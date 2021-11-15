https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/obstanovka-nakalyaetsya-bezhentsy-pokinuli-lager-i-napravilis-k-pogranperekhodu-bruzgi-1036343030.html

Обстановка накаляется: беженцы покинули лагерь и направились к погранпереходу "Брузги"

Обстановка накаляется: беженцы покинули лагерь и направились к погранпереходу "Брузги"

Мигранты покинули лагерь и толпой отправились к пограничному переходу "Брузги". Колонна беженцев растянулась на несколько километров. 15.11.2021, Sputnik Абхазия

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Люди надеются, что смогут мирно перейти границу Беларуси с Польшей и попасть в Евросоюз. Сейчас мигранты собираются у пункта пропуска, где польские силовики встали в оцепление и растянули колючую проволоку. Также с польской стороны подъехали водометы и спецтехника. В знак протеста беженцы сели на землю у заграждений и потребовали, чтобы Польша пропустила их в Германию.

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видео, белоруссия, польша, мигранты, мультимедиа, видео