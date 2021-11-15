https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/izbran-novyy-predsedatel-federatsii-abkhazskikh-kulturnykh-tsentrov-v-turtsii-1036337882.html

Избран новый председатель Федерации абхазских культурных центров в Турции

Избран новый председатель Федерации абхазских культурных центров в Турции

С 2017 года должность руководителя Федерации абхазских культурных центров в Турции занимал Атанур Акусба. 15.11.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. На VII съезде Федерации абхазских культурных центров в Турции, который состоялся 14 ноября в турецком Измите, председателем организации был избран Мурат Махария. Об этом сообщает "Апсныпресс".На пост председателя Федерации претендовали Мурат Махария и Орал Бганба. Голосовать имели право только делегаты из числа членов различных абхазских культурных центров Турции, которых в настоящее время 17. За Мурата Махария проголосовали 175 делегатов, за Орала Бганба – 98 делегатов. Был сформирован и новый состав Совета Федерации абхазских культурных центров.В работе съезда приняла участие и делегация Парламента Абхазии во главе со спикером Валерием Кварчия. Выступая на съезде, Кварчия отметил, что деятельность Федерации абхазских культурных центров способствует развитию отношений между Абхазией и абхазской диаспорой в Турции, популяризации абхазского языка и культуры в Турции.От имени президента Абхазии Аслана Бжания он передал государственную награду – орден "Ахьдз-Апша" III степени Атануру Акусба до последнего времени возглавлявшему Абхазфед. Также спикер вручил Атануру Акусба грамоту Народного Собрания за личный вклад в дело возвращения репатриантов на историческую родину, сохранения родного языка и культуры, объединения и укрепления связей с диаспорой всех стран.Федерация абхазских культурных центров – общественная организация, включающая в себя 17 центров в различных районах Турецкой Республики, где компактно проживают представители абхазской диаспоры в Турции. На сегодня Абхазфед объединяет в Турции более 15000 представителей абхазо-абазинского народа.За время деятельности федерации председателями правления были Феридун Акусба, Дженгиз Ашуба и Ахмет Хапат. В 2017 году на эту должность был избран Атанур Акусба, в 2019 году он был переизбран.

https://sputnik-abkhazia.ru/20200209/Trudnosti-perevoda-v-Ankare-izdali-turetsko-abkhazskiy-slovar-1029413538.html

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