https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/obstanovka-nakalyaetsya-bezhentsy-pokinuli-lager-i-napravilis-k-pogranperekhodu-bruzgi-1036343030.html
Обстановка накаляется: беженцы покинули лагерь и направились к погранпереходу "Брузги"
Обстановка накаляется: беженцы покинули лагерь и направились к погранпереходу "Брузги"
Мигранты покинули лагерь и толпой отправились к пограничному переходу "Брузги". Колонна беженцев растянулась на несколько километров. 15.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-15T15:25+0300
2021-11-15T15:25+0300
2021-11-15T15:56+0300
видео
белоруссия
польша
мигранты
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0f/1036342625_41:0:1172:636_1920x0_80_0_0_9aaf756e785c6e29782a91f7ae018178.png
Люди надеются, что смогут мирно перейти границу Беларуси с Польшей и попасть в Евросоюз. Сейчас мигранты собираются у пункта пропуска, где польские силовики встали в оцепление и растянули колючую проволоку. Также с польской стороны подъехали водометы и спецтехника. В знак протеста беженцы сели на землю у заграждений и потребовали, чтобы Польша пропустила их в Германию.
белоруссия
польша
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0f/1036342625_182:0:1030:636_1920x0_80_0_0_c0bf5a0d273f77f65a534babc3a4ff43.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, белоруссия, польша, мигранты, мультимедиа, видео
Обстановка накаляется: беженцы покинули лагерь и направились к погранпереходу "Брузги"
15:25 15.11.2021 (обновлено: 15:56 15.11.2021)
Мигранты покинули лагерь и толпой отправились к пограничному переходу "Брузги". Колонна беженцев растянулась на несколько километров.
Люди надеются, что смогут мирно перейти границу Беларуси с Польшей и попасть в Евросоюз.
Сейчас мигранты собираются у пункта пропуска, где польские силовики встали в оцепление и растянули колючую проволоку.
Также с польской стороны подъехали водометы и спецтехника. В знак протеста беженцы сели на землю у заграждений и потребовали, чтобы Польша пропустила их в Германию.