https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/darmava-o-prebyvanii-korabley-nato-v-chernom-more-razvedka-i-proverka-zaschity-poberezhya-1036358781.html

Дармава о внеплановых учениях НАТО в Черном море: разведка защиты побережья

Дармава о внеплановых учениях НАТО в Черном море: разведка защиты побережья

Офицер Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии Баграт Дармава в эфире радио Sputnik рассказал, как Минобороны республики контролирует пребывание кораблей... 16.11.2021, Sputnik Абхазия

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Дармава Дармава

Корабль ВМС США завершил операции в Черном море. Mount Whitney находился в Черном море для совместных операций с силами Североатлантического альянса.Министерство обороны России ранее заявило, что российские военные контролируют действия кораблей ВМС США в Черном море. По его данным, США прибегают к внеплановым действиям для создания группировки ВС у границ России. Как отслеживают ситуацию в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал офицер Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии Баграт Дармава."Основная их цель – это поддержка украинских властей, так как ситуация на Донбассе обострилась в последнее время. А также корабли напичканы всевозможной аппаратурой радиоэлектронного слежения. Задача этих кораблей в том, чтобы параллельно они подняли и всю свою разведывательную авиацию. Это сделано для того, чтобы проверить защиту черноморского побережья и юга России. Информация, которую снимает противник, достаточно серьезная", – сказал Дармава. Подробности в аудиофайле.

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