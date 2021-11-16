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"Золотой" урожай: сбор цитрусовых в селе Гумиста
"Золотой" урожай: сбор цитрусовых в селе Гумиста
В Абхазии время сбора цитрусовых, для многих крестьян это хорошая возможность пополнить семейный бюджет. 16.11.2021, Sputnik Абхазия
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На плантации в селе Гумиста Сухумского района, как и в других районах Абхазии, в самом разгаре сбор урожая цитрусовых. В цитрусовом совхозе "Субтропучхоз" с самого утра трудятся рабочие, часть которых живет неподалеку, другие приехали на заработки из разных концов республики.Многие здесь трудятся семьями, на плантации в 50 гектаров уже собрано около пяти тонн цитрусов. Несмотря на то, что урожай в этом году меньше, чем в прошлом, недостатка в работе нет.Цитрусовым деревьям, растущим на плантации, несколько десятков лет за это время они выросли настолько, что нужно использовать лестницы, для того чтобы добраться до ароматных плодов,.У некоторых работников, цитрусовые растут и в их приусадебных участках. Они говорят, что урожай на плантации лучше, чем дома. При этом крестьяне отмечают, что прошлогодний урожай был рекордным, что бывает не так часто. Собранный товар сортируют, а затем отправляют за пределы республики на продажу, проблем с поставками нет.
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фото, фото , мандарины, мультимедиа, сбор урожая

"Золотой" урожай: сбор цитрусовых в селе Гумиста

19:05 16.11.2021
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В Абхазии время сбора цитрусовых, для многих крестьян это хорошая возможность пополнить семейный бюджет.
На плантации в селе Гумиста Сухумского района, как и в других районах Абхазии, в самом разгаре сбор урожая цитрусовых. В цитрусовом совхозе "Субтропучхоз" с самого утра трудятся рабочие, часть которых живет неподалеку, другие приехали на заработки из разных концов республики.
Многие здесь трудятся семьями, на плантации в 50 гектаров уже собрано около пяти тонн цитрусов. Несмотря на то, что урожай в этом году меньше, чем в прошлом, недостатка в работе нет.
Цитрусовым деревьям, растущим на плантации, несколько десятков лет за это время они выросли настолько, что нужно использовать лестницы, для того чтобы добраться до ароматных плодов,.
У некоторых работников, цитрусовые растут и в их приусадебных участках. Они говорят, что урожай на плантации лучше, чем дома. При этом крестьяне отмечают, что прошлогодний урожай был рекордным, что бывает не так часто. Собранный товар сортируют, а затем отправляют за пределы республики на продажу, проблем с поставками нет.
© Sputnik / Марианна Кубрава

В Абхазии разгар сбора цитрусовых.

В Абхазии разгар сбора цитрусовых. - Sputnik Абхазия
1/14
© Sputnik / Марианна Кубрава

В Абхазии разгар сбора цитрусовых.

© Sputnik / Марианна Кубрава

"Золотой" урожай собирают и в селе Гумиста.

&quot;Золотой&quot; урожай собирают и в селе Гумиста. - Sputnik Абхазия
2/14
© Sputnik / Марианна Кубрава

"Золотой" урожай собирают и в селе Гумиста.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Свою лепту вносят и самые маленькие.

Свою лепту вносят и самые маленькие. - Sputnik Абхазия
3/14
© Sputnik / Марианна Кубрава

Свою лепту вносят и самые маленькие.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Мандарины собирают в деревянные ящики.

Мандарины собирают в деревянные ящики. - Sputnik Абхазия
4/14
© Sputnik / Марианна Кубрава

Мандарины собирают в деревянные ящики.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Чтобы достать до плодов, используют лестницы.

Чтобы достать до плодов, используют лестницы. - Sputnik Абхазия
5/14
© Sputnik / Марианна Кубрава

Чтобы достать до плодов, используют лестницы.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Товар отправляют на экспорт в Россию.

Товар отправляют на экспорт в Россию. - Sputnik Абхазия
6/14
© Sputnik / Марианна Кубрава

Товар отправляют на экспорт в Россию.

© Sputnik / Марианна Кубрава

На плантации работает несколько десятков человек.

На плантации работает несколько десятков человек. - Sputnik Абхазия
7/14
© Sputnik / Марианна Кубрава

На плантации работает несколько десятков человек.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Дети помогают разгружать ящики.

Дети помогают разгружать ящики. - Sputnik Абхазия
8/14
© Sputnik / Марианна Кубрава

Дети помогают разгружать ящики.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Здесь трудятся люди из разных уголков Абхазии.

Здесь трудятся люди из разных уголков Абхазии. - Sputnik Абхазия
9/14
© Sputnik / Марианна Кубрава

Здесь трудятся люди из разных уголков Абхазии.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Мандарины собирают аккуратно, чтобы не повредить ветки.

Мандарины собирают аккуратно, чтобы не повредить ветки. - Sputnik Абхазия
10/14
© Sputnik / Марианна Кубрава

Мандарины собирают аккуратно, чтобы не повредить ветки.

© Sputnik / Марианна Кубрава

При сборе используют секаторы.

При сборе используют секаторы. - Sputnik Абхазия
11/14
© Sputnik / Марианна Кубрава

При сборе используют секаторы.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Так выглядят ровные ряды деревьев.

Так выглядят ровные ряды деревьев. - Sputnik Абхазия
12/14
© Sputnik / Марианна Кубрава

Так выглядят ровные ряды деревьев.

© Sputnik / Марианна Кубрава

В этом году урожай цитрусовых меньше, чем в прошлом.

В этом году урожай цитрусовых меньше, чем в прошлом. - Sputnik Абхазия
13/14
© Sputnik / Марианна Кубрава

В этом году урожай цитрусовых меньше, чем в прошлом.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Результат нескольких часов работы радует глаз.

Результат нескольких часов работы радует глаз. - Sputnik Абхазия
14/14
© Sputnik / Марианна Кубрава

Результат нескольких часов работы радует глаз.

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