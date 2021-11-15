https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/vrach-rasskazala-o-protivopokazaniyakh-k-vaktsinatsii-protiv-koronavirusa-1036340601.html

Врач рассказала о противопоказаниях к вакцинации против коронавируса

Врач рассказала о противопоказаниях к вакцинации против коронавируса

Иммунитет, приобретенный после получения вакцины, сильнее, чем после основного заболевания, рассказала заведующая кафедры общей иммунологии КазНМУ имени С.Д... 15.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-15T14:06+0300

2021-11-15T14:06+0300

2021-11-15T14:06+0300

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Врач рассказала о противопоказаниях к вакцинации против коронавируса Врач рассказала о противопоказаниях к вакцинации против коронавируса

По словам Эльмиры Битановой, есть абсолютные противопоказания для любой вакцины, а также относительные и временные противопоказания."Конечно, этот вопрос решается индивидуально со своим лечащим врачом (...) При консультации с врачом должен решаться вопрос пользы и риска", - отметила она. Специалист подчеркнула, что вакцинация показана, если человек рискует тяжело заболеть коронавирусной инфекцией, а также лицам с хроническим заболеванием."Есть статьи, что после основного заболевания иммунный ответ ниже, чем после вакцинации", - сказала она.Полный комментарий эксперта слушайте на сайте Sputnik Казахстан и в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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