https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/militsiya-razyskivaet-propavshego-v-pitsunde-turista-iz-rossii-1036348840.html

Милиция разыскивает пропавшего в Пицунде туриста из России

Милиция разыскивает пропавшего в Пицунде туриста из России

С заявлением о пропаже Дмитрия Ефремова 1978 года рождения в милицию обратилась его мать. 15.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-15T21:43+0300

2021-11-15T21:43+0300

2021-11-15T21:49+0300

в абхазии

мвд абхазии

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/03/1036177729_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a7a0162b66d4d8b29d620321d89faa1b.jpg

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Сотрудники Пицундского отдела милиции УВД по Гагрскому району проводят розыскные мероприятия по установлению места нахождения россиянина Дмитрия Ефремова, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии.В ведомстве уточнили, что с заявлением об исчезновении Ефремова в отдел милиции Пицунды 2 ноября обратилась мать пропавшего.Во время проведения розыскных мероприятий сотрудники милиции обнаружили личные вещи Дмитрия Ефремова на берегу моря в селе Алахадзы, в 10 метрах от кромки воды были сложены одежда и обувь, банное полотенце, а также паспорт на его имя.Впоследствии обнаружен сотовый телефон, принадлежащий Ефремову. По месту временного проживания мужчины найдены личные вещи и денежные средства в размере 98000 рублей - все имущество передано заявительнице. Материал по данному факту передан в районную прокуратуру.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мвд абхазии, туристы