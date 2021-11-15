Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/aktsiya-urok-dobra-proshla-v-abkhazii-1036339151.html
Акция "Урок добра" прошла в Абхазии
Акция "Урок добра" прошла в Абхазии
Всемирный день доброты ежегодно отмечают 13 ноября, в этот день в 1998 году в Токио открылась первая конференция Всемирного движения за доброту. 15.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-15T12:55+0300
2021-11-15T13:52+0300
в абхазии
культурно-благотворительный фонд "ашана"
ученики
школы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0f/1036338865_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a244f3d8108ff11383f3944e3d06fcd7.jpg
СУХУМ, 15 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Акция "Урок добра" прошла в Сухумской средней школе №1 имени Баграта Шинкуба 15 ноября.В рамках акции в шестом классе провели семинар в интерактивной форме. Ребята поделились с учителем их видением добра, рассказали о добрых поступках, которые совершили сами, поучаствовали в конкурсах и даже спели вместе с учителем песни.Одной из самых активных учениц была Дилара. По ее мнению, добро – это проявление искренних чувств к человеку.На открытом уроке в первой школе присутствовала заместитель министра просвещения и языковой политики Ада Кварчелия."Это очень важный день. Говорят, красота спасет мир, но, наверное, все же доброта спасет. Очень важно, что в школе проводят такой день. Дети каждый день видят как добрые, так и негативные поступки. Цель преподавателя показать, насколько в нашей жизни ценно добро, и что оно должно сопровождать их на протяжении всей жизни – быть добрым к себе, к окружающим, к животным, природе", – сказала она.Акцию "Урок добра" уже семь лет проводит культурно-благотворительный фонд "Ашана" при поддержке Министерства просвещения и языковой политики Абхазии. Ежегодно о добре рассказывают во всех школах Абхазии в различной форме. В этом году темой уроков стали проблемы детей с инвалидностью и их права."Самая главная цель – вырастить детей добрыми, милосердными, чтобы они понимали, что, делая добро, можно сделать мир чуточку лучше", – сказала Кварчелия.По своей инициативе после "Урока добра" дети пожертвовали средства в помощь подопечным фонда "Ашана".Акция в этот день проходит и в других школах республики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20191113/Pomogat-mame-i-okhranyat-prirodu-shkolniki-Sukhuma-rasskazali-chto-takoe-dobro-1028814779.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0f/1036338865_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_71a318e3f6ea3513bbe34cfd1b08e134.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культурно-благотворительный фонд "ашана", ученики, школы

Акция "Урок добра" прошла в Абхазии

12:55 15.11.2021 (обновлено: 13:52 15.11.2021)
© Sputnik / Асмат Цвижба Акция "Урок добра" прошла в Абхазии
Акция Урок добра прошла в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 15.11.2021
© Sputnik / Асмат Цвижба
Подписаться на
Всемирный день доброты ежегодно отмечают 13 ноября, в этот день в 1998 году в Токио открылась первая конференция Всемирного движения за доброту.
СУХУМ, 15 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Акция "Урок добра" прошла в Сухумской средней школе №1 имени Баграта Шинкуба 15 ноября.
В рамках акции в шестом классе провели семинар в интерактивной форме. Ребята поделились с учителем их видением добра, рассказали о добрых поступках, которые совершили сами, поучаствовали в конкурсах и даже спели вместе с учителем песни.
Одной из самых активных учениц была Дилара. По ее мнению, добро – это проявление искренних чувств к человеку.
"Например, недавно мы шли в магазин и увидели нуждающегося человека, он был голодный. Мы дали ему денег, помогли, потому что он не мог себе купить еды", – рассказала девочка.
На открытом уроке в первой школе присутствовала заместитель министра просвещения и языковой политики Ада Кварчелия.
© Sputnik / Асмат Цвижба Акция "Урок добра" прошла в Абхазии
Акция Урок добра прошла в Абхазии - Sputnik Абхазия
1/2
© Sputnik / Асмат Цвижба
Акция "Урок добра" прошла в Абхазии
© Sputnik / Асмат Цвижба Акция "Урок добра" прошла в Абхазии
Акция Урок добра прошла в Абхазии - Sputnik Абхазия
2/2
© Sputnik / Асмат Цвижба
Акция "Урок добра" прошла в Абхазии
1/2
© Sputnik / Асмат Цвижба
Акция "Урок добра" прошла в Абхазии
2/2
© Sputnik / Асмат Цвижба
Акция "Урок добра" прошла в Абхазии
"Это очень важный день. Говорят, красота спасет мир, но, наверное, все же доброта спасет. Очень важно, что в школе проводят такой день. Дети каждый день видят как добрые, так и негативные поступки. Цель преподавателя показать, насколько в нашей жизни ценно добро, и что оно должно сопровождать их на протяжении всей жизни – быть добрым к себе, к окружающим, к животным, природе", – сказала она.
Благотворительный фонда Ашана провел акцию Урок добра - Sputnik Абхазия, 1920, 13.11.2019
В Абхазии
Помогать маме и охранять природу: школьники Сухума рассказали, что такое добро
13 ноября 2019, 17:09
Акцию "Урок добра" уже семь лет проводит культурно-благотворительный фонд "Ашана" при поддержке Министерства просвещения и языковой политики Абхазии. Ежегодно о добре рассказывают во всех школах Абхазии в различной форме. В этом году темой уроков стали проблемы детей с инвалидностью и их права.
"Самая главная цель – вырастить детей добрыми, милосердными, чтобы они понимали, что, делая добро, можно сделать мир чуточку лучше", – сказала Кварчелия.
По своей инициативе после "Урока добра" дети пожертвовали средства в помощь подопечным фонда "Ашана".
Акция в этот день проходит и в других школах республики.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:35Метеоролог рассказала, какой будет зима в Абхазии
14:06Врач рассказала о противопоказаниях к вакцинации против коронавируса
13:28Мигранты у белорусско-польской границы начали покидать стихийный лагерь
12:55Акция "Урок добра" прошла в Абхазии
12:26Глава Минтуризма Абхазии отбыл в Москву с рабочей поездкой
11:55Ахсалба о погоде до конца ноября: бояться нечего, кроме ночных температур
11:33Избран новый председатель Федерации абхазских культурных центров в Турции
10:55Израиль разрешил привитым "Спутником V" туристам въезд в страну с 1 декабря
10:25 Visa отменит комиссию за переводы с карты на карту по номеру телефона
09:55Корабль ВМС США завершил операции в Черном море
09:30Ампар о льготных кредитах: нужно поддерживать предпринимателей, которые уже работают
09:15Абхазский коневладелец стал четвертым в российском рейтинге
08:45Небывалый скачок по приросту заболевших COVID-19 зафиксировали на Кубани
ВчераSputnik недели: президентские инспекции и веерные отключения
ВчераДополнительное время: Цкуа о ветеранском спорте в Абхазии
ВчераНастоящая причина "атаки мигрантов"
ВчераТри человека пострадали в аварии в Нижней Эшере
ВчераАналитик назвал валюты-аутсайдеры
ВчераПрогноз погоды в Абхазии на понедельник 15 ноября
ВчераНашествие скорпионов в Египте: более 500 человек пострадали от укусов