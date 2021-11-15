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Милиция разыскивает пропавшего в Пицунде туриста из России
Милиция разыскивает пропавшего в Пицунде туриста из России
С заявлением о пропаже Дмитрия Ефремова 1978 года рождения в милицию обратилась его мать. 15.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Сотрудники Пицундского отдела милиции УВД по Гагрскому району проводят розыскные мероприятия по установлению места нахождения россиянина Дмитрия Ефремова, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии.В ведомстве уточнили, что с заявлением об исчезновении Ефремова в отдел милиции Пицунды 2 ноября обратилась мать пропавшего.Во время проведения розыскных мероприятий сотрудники милиции обнаружили личные вещи Дмитрия Ефремова на берегу моря в селе Алахадзы, в 10 метрах от кромки воды были сложены одежда и обувь, банное полотенце, а также паспорт на его имя.Впоследствии обнаружен сотовый телефон, принадлежащий Ефремову. По месту временного проживания мужчины найдены личные вещи и денежные средства в размере 98000 рублей - все имущество передано заявительнице. Материал по данному факту передан в районную прокуратуру.
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мвд абхазии, туристы

Милиция разыскивает пропавшего в Пицунде туриста из России

21:43 15.11.2021 (обновлено: 21:49 15.11.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Милиция
Милиция - Sputnik Абхазия, 1920, 15.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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С заявлением о пропаже Дмитрия Ефремова 1978 года рождения в милицию обратилась его мать.
СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Сотрудники Пицундского отдела милиции УВД по Гагрскому району проводят розыскные мероприятия по установлению места нахождения россиянина Дмитрия Ефремова, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии.
© Foto / Лиза АлертРазыскивается Дмитрий Ефремов
Разыскивается Дмитрий Ефремов - Sputnik Абхазия, 1920, 15.11.2021
Разыскивается Дмитрий Ефремов
© Foto / Лиза Алерт
В ведомстве уточнили, что с заявлением об исчезновении Ефремова в отдел милиции Пицунды 2 ноября обратилась мать пропавшего.
"В настоящее время установлено, что гражданин Ефремов, находясь на отдыхе в Республике Абхазия, временно проживал в селе Алахадзы, арендуя гостевой домик, и с 29 октября перестал выходить на связь", - отметили в ведомстве.
Во время проведения розыскных мероприятий сотрудники милиции обнаружили личные вещи Дмитрия Ефремова на берегу моря в селе Алахадзы, в 10 метрах от кромки воды были сложены одежда и обувь, банное полотенце, а также паспорт на его имя.
Впоследствии обнаружен сотовый телефон, принадлежащий Ефремову. По месту временного проживания мужчины найдены личные вещи и денежные средства в размере 98000 рублей - все имущество передано заявительнице. Материал по данному факту передан в районную прокуратуру.
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