Избран новый председатель Федерации абхазских культурных центров в Турции

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. На VII съезде Федерации абхазских культурных центров в Турции, который состоялся 14 ноября в турецком Измите, председателем организации был избран Мурат Махария. Об этом сообщает "Апсныпресс".На пост председателя Федерации претендовали Мурат Махария и Орал Бганба. Голосовать имели право только делегаты из числа членов различных абхазских культурных центров Турции, которых в настоящее время 17. За Мурата Махария проголосовали 175 делегатов, за Орала Бганба – 98 делегатов. Был сформирован и новый состав Совета Федерации абхазских культурных центров.В работе съезда приняла участие и делегация Парламента Абхазии во главе со спикером Валерием Кварчия. Выступая на съезде, Кварчия отметил, что деятельность Федерации абхазских культурных центров способствует развитию отношений между Абхазией и абхазской диаспорой в Турции, популяризации абхазского языка и культуры в Турции.От имени президента Абхазии Аслана Бжания он передал государственную награду – орден "Ахьдз-Апша" III степени Атануру Акусба до последнего времени возглавлявшему Абхазфед. Также спикер вручил Атануру Акусба грамоту Народного Собрания за личный вклад в дело возвращения репатриантов на историческую родину, сохранения родного языка и культуры, объединения и укрепления связей с диаспорой всех стран.Федерация абхазских культурных центров – общественная организация, включающая в себя 17 центров в различных районах Турецкой Республики, где компактно проживают представители абхазской диаспоры в Турции. На сегодня Абхазфед объединяет в Турции более 15000 представителей абхазо-абазинского народа.За время деятельности федерации председателями правления были Феридун Акусба, Дженгиз Ашуба и Ахмет Хапат. В 2017 году на эту должность был избран Атанур Акусба, в 2019 году он был переизбран.
С 2017 года должность руководителя Федерации абхазских культурных центров в Турции занимал Атанур Акусба.
СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. На VII съезде Федерации абхазских культурных центров в Турции, который состоялся 14 ноября в турецком Измите, председателем организации был избран Мурат Махария. Об этом сообщает "Апсныпресс".
На пост председателя Федерации претендовали Мурат Махария и Орал Бганба. Голосовать имели право только делегаты из числа членов различных абхазских культурных центров Турции, которых в настоящее время 17. За Мурата Махария проголосовали 175 делегатов, за Орала Бганба – 98 делегатов.
В городе Измите (Турция) состоялся VII съезд Федерации абхазских культурных центров
Был сформирован и новый состав Совета Федерации абхазских культурных центров.
В работе съезда приняла участие и делегация Парламента Абхазии во главе со спикером Валерием Кварчия. Выступая на съезде, Кварчия отметил, что деятельность Федерации абхазских культурных центров способствует развитию отношений между Абхазией и абхазской диаспорой в Турции, популяризации абхазского языка и культуры в Турции.
От имени президента Абхазии Аслана Бжания он передал государственную награду – орден "Ахьдз-Апша" III степени Атануру Акусба до последнего времени возглавлявшему Абхазфед.
Также спикер вручил Атануру Акусба грамоту Народного Собрания за личный вклад в дело возвращения репатриантов на историческую родину, сохранения родного языка и культуры, объединения и укрепления связей с диаспорой всех стран.
Федерация абхазских культурных центров – общественная организация, включающая в себя 17 центров в различных районах Турецкой Республики, где компактно проживают представители абхазской диаспоры в Турции. На сегодня Абхазфед объединяет в Турции более 15000 представителей абхазо-абазинского народа.
За время деятельности федерации председателями правления были Феридун Акусба, Дженгиз Ашуба и Ахмет Хапат. В 2017 году на эту должность был избран Атанур Акусба, в 2019 году он был переизбран.