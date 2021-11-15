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Израиль разрешил привитым "Спутником V" туристам въезд в страну с 1 декабря
Израиль разрешил привитым "Спутником V" туристам въезд в страну с 1 декабря
С 15 ноября Израиль официально признает российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". 15.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-15T10:55+0300
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СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Туристы, привитые "Спутником V", смогут въехать в Израиль только с 1 декабря из-за технических сложностей с процедурой въезда, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство туризма."В связи с обнаруженными трудностями технического и юридического характера в существующей процедуре въезда для иностранных туристов, въезд туристов, вакцинированных "Спутником" станет возможен начиная с 1.12.21", – говорится в сообщении ведомства.В сообщении отмечается, что "начиная с 15 ноября Израиль официально признает российскую вакцину "Спутник", и в настоящее время над синхронизацией российской и израильской систем работают профессиональные группы профильных специалистов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211114/voennyy-tribunal-vmesto-vaktsiny-antiprivivochnikam-grozyat-zhestkie-mery-1036327304.html
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в мире, россия, израиль, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
Израиль разрешил привитым "Спутником V" туристам въезд в страну с 1 декабря
10:55 15.11.2021 (обновлено: 11:18 15.11.2021)
С 15 ноября Израиль официально признает российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Туристы, привитые "Спутником V", смогут въехать в Израиль только с 1 декабря из-за технических сложностей с процедурой въезда, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство туризма.
"В связи с обнаруженными трудностями технического и юридического характера в существующей процедуре въезда для иностранных туристов, въезд туристов, вакцинированных "Спутником" станет возможен начиная с 1.12.21", – говорится в сообщении ведомства.
В сообщении отмечается, что "начиная с 15 ноября Израиль официально признает российскую вакцину "Спутник", и в настоящее время над синхронизацией российской и израильской систем работают профессиональные группы профильных специалистов.