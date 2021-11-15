Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/vrach-rasskazala-o-protivopokazaniyakh-k-vaktsinatsii-protiv-koronavirusa-1036340601.html
Врач рассказала о противопоказаниях к вакцинации против коронавируса
Врач рассказала о противопоказаниях к вакцинации против коронавируса
Иммунитет, приобретенный после получения вакцины, сильнее, чем после основного заболевания, рассказала заведующая кафедры общей иммунологии КазНМУ имени С.Д... 15.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-15T14:06+0300
2021-11-15T14:06+0300
радио
подкасты коронавирус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0f/1036340347_0:0:963:541_1920x0_80_0_0_08b3b6f2858209c9caa20492bcddfaa1.jpg
Врач рассказала о противопоказаниях к вакцинации против коронавируса
Врач рассказала о противопоказаниях к вакцинации против коронавируса
По словам Эльмиры Битановой, есть абсолютные противопоказания для любой вакцины, а также относительные и временные противопоказания."Конечно, этот вопрос решается индивидуально со своим лечащим врачом (...) При консультации с врачом должен решаться вопрос пользы и риска", - отметила она. Специалист подчеркнула, что вакцинация показана, если человек рискует тяжело заболеть коронавирусной инфекцией, а также лицам с хроническим заболеванием."Есть статьи, что после основного заболевания иммунный ответ ниже, чем после вакцинации", - сказала она.Полный комментарий эксперта слушайте на сайте Sputnik Казахстан и в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0f/1036340347_94:0:815:541_1920x0_80_0_0_a13d65b33ac6bb1fa8cea60cef521af8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты коронавирус, аудио

Врач рассказала о противопоказаниях к вакцинации против коронавируса

14:06 15.11.2021
Радио
Врач рассказала о противопоказаниях к вакцинации против коронавируса
Подписаться на
Иммунитет, приобретенный после получения вакцины, сильнее, чем после основного заболевания, рассказала заведующая кафедры общей иммунологии КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова, кандидат медицинских наук Эльмира Битанова.
По словам Эльмиры Битановой, есть абсолютные противопоказания для любой вакцины, а также относительные и временные противопоказания.
"Конечно, этот вопрос решается индивидуально со своим лечащим врачом (...) При консультации с врачом должен решаться вопрос пользы и риска", - отметила она.
Специалист подчеркнула, что вакцинация показана, если человек рискует тяжело заболеть коронавирусной инфекцией, а также лицам с хроническим заболеванием.
"Есть статьи, что после основного заболевания иммунный ответ ниже, чем после вакцинации", - сказала она.
Полный комментарий эксперта слушайте на сайте Sputnik Казахстан и в аудиофайле.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:35Метеоролог рассказала, какой будет зима в Абхазии
14:06Врач рассказала о противопоказаниях к вакцинации против коронавируса
13:28Мигранты у белорусско-польской границы начали покидать стихийный лагерь
12:55Акция "Урок добра" прошла в Абхазии
12:26Глава Минтуризма Абхазии отбыл в Москву с рабочей поездкой
11:55Ахсалба о погоде до конца ноября: бояться нечего, кроме ночных температур
11:33Избран новый председатель Федерации абхазских культурных центров в Турции
10:55Израиль разрешил привитым "Спутником V" туристам въезд в страну с 1 декабря
10:25 Visa отменит комиссию за переводы с карты на карту по номеру телефона
09:55Корабль ВМС США завершил операции в Черном море
09:30Ампар о льготных кредитах: нужно поддерживать предпринимателей, которые уже работают
09:15Абхазский коневладелец стал четвертым в российском рейтинге
08:45Небывалый скачок по приросту заболевших COVID-19 зафиксировали на Кубани
ВчераSputnik недели: президентские инспекции и веерные отключения
ВчераДополнительное время: Цкуа о ветеранском спорте в Абхазии
ВчераНастоящая причина "атаки мигрантов"
ВчераТри человека пострадали в аварии в Нижней Эшере
ВчераАналитик назвал валюты-аутсайдеры
ВчераПрогноз погоды в Абхазии на понедельник 15 ноября
ВчераНашествие скорпионов в Египте: более 500 человек пострадали от укусов