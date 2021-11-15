Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/izbran-novyy-predsedatel-federatsii-abkhazskikh-kulturnykh-tsentrov-v-turtsii-1036337882.html
Избран новый председатель Федерации абхазских культурных центров в Турции
Избран новый председатель Федерации абхазских культурных центров в Турции
С 2017 года должность руководителя Федерации абхазских культурных центров в Турции занимал Атанур Акусба. 15.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-15T11:33+0300
2021-11-15T11:45+0300
в абхазии
диаспора
абхазия
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0f/1036337719_0:69:731:480_1920x0_80_0_0_a135fcc6fb3e1996319153c4c823e247.jpg
СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. На VII съезде Федерации абхазских культурных центров в Турции, который состоялся 14 ноября в турецком Измите, председателем организации был избран Мурат Махария. Об этом сообщает "Апсныпресс".На пост председателя Федерации претендовали Мурат Махария и Орал Бганба. Голосовать имели право только делегаты из числа членов различных абхазских культурных центров Турции, которых в настоящее время 17. За Мурата Махария проголосовали 175 делегатов, за Орала Бганба – 98 делегатов. Был сформирован и новый состав Совета Федерации абхазских культурных центров.В работе съезда приняла участие и делегация Парламента Абхазии во главе со спикером Валерием Кварчия. Выступая на съезде, Кварчия отметил, что деятельность Федерации абхазских культурных центров способствует развитию отношений между Абхазией и абхазской диаспорой в Турции, популяризации абхазского языка и культуры в Турции.От имени президента Абхазии Аслана Бжания он передал государственную награду – орден "Ахьдз-Апша" III степени Атануру Акусба до последнего времени возглавлявшему Абхазфед. Также спикер вручил Атануру Акусба грамоту Народного Собрания за личный вклад в дело возвращения репатриантов на историческую родину, сохранения родного языка и культуры, объединения и укрепления связей с диаспорой всех стран.Федерация абхазских культурных центров – общественная организация, включающая в себя 17 центров в различных районах Турецкой Республики, где компактно проживают представители абхазской диаспоры в Турции. На сегодня Абхазфед объединяет в Турции более 15000 представителей абхазо-абазинского народа.За время деятельности федерации председателями правления были Феридун Акусба, Дженгиз Ашуба и Ахмет Хапат. В 2017 году на эту должность был избран Атанур Акусба, в 2019 году он был переизбран.
https://sputnik-abkhazia.ru/20200209/Trudnosti-perevoda-v-Ankare-izdali-turetsko-abkhazskiy-slovar-1029413538.html
абхазия
турция
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0f/1036337719_0:0:731:548_1920x0_80_0_0_8b1773240acb96423570735275b3af0e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
диаспора, абхазия, турция

Избран новый председатель Федерации абхазских культурных центров в Турции

11:33 15.11.2021 (обновлено: 11:45 15.11.2021)
© Foto / АПСНЫПРЕССВ городе Измите (Турция) состоялся VII съезд Федерации абхазских культурных центров
В городе Измите (Турция) состоялся VII съезд Федерации абхазских культурных центров - Sputnik Абхазия, 1920, 15.11.2021
© Foto / АПСНЫПРЕСС
Подписаться на
С 2017 года должность руководителя Федерации абхазских культурных центров в Турции занимал Атанур Акусба.
СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. На VII съезде Федерации абхазских культурных центров в Турции, который состоялся 14 ноября в турецком Измите, председателем организации был избран Мурат Махария. Об этом сообщает "Апсныпресс".
На пост председателя Федерации претендовали Мурат Махария и Орал Бганба. Голосовать имели право только делегаты из числа членов различных абхазских культурных центров Турции, которых в настоящее время 17. За Мурата Махария проголосовали 175 делегатов, за Орала Бганба – 98 делегатов.
© Foto / АПСНЫПРЕССВ городе Измите (Турция) состоялся VII съезд Федерации абхазских культурных центров
В городе Измите (Турция) состоялся VII съезд Федерации абхазских культурных центров - Sputnik Абхазия
1/2
© Foto / АПСНЫПРЕСС
В городе Измите (Турция) состоялся VII съезд Федерации абхазских культурных центров
© Foto / АПСНЫПРЕССВ городе Измите (Турция) состоялся VII съезд Федерации абхазских культурных центров
В городе Измите (Турция) состоялся VII съезд Федерации абхазских культурных центров - Sputnik Абхазия
2/2
© Foto / АПСНЫПРЕСС
В городе Измите (Турция) состоялся VII съезд Федерации абхазских культурных центров
1/2
© Foto / АПСНЫПРЕСС
В городе Измите (Турция) состоялся VII съезд Федерации абхазских культурных центров
2/2
© Foto / АПСНЫПРЕСС
В городе Измите (Турция) состоялся VII съезд Федерации абхазских культурных центров
Был сформирован и новый состав Совета Федерации абхазских культурных центров.
В работе съезда приняла участие и делегация Парламента Абхазии во главе со спикером Валерием Кварчия. Выступая на съезде, Кварчия отметил, что деятельность Федерации абхазских культурных центров способствует развитию отношений между Абхазией и абхазской диаспорой в Турции, популяризации абхазского языка и культуры в Турции.
От имени президента Абхазии Аслана Бжания он передал государственную награду – орден "Ахьдз-Апша" III степени Атануру Акусба до последнего времени возглавлявшему Абхазфед.
Вид на город Анкара. - Sputnik Абхазия, 1920, 09.02.2020
Трудности перевода: в Анкаре издали турецко-абхазский словарь
9 февраля 2020, 10:10
Также спикер вручил Атануру Акусба грамоту Народного Собрания за личный вклад в дело возвращения репатриантов на историческую родину, сохранения родного языка и культуры, объединения и укрепления связей с диаспорой всех стран.
Федерация абхазских культурных центров – общественная организация, включающая в себя 17 центров в различных районах Турецкой Республики, где компактно проживают представители абхазской диаспоры в Турции. На сегодня Абхазфед объединяет в Турции более 15000 представителей абхазо-абазинского народа.
За время деятельности федерации председателями правления были Феридун Акусба, Дженгиз Ашуба и Ахмет Хапат. В 2017 году на эту должность был избран Атанур Акусба, в 2019 году он был переизбран.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:40Ахсалба о погоде до конца ноября: бояться нечего, кроме ночных температур
11:33Избран новый председатель Федерации абхазских культурных центров в Турции
10:55Израиль разрешил привитым "Спутником V" туристам въезд в страну с 1 декабря
10:25 Visa отменит комиссию за переводы с карты на карту по номеру телефона
09:55Корабль ВМС США завершил операции в Черном море
09:30Ампар о льготных кредитах: нужно поддерживать предпринимателей, которые уже работают
09:15Абхазский коневладелец стал четвертым в российском рейтинге
08:45Небывалый скачок по приросту заболевших COVID-19 зафиксировали на Кубани
ВчераSputnik недели: президентские инспекции и веерные отключения
ВчераДополнительное время: Цкуа о ветеранском спорте в Абхазии
ВчераНастоящая причина "атаки мигрантов"
ВчераТри человека пострадали в аварии в Нижней Эшере
ВчераАналитик назвал валюты-аутсайдеры
ВчераПрогноз погоды в Абхазии на понедельник 15 ноября
ВчераНашествие скорпионов в Египте: более 500 человек пострадали от укусов
ВчераПутин призвал ЕС не перекладывать ответственность за миграционный кризис
ВчераДостоевский. Патологоанатом живой человеческой души
ВчераБлаготворительная акция "Сахар в норме" пройдет в Абхазии
ВчераЧача, ножи и алабаща: как физик-математик из села Хуап коротает время на пенсии
ВчераВрач рассказала, нужно ли делать тест на антитела к COVID-19 перед вакцинацией