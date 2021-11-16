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Аргун о влиянии коронавируса на уровень сахара в крови
Аргун о влиянии коронавируса на уровень сахара в крови
Как изменилась статистика заболеваемости сахарным диабетом с появлением коронавирусной инфекции, в эфире радио Sputnik рассказала врач-эндокринолог Нана Аргун. 16.11.2021, Sputnik Абхазия
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Аргун
Аргун
Благотворительная акция "Сахар в норме", приуроченная ко Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом, проходит в эти дни в Сухуме, Гудауте, Гагре и Пицунде, Новом Афоне, Очамчыре, Ткуарчале и Гале. Акция направлена на повышение осведомленности общества о жизни людей с сахарным диабетом, выявление нарушения углеводного обмена у жителей Абхазии. Эндокринолог столичной клинической больницы Нана Аргун рассказала, почему сахарный диабет относят к повышенному фактору риска развития коронавируса, и почему коронавирус провоцирует диабет. Все чаще по всему миру медики фиксируют случаи возникновения сахарного диабета на фоне коронавирусной инфекции или после перенесенной инфекции даже у тех, кто ранее не жаловался на диабет, сообщила врач. "Это может быть диабет первого типа, коронавирус поражает клетки поджелудочной железы, и с самого начала болезни пациент находится на инсулинотерапии. Это может быть и диабет второго типа. Но пока науке не ясно, ученые исследуют, насколько это затяжной процесс, обратимы ли эти типы диабета", – рассказала Аргун. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты коронавирус, аудио

Аргун о влиянии коронавируса на уровень сахара в крови

14:39 16.11.2021
Радио
Аргун
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Как изменилась статистика заболеваемости сахарным диабетом с появлением коронавирусной инфекции, в эфире радио Sputnik рассказала врач-эндокринолог Нана Аргун.
Благотворительная акция "Сахар в норме", приуроченная ко Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом, проходит в эти дни в Сухуме, Гудауте, Гагре и Пицунде, Новом Афоне, Очамчыре, Ткуарчале и Гале.
Акция направлена на повышение осведомленности общества о жизни людей с сахарным диабетом, выявление нарушения углеводного обмена у жителей Абхазии. Эндокринолог столичной клинической больницы Нана Аргун рассказала, почему сахарный диабет относят к повышенному фактору риска развития коронавируса, и почему коронавирус провоцирует диабет.
Все чаще по всему миру медики фиксируют случаи возникновения сахарного диабета на фоне коронавирусной инфекции или после перенесенной инфекции даже у тех, кто ранее не жаловался на диабет, сообщила врач.
"Это может быть диабет первого типа, коронавирус поражает клетки поджелудочной железы, и с самого начала болезни пациент находится на инсулинотерапии. Это может быть и диабет второго типа. Но пока науке не ясно, ученые исследуют, насколько это затяжной процесс, обратимы ли эти типы диабета", – рассказала Аргун.
Подробности слушайте в аудиофайле.
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