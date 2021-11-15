Акция "Урок добра" прошла в Абхазии

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Акция "Урок добра" прошла в Сухумской средней школе №1 имени Баграта Шинкуба 15 ноября.В рамках акции в шестом классе провели семинар в интерактивной форме. Ребята поделились с учителем их видением добра, рассказали о добрых поступках, которые совершили сами, поучаствовали в конкурсах и даже спели вместе с учителем песни.Одной из самых активных учениц была Дилара. По ее мнению, добро – это проявление искренних чувств к человеку.На открытом уроке в первой школе присутствовала заместитель министра просвещения и языковой политики Ада Кварчелия."Это очень важный день. Говорят, красота спасет мир, но, наверное, все же доброта спасет. Очень важно, что в школе проводят такой день. Дети каждый день видят как добрые, так и негативные поступки. Цель преподавателя показать, насколько в нашей жизни ценно добро, и что оно должно сопровождать их на протяжении всей жизни – быть добрым к себе, к окружающим, к животным, природе", – сказала она.Акцию "Урок добра" уже семь лет проводит культурно-благотворительный фонд "Ашана" при поддержке Министерства просвещения и языковой политики Абхазии. Ежегодно о добре рассказывают во всех школах Абхазии в различной форме. В этом году темой уроков стали проблемы детей с инвалидностью и их права."Самая главная цель – вырастить детей добрыми, милосердными, чтобы они понимали, что, делая добро, можно сделать мир чуточку лучше", – сказала Кварчелия.По своей инициативе после "Урока добра" дети пожертвовали средства в помощь подопечным фонда "Ашана".Акция в этот день проходит и в других школах республики.
Всемирный день доброты ежегодно отмечают 13 ноября, в этот день в 1998 году в Токио открылась первая конференция Всемирного движения за доброту.
СУХУМ, 15 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Акция "Урок добра" прошла в Сухумской средней школе №1 имени Баграта Шинкуба 15 ноября.
В рамках акции в шестом классе провели семинар в интерактивной форме. Ребята поделились с учителем их видением добра, рассказали о добрых поступках, которые совершили сами, поучаствовали в конкурсах и даже спели вместе с учителем песни.
Одной из самых активных учениц была Дилара. По ее мнению, добро – это проявление искренних чувств к человеку.
"Например, недавно мы шли в магазин и увидели нуждающегося человека, он был голодный. Мы дали ему денег, помогли, потому что он не мог себе купить еды", – рассказала девочка.
На открытом уроке в первой школе присутствовала заместитель министра просвещения и языковой политики Ада Кварчелия.
"Это очень важный день. Говорят, красота спасет мир, но, наверное, все же доброта спасет. Очень важно, что в школе проводят такой день. Дети каждый день видят как добрые, так и негативные поступки. Цель преподавателя показать, насколько в нашей жизни ценно добро, и что оно должно сопровождать их на протяжении всей жизни – быть добрым к себе, к окружающим, к животным, природе", – сказала она.
Акцию "Урок добра" уже семь лет проводит культурно-благотворительный фонд "Ашана" при поддержке Министерства просвещения и языковой политики Абхазии. Ежегодно о добре рассказывают во всех школах Абхазии в различной форме. В этом году темой уроков стали проблемы детей с инвалидностью и их права.
"Самая главная цель – вырастить детей добрыми, милосердными, чтобы они понимали, что, делая добро, можно сделать мир чуточку лучше", – сказала Кварчелия.
По своей инициативе после "Урока добра" дети пожертвовали средства в помощь подопечным фонда "Ашана".
Акция в этот день проходит и в других школах республики.