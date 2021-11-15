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Ампар о льготных кредитах: нужно поддерживать предпринимателей, которые уже работают
Ампар о льготных кредитах: нужно поддерживать предпринимателей, которые уже работают
Гудаутский район попал в программу льготного кредитования бизнеса российскими банками. О том, как работает программа, в эфире радио Sputnik рассказала кандидат... 15.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-15T09:30+0300
2021-11-15T09:30+0300
2021-11-15T10:23+0300
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В Гудаутском районе будет проводиться программа льготного кредитования бизнеса российскими банками. Об этом заявил президент Абхазии Аслан Бжания. В предыдущие годы район в этой программе не участвовал. В 2015 году Министерство экономики Абхазии совместно с Инвестиционным агентством Москвы инициировало программу, в рамках которой три российских банка предоставили абхазским предпринимателям кредиты по льготной ставке в 10%. В конкурсе принимали участие более сорока инвестиционных проектов, в результате средства получили семь проектов. Объем кредитования составил 1 миллиард 200 миллионов рублей. О том, как работает программа, в эфире радио Sputnik рассказала кандидат экономических наук Линда Ампар. У всех программ льготного кредитования одна политика – поддержка малого и среднего бизнеса, напомнила Ампар, и та программа, которая работает в Абхазии с 2015 года – это первый опыт. Она считает, что государство в этом вопросе должно выступать гарантом, чтобы у российских банков не было страха.
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Ампар о льготных кредитах: нужно поддерживать предпринимателей, которые уже работают
09:30 15.11.2021 (обновлено: 10:23 15.11.2021)
Гудаутский район попал в программу льготного кредитования бизнеса российскими банками. О том, как работает программа, в эфире радио Sputnik рассказала кандидат экономических наук Линда Ампар.
В Гудаутском районе будет проводиться программа льготного кредитования бизнеса российскими банками. Об этом заявил президент Абхазии Аслан Бжания. В предыдущие годы район в этой программе не участвовал. В 2015 году Министерство экономики Абхазии совместно с Инвестиционным агентством Москвы инициировало программу, в рамках которой три российских банка предоставили абхазским предпринимателям кредиты по льготной ставке в 10%. В конкурсе принимали участие более сорока инвестиционных проектов, в результате средства получили семь проектов. Объем кредитования составил 1 миллиард 200 миллионов рублей.
О том, как работает программа, в эфире радио Sputnik рассказала кандидат экономических наук Линда Ампар.
У всех программ льготного кредитования одна политика – поддержка малого и среднего бизнеса, напомнила Ампар, и та программа, которая работает в Абхазии с 2015 года – это первый опыт.
Пусть опыт для Абхазии был не совсем позитивным, но мы должны учитывать то, что произошло, чтобы ошибок не повторялось. Выдавать кредиты нужно в первую очередь тем предпринимателям, которые себя уже положительно зарекомендовали. То есть нужно обращать внимание на кредитную историю внутри Абхазии, на то, как предприниматель выплачивает налоги, какой у него штат. По моему глубокому убеждению, нужно поддерживать тех предпринимателей, которые уже работают", – отметила Линда Ампар".
Линда Ампар
кандидат экономических наук
Она считает, что государство в этом вопросе должно выступать гарантом, чтобы у российских банков не было страха.