https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/1036356093.html

"Золотой" урожай: сбор цитрусовых в селе Гумиста

"Золотой" урожай: сбор цитрусовых в селе Гумиста

В Абхазии время сбора цитрусовых, для многих крестьян это хорошая возможность пополнить семейный бюджет. 16.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-16T19:05+0300

2021-11-16T19:05+0300

2021-11-16T19:05+0300

в абхазии

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сбор урожая

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На плантации в селе Гумиста Сухумского района, как и в других районах Абхазии, в самом разгаре сбор урожая цитрусовых. В цитрусовом совхозе "Субтропучхоз" с самого утра трудятся рабочие, часть которых живет неподалеку, другие приехали на заработки из разных концов республики.Многие здесь трудятся семьями, на плантации в 50 гектаров уже собрано около пяти тонн цитрусов. Несмотря на то, что урожай в этом году меньше, чем в прошлом, недостатка в работе нет.Цитрусовым деревьям, растущим на плантации, несколько десятков лет за это время они выросли настолько, что нужно использовать лестницы, для того чтобы добраться до ароматных плодов,.У некоторых работников, цитрусовые растут и в их приусадебных участках. Они говорят, что урожай на плантации лучше, чем дома. При этом крестьяне отмечают, что прошлогодний урожай был рекордным, что бывает не так часто. Собранный товар сортируют, а затем отправляют за пределы республики на продажу, проблем с поставками нет.

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фото, фото , мандарины, мультимедиа, сбор урожая