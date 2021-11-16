https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/argun-o-vliyanii-koronavirusa-na-uroven-sakhara-v-krovi--1036343783.html

Аргун о влиянии коронавируса на уровень сахара в крови

Аргун о влиянии коронавируса на уровень сахара в крови

Как изменилась статистика заболеваемости сахарным диабетом с появлением коронавирусной инфекции, в эфире радио Sputnik рассказала врач-эндокринолог Нана Аргун. 16.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-16T14:39+0300

2021-11-16T14:39+0300

2021-11-16T14:39+0300

радио

подкасты коронавирус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0f/1036345252_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_5669ad490e54f0cc199ba801f5f75eb2.jpg

Аргун Аргун

Благотворительная акция "Сахар в норме", приуроченная ко Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом, проходит в эти дни в Сухуме, Гудауте, Гагре и Пицунде, Новом Афоне, Очамчыре, Ткуарчале и Гале. Акция направлена на повышение осведомленности общества о жизни людей с сахарным диабетом, выявление нарушения углеводного обмена у жителей Абхазии. Эндокринолог столичной клинической больницы Нана Аргун рассказала, почему сахарный диабет относят к повышенному фактору риска развития коронавируса, и почему коронавирус провоцирует диабет. Все чаще по всему миру медики фиксируют случаи возникновения сахарного диабета на фоне коронавирусной инфекции или после перенесенной инфекции даже у тех, кто ранее не жаловался на диабет, сообщила врач. "Это может быть диабет первого типа, коронавирус поражает клетки поджелудочной железы, и с самого начала болезни пациент находится на инсулинотерапии. Это может быть и диабет второго типа. Но пока науке не ясно, ученые исследуют, насколько это затяжной процесс, обратимы ли эти типы диабета", – рассказала Аргун. Подробности слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты коронавирус, аудио