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Ахсалба о погоде до конца ноября: бояться нечего, кроме ночных температур
Ахсалба о погоде до конца ноября: бояться нечего, кроме ночных температур
Чем порадует погода в Абхазии до конца осени, где сейчас комфортнее отдыхать, в эфире радио Sputnik рассказала начальник гидрометеорологического и... 15.11.2021, Sputnik Абхазия
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Ахсалба о погоде до конца ноября: бояться нечего, кроме ночных температур
Ахсалба о погоде до конца ноября: бояться нечего, кроме ночных температур
По словам Ахсалба, погода в Абхазии во второй половине ноября не будет значительно отличаться от предыдущей половины месяца, за исключением нескольких дней. "Числа 19-20 перемещается циклон, который даст нам осадки в виде дождя. В горах снег. Температура еще понизится. Во вторник-среду переместится теплый циклон, дающий нам моросящие осадки, но после него дневные температуры понизятся на 1-2 градуса. В горах уже довольно холодно. В прибрежной зоне дневные температуры будут около 18 градусов, а ночные около 6-7 градусов. Большой контраст связан с ветрами. В ночное время они дуют с гор, а в горах уже снег", – рассказала метеоролог. Подробности слушайте в аудиофале.
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Ахсалба о погоде до конца ноября: бояться нечего, кроме ночных температур

11:40 15.11.2021
Радио
Ахсалба о погоде до конца ноября: бояться нечего, кроме ночных температур
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Чем порадует погода в Абхазии до конца осени, где сейчас комфортнее отдыхать, в эфире радио Sputnik рассказала начальник гидрометеорологического и экологического мониторинга Института экологии АНА Асида Ахсалба.
По словам Ахсалба, погода в Абхазии во второй половине ноября не будет значительно отличаться от предыдущей половины месяца, за исключением нескольких дней.
"Числа 19-20 перемещается циклон, который даст нам осадки в виде дождя. В горах снег. Температура еще понизится. Во вторник-среду переместится теплый циклон, дающий нам моросящие осадки, но после него дневные температуры понизятся на 1-2 градуса. В горах уже довольно холодно. В прибрежной зоне дневные температуры будут около 18 градусов, а ночные около 6-7 градусов. Большой контраст связан с ветрами. В ночное время они дуют с гор, а в горах уже снег", – рассказала метеоролог.
Подробности слушайте в аудиофале.
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