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Более 275 тысяч долларов пытались незаконно вывезти из Абхазии в Россию
Более 275 тысяч долларов пытались незаконно вывезти из Абхазии в Россию
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств, совершенное в особо крупном размере. 15.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-15T14:55+0300
2021-11-15T15:08+0300
государственная граница
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контрабанда
абхазия
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СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Пресечена контрабанда крупной партии наличных денежных средств, женщина пыталась незаконно вывезти из Абхазии в Россию более 275 тысяч долларов США. Об этом сообщает служба по городу Сочи Краснодарской таможни. Женщину задержали при осуществлении таможенного контроля багажа и ручной клади физических лиц, пересекающих российско-абхазскую границу.В ее дорожном рюкзаке таможенники обнаружили иностранную валюту. В ходе опроса правонарушительница объяснила, что везла деньги в качестве подарка родственнику. При этом она затруднилась назвать точную сумму.Согласно законодательству России, при единовременном ввозе/вывозе наличных денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте десять тысяч долларов США, денежные средства подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму перемещаемых средств. При декларировании свыше 100 тысяч долларов США необходимо представить таможенному органу документы, подтверждающие происхождение денежных средств.Деньги изъяты, ведется расследование.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210623/Kontrabandu-denezhnykh-sredstv-i-oruzhiya-presekli-na-granitse-Rossii-i-Abkhazii-1032687078.html
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государственная граница, россия, контрабанда, абхазия

Более 275 тысяч долларов пытались незаконно вывезти из Абхазии в Россию

14:55 15.11.2021 (обновлено: 15:08 15.11.2021)
© Foto / Южное таможенное управление Пресечена контрабанда крупной партии наличных денежных средств
Пресечена контрабанда крупной партии наличных денежных средств - Sputnik Абхазия, 1920, 15.11.2021
© Foto / Южное таможенное управление
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Возбуждено уголовное дело по факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств, совершенное в особо крупном размере.
СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Пресечена контрабанда крупной партии наличных денежных средств, женщина пыталась незаконно вывезти из Абхазии в Россию более 275 тысяч долларов США. Об этом сообщает служба по городу Сочи Краснодарской таможни.
На российско-абхазской границе пресечена контрабанда наличных денежных средств, оружия, боеприпасов - Sputnik Абхазия, 1920, 23.06.2021
В Абхазии
Контрабанду денежных средств и оружия пресекли на границе России и Абхазии
23 июня, 16:40
Женщину задержали при осуществлении таможенного контроля багажа и ручной клади физических лиц, пересекающих российско-абхазскую границу.
В ее дорожном рюкзаке таможенники обнаружили иностранную валюту. В ходе опроса правонарушительница объяснила, что везла деньги в качестве подарка родственнику. При этом она затруднилась назвать точную сумму.
При пересчете валюты выяснилось, что гражданка пыталась пронести через границу 275 330 долларов США. Разрешительные документы на перемещение денежных средств, подлежащих декларированию, у нее отсутствовали.
Согласно законодательству России, при единовременном ввозе/вывозе наличных денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте десять тысяч долларов США, денежные средства подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму перемещаемых средств.
© Foto / Южное таможенное управление Пресечена контрабанда крупной партии наличных денежных средств
Пресечена контрабанда крупной партии наличных денежных средств - Sputnik Абхазия
1/2
© Foto / Южное таможенное управление
Пресечена контрабанда крупной партии наличных денежных средств
© Foto / Южное таможенное управление Пресечена контрабанда крупной партии наличных денежных средств
Пресечена контрабанда крупной партии наличных денежных средств - Sputnik Абхазия
2/2
© Foto / Южное таможенное управление
Пресечена контрабанда крупной партии наличных денежных средств
1/2
© Foto / Южное таможенное управление
Пресечена контрабанда крупной партии наличных денежных средств
2/2
© Foto / Южное таможенное управление
Пресечена контрабанда крупной партии наличных денежных средств
При декларировании свыше 100 тысяч долларов США необходимо представить таможенному органу документы, подтверждающие происхождение денежных средств.
Деньги изъяты, ведется расследование.
В Абхазии
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