-kontsa-noyabrya-boyatsya-nechego-krome-nochnykh-temperatur--1036337556.html

Ахсалба о погоде до конца ноября: бояться нечего, кроме ночных температур

Ахсалба о погоде до конца ноября: бояться нечего, кроме ночных температур

Чем порадует погода в Абхазии до конца осени, где сейчас комфортнее отдыхать, в эфире радио Sputnik рассказала начальник гидрометеорологического и... 15.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-15T11:40+0300

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Ахсалба о погоде до конца ноября: бояться нечего, кроме ночных температур Ахсалба о погоде до конца ноября: бояться нечего, кроме ночных температур

По словам Ахсалба, погода в Абхазии во второй половине ноября не будет значительно отличаться от предыдущей половины месяца, за исключением нескольких дней. "Числа 19-20 перемещается циклон, который даст нам осадки в виде дождя. В горах снег. Температура еще понизится. Во вторник-среду переместится теплый циклон, дающий нам моросящие осадки, но после него дневные температуры понизятся на 1-2 градуса. В горах уже довольно холодно. В прибрежной зоне дневные температуры будут около 18 градусов, а ночные около 6-7 градусов. Большой контраст связан с ветрами. В ночное время они дуют с гор, а в горах уже снег", – рассказала метеоролог. Подробности слушайте в аудиофале.

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