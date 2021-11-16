"Золотой" урожай: сбор цитрусовых в селе Гумиста

На плантации в селе Гумиста Сухумского района, как и в других районах Абхазии, в самом разгаре сбор урожая цитрусовых. В цитрусовом совхозе "Субтропучхоз" с самого утра трудятся рабочие, часть которых живет неподалеку, другие приехали на заработки из разных концов республики.Многие здесь трудятся семьями, на плантации в 50 гектаров уже собрано около пяти тонн цитрусов. Несмотря на то, что урожай в этом году меньше, чем в прошлом, недостатка в работе нет.Цитрусовым деревьям, растущим на плантации, несколько десятков лет за это время они выросли настолько, что нужно использовать лестницы, для того чтобы добраться до ароматных плодов,.У некоторых работников, цитрусовые растут и в их приусадебных участках. Они говорят, что урожай на плантации лучше, чем дома. При этом крестьяне отмечают, что прошлогодний урожай был рекордным, что бывает не так часто. Собранный товар сортируют, а затем отправляют за пределы республики на продажу, проблем с поставками нет.
В Абхазии время сбора цитрусовых, для многих крестьян это хорошая возможность пополнить семейный бюджет.
На плантации в селе Гумиста Сухумского района, как и в других районах Абхазии, в самом разгаре сбор урожая цитрусовых. В цитрусовом совхозе "Субтропучхоз" с самого утра трудятся рабочие, часть которых живет неподалеку, другие приехали на заработки из разных концов республики.
Многие здесь трудятся семьями, на плантации в 50 гектаров уже собрано около пяти тонн цитрусов. Несмотря на то, что урожай в этом году меньше, чем в прошлом, недостатка в работе нет.
Цитрусовым деревьям, растущим на плантации, несколько десятков лет за это время они выросли настолько, что нужно использовать лестницы, для того чтобы добраться до ароматных плодов,.
У некоторых работников, цитрусовые растут и в их приусадебных участках. Они говорят, что урожай на плантации лучше, чем дома. При этом крестьяне отмечают, что прошлогодний урожай был рекордным, что бывает не так часто. Собранный товар сортируют, а затем отправляют за пределы республики на продажу, проблем с поставками нет.