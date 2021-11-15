https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/takie-obstoyatelstva-dbar-o-vtorichnoy-pererabotke-v-abkhazii--1036344179.html

Такие обстоятельства: Дбар о вторичной переработке в Абхазии

Такие обстоятельства: Дбар о вторичной переработке в Абхазии

О мировых тенденциях вторпереработки и ситуации с этим в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказал директор Института экологии АНА Роман Дбар. 15.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-15T16:39+0300

2021-11-15T16:39+0300

2021-11-15T16:42+0300

радио

такие обстоятельства

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0f/1036344007_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1371ba5eae1c2e1b252003a2cf0cd409.jpg

Такие обстоятельства: Дбар о вторичной переработке в Абхазии Такие обстоятельства: Дбар о вторичной переработке в Абхазии

15 ноября отмечается Всемирный день вторичной переработки. О мировых тенденциях и ситуации с вторпереработкой в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказал директор Института экологии АНА Роман Дбар. По его мнению, отношение к утилизации мусора в Абхазии архаичное, даже смена государственного устройства после распада СССР на это не повлияла. Начать необходимо с законодательства, так как отсутствует нормативная база. Подробнее о том, что можно перерабатывать в Абхазии и какие необходимы для этого условия, ресурсы и законы, слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

такие обстоятельства, аудио