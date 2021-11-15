https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/takie-obstoyatelstva-dbar-o-vtorichnoy-pererabotke-v-abkhazii--1036344179.html
Такие обстоятельства: Дбар о вторичной переработке в Абхазии
Такие обстоятельства: Дбар о вторичной переработке в Абхазии
О мировых тенденциях вторпереработки и ситуации с этим в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказал директор Института экологии АНА Роман Дбар. 15.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-15T16:39+0300
2021-11-15T16:39+0300
2021-11-15T16:42+0300
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такие обстоятельства
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Такие обстоятельства: Дбар о вторичной переработке в Абхазии
Такие обстоятельства: Дбар о вторичной переработке в Абхазии
15 ноября отмечается Всемирный день вторичной переработки. О мировых тенденциях и ситуации с вторпереработкой в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказал директор Института экологии АНА Роман Дбар. По его мнению, отношение к утилизации мусора в Абхазии архаичное, даже смена государственного устройства после распада СССР на это не повлияла. Начать необходимо с законодательства, так как отсутствует нормативная база. Подробнее о том, что можно перерабатывать в Абхазии и какие необходимы для этого условия, ресурсы и законы, слушайте в аудиофайле.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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такие обстоятельства, аудио
Такие обстоятельства: Дбар о вторичной переработке в Абхазии
16:39 15.11.2021 (обновлено: 16:42 15.11.2021)
О мировых тенденциях вторпереработки и ситуации с этим в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказал директор Института экологии АНА Роман Дбар.
15 ноября отмечается Всемирный день вторичной переработки. О мировых тенденциях и ситуации с вторпереработкой в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказал директор Института экологии АНА Роман Дбар.
По его мнению, отношение к утилизации мусора в Абхазии архаичное, даже смена государственного устройства после распада СССР на это не повлияла. Начать необходимо с законодательства, так как отсутствует нормативная база.
Подробнее о том, что можно перерабатывать в Абхазии и какие необходимы для этого условия, ресурсы и законы, слушайте в аудиофайле.