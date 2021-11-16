https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/darmava-o-prebyvanii-korabley-nato-v-chernom-more-razvedka-i-proverka-zaschity-poberezhya-1036358781.html
Дармава о внеплановых учениях НАТО в Черном море: разведка защиты побережья
Дармава о внеплановых учениях НАТО в Черном море: разведка защиты побережья
Офицер Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии Баграт Дармава в эфире радио Sputnik рассказал, как Минобороны республики контролирует пребывание кораблей... 16.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-16T16:15+0300
2021-11-16T16:15+0300
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Корабль ВМС США завершил операции в Черном море. Mount Whitney находился в Черном море для совместных операций с силами Североатлантического альянса.Министерство обороны России ранее заявило, что российские военные контролируют действия кораблей ВМС США в Черном море. По его данным, США прибегают к внеплановым действиям для создания группировки ВС у границ России. Как отслеживают ситуацию в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал офицер Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии Баграт Дармава."Основная их цель – это поддержка украинских властей, так как ситуация на Донбассе обострилась в последнее время. А также корабли напичканы всевозможной аппаратурой радиоэлектронного слежения. Задача этих кораблей в том, чтобы параллельно они подняли и всю свою разведывательную авиацию. Это сделано для того, чтобы проверить защиту черноморского побережья и юга России. Информация, которую снимает противник, достаточно серьезная", – сказал Дармава. Подробности в аудиофайле.
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Дармава о внеплановых учениях НАТО в Черном море: разведка защиты побережья
16:15 16.11.2021 (обновлено: 16:32 16.11.2021)
Офицер Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии Баграт Дармава в эфире радио Sputnik рассказал, как Минобороны республики контролирует пребывание кораблей НАТО и США в Черном море.
Корабль ВМС США завершил операции в Черном море. Mount Whitney находился в Черном море для совместных операций с силами Североатлантического альянса.
Министерство обороны России ранее заявило, что российские военные контролируют действия кораблей ВМС США в Черном море. По его данным, США прибегают к внеплановым действиям для создания группировки ВС у границ России. Как отслеживают ситуацию в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал офицер Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии Баграт Дармава.
"Основная их цель – это поддержка украинских властей, так как ситуация на Донбассе обострилась в последнее время. А также корабли напичканы всевозможной аппаратурой радиоэлектронного слежения. Задача этих кораблей в том, чтобы параллельно они подняли и всю свою разведывательную авиацию. Это сделано для того, чтобы проверить защиту черноморского побережья и юга России. Информация, которую снимает противник, достаточно серьезная", – сказал Дармава.
Подробности в аудиофайле.