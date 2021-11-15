https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/ampar-o-lgotnykh-kreditakh-nuzhno-podderzhivat-predprinimateley-kotorye-uzhe-rabotayut-1036304612.html

Ампар о льготных кредитах: нужно поддерживать предпринимателей, которые уже работают

Ампар о льготных кредитах: нужно поддерживать предпринимателей, которые уже работают

Гудаутский район попал в программу льготного кредитования бизнеса российскими банками. О том, как работает программа, в эфире радио Sputnik рассказала кандидат... 15.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-15T09:30+0300

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Ампар Ампар

В Гудаутском районе будет проводиться программа льготного кредитования бизнеса российскими банками. Об этом заявил президент Абхазии Аслан Бжания. В предыдущие годы район в этой программе не участвовал. В 2015 году Министерство экономики Абхазии совместно с Инвестиционным агентством Москвы инициировало программу, в рамках которой три российских банка предоставили абхазским предпринимателям кредиты по льготной ставке в 10%. В конкурсе принимали участие более сорока инвестиционных проектов, в результате средства получили семь проектов. Объем кредитования составил 1 миллиард 200 миллионов рублей. О том, как работает программа, в эфире радио Sputnik рассказала кандидат экономических наук Линда Ампар. У всех программ льготного кредитования одна политика – поддержка малого и среднего бизнеса, напомнила Ампар, и та программа, которая работает в Абхазии с 2015 года – это первый опыт. Она считает, что государство в этом вопросе должно выступать гарантом, чтобы у российских банков не было страха.

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