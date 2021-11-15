https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/izrail-razreshil-privitym-sputnikom-v-turistam-vezd-v-stranu-s-1-dekabrya-1036337232.html

Израиль разрешил привитым "Спутником V" туристам въезд в страну с 1 декабря

Израиль разрешил привитым "Спутником V" туристам въезд в страну с 1 декабря

С 15 ноября Израиль официально признает российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". 15.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-15T10:55+0300

2021-11-15T10:55+0300

2021-11-15T11:18+0300

в мире

россия

израиль

вакцинация

мировая пандемия коронавируса covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0f/1036337202_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_1b5d208722dcd25f5efad94cec6852b7.jpg

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Туристы, привитые "Спутником V", смогут въехать в Израиль только с 1 декабря из-за технических сложностей с процедурой въезда, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство туризма."В связи с обнаруженными трудностями технического и юридического характера в существующей процедуре въезда для иностранных туристов, въезд туристов, вакцинированных "Спутником" станет возможен начиная с 1.12.21", – говорится в сообщении ведомства.В сообщении отмечается, что "начиная с 15 ноября Израиль официально признает российскую вакцину "Спутник", и в настоящее время над синхронизацией российской и израильской систем работают профессиональные группы профильных специалистов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211114/voennyy-tribunal-vmesto-vaktsiny-antiprivivochnikam-grozyat-zhestkie-mery-1036327304.html

россия

израиль

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, израиль, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19