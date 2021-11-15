https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/vrach-rasskazala-o-protivopokazaniyakh-k-vaktsinatsii-protiv-koronavirusa-1036340601.html
Врач рассказала о противопоказаниях к вакцинации против коронавируса
Врач рассказала о противопоказаниях к вакцинации против коронавируса
Иммунитет, приобретенный после получения вакцины, сильнее, чем после основного заболевания, рассказала заведующая кафедры общей иммунологии КазНМУ имени С.Д... 15.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-15T14:06+0300
2021-11-15T14:06+0300
2021-11-15T14:06+0300
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Врач рассказала о противопоказаниях к вакцинации против коронавируса
Врач рассказала о противопоказаниях к вакцинации против коронавируса
По словам Эльмиры Битановой, есть абсолютные противопоказания для любой вакцины, а также относительные и временные противопоказания."Конечно, этот вопрос решается индивидуально со своим лечащим врачом (...) При консультации с врачом должен решаться вопрос пользы и риска", - отметила она. Специалист подчеркнула, что вакцинация показана, если человек рискует тяжело заболеть коронавирусной инфекцией, а также лицам с хроническим заболеванием."Есть статьи, что после основного заболевания иммунный ответ ниже, чем после вакцинации", - сказала она.Полный комментарий эксперта слушайте на сайте Sputnik Казахстан и в аудиофайле.
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Врач рассказала о противопоказаниях к вакцинации против коронавируса
Иммунитет, приобретенный после получения вакцины, сильнее, чем после основного заболевания, рассказала заведующая кафедры общей иммунологии КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова, кандидат медицинских наук Эльмира Битанова.
По словам Эльмиры Битановой, есть абсолютные противопоказания для любой вакцины, а также относительные и временные противопоказания.
"Конечно, этот вопрос решается индивидуально со своим лечащим врачом (...) При консультации с врачом должен решаться вопрос пользы и риска", - отметила она.
Специалист подчеркнула, что вакцинация показана, если человек рискует тяжело заболеть коронавирусной инфекцией, а также лицам с хроническим заболеванием.
"Есть статьи, что после основного заболевания иммунный ответ ниже, чем после вакцинации", - сказала она.
Полный комментарий эксперта слушайте на сайте Sputnik Казахстан
и в аудиофайле.